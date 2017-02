Valdáliga incumplió las condiciones de seguridad en la muerte de un trabajador en Lamadrid

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Valdáliga contra la sentencia que imponía al Consistorio, a la Junta Vecinal de Lamadrid y a la empresa Evaristo González S.A. un recargo del 30% en las prestaciones de la Seguridad Social al difunto Abel Clemente. Este vecino falleció hace tres años mientras trabajaba en una obra en el pueblo de Lamadrid donde no se habían establecido las labores de seguridad pertinentes, según confirma la sentencia.

Los hechos se remontan al mes de agosto del año 2014. Abel Clemente, que había sido contratado por el Ayuntamiento en base a una subvención por el Servicio Cántabro de Empleo para limpiar la playa de Oyambre, el entorno del parque natural y las vías públicas, falleció mientras realizaba el cambio de algunos cables en una obra en el pueblo de Lamadrid al caerle encima un poste de hormigón. Ante los hechos, y después de que los peritos dieran cuenta de que en dicha obra no se cumplían las labores de seguridad pertinentes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social impuso al Ayuntamiento, la Junta Vecinal y la empresa Evaristo González S.A. el recargo de un 30% en la prestación de la Seguridad Social. Las tres entidades presentaron recurso y el juez de nuevo ha confirmado la imposición del recargo.

En la actual sentencia, el inspector explica que para subir al poste, “el trabajador empleó cinturón y espolones en los pies, propiedad suya y procedentes de su actividad previa en el sector”. El inspector argumenta que “los medios de acceso y posicionamiento en el poste eran claramente deficientes” y habla además de la “ausencia de licencia de obra, estudio y plan de seguridad”. “No había coordinador de seguridad y no se garantizó ni procuró la estabilidad de los materiales y equipos que pudieran afectar a la seguridad del atentado”, reza el documento judicial.

El acta de infracción se extiende también contra la empresa encargada de la obra, Evaristo González S.A., “por incumplir el artículo relacionado con la no evaluación de los riesgos relacionados con la acción de descalzar el poste, lo que originó una falta de estabilidad del poste del cual cayó el accidentado”.

Por su parte, el hijo de la víctima, José María Gutiérrez, expresó ayer que “mi padre había sido contratado para realizar labores de limpieza, pero el Ayuntamiento lo utilizaba para todo” y criticó al alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, al considerar que “manipula a todo el mundo para que no se sepa la verdad y dice que mi padre se subió al poste por voluntad propia, cuando no es así”. Además, explicó, “no ha puesto a nuestra disposición el proyecto de la obra, ya que no existe tal proyecto”. Lorenzo González dijo que respetaba la decisión judicial, “aunque no la comparto”.