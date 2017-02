Una vaca pare tres jatos en Colio

La cuadra del ganadero José Antonio Duque, en la localidad lebaniega de Colio (Cillorigo de Liébana), acogió este viernes un parto múltiple. A la entrada de la misma, arrecostada, una vaca atiende a tres jatos en sus primeras horas de vida. 'Gupa', nombre del animal, de raza parda de montaña y de tres años de edad, tuvo un parto poco común al traer tres jatos en perfectas condiciones.

José Antonio Duque no se esperaba que iba a aumentar de esta forma su cabaña ganadera. "El jueves nos pareció raro que, teniendo la comida en la pesebrera, no probase bocado alguno ni bebiese agua". "Alrededor de las cinco de la tarde -añade- me di cuenta de que esta de parto y enseguida apareció el primer jato, que venía con una pata atrás. Salió sin problemas, al igual que lo hizo después un segundo jato, ya que los dos primeros son machos. Al no hacer la vaca ningún gesto que indicase que dentro aún tenía otro jato, coloqué junto a ella a los dos recién nacidos para que les atendiese y salí de la cuadra para llevar abono con la cisterna a una finca".

Pero la sorpresa del ganadero fue grande al regresar de nuevo a la cuadra y ver como 'Guapa' aún tenía otro jato dentro. "Asomaba solo una 'patuca', como venía de nalgas, tuve que ayudarla en el nacimiento. Por el tiempo, tenía miedo de que naciese muerto, pero afortunadamente no fue así2.

José Antonio Duque no recuerda nacimientos en Colio de tres jatos. "Ha habido casos de mellizos, pero de tres ejemplares no recuerdo. Para un ganadero supone una gran alegría y satisfacción personal y más si nacen en perfecto estado de salud. Ahora, habrá que ayudar a 'Guapa' porque atender a los tres jatos la va a costar. Ahora son cruciales los diez primeros días de vida, por las bajas defensas que tienen, pero espero que salgan adelante sin problemas".