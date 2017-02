"Los escritores me habéis situado en vuestro mundo"

El cineasta cántabro Mario Camus ha recibido la Estela de Oro de las Letras de Cantabria, otorgada por la Sociedad Cántabra de Escritores, durante la celebración del VI Día de las Letras de Cantabria, en el Centro de Estudios Lebaniegos de la villa de Potes.

Antes de la imposición, Serafín Fernández, secretario de la Sociedad Cántabra de Escritores, dio lectura al acta donde se tomó el acuerdo por unanimidad de conceder a Mario Camus la distinción "por su intensa y fecunda labor creativa de toda una vida", además de reconocer su faceta literaria y la ingente tarea realizada como guionista de películas propias y ajenas, así como las geniales adaptaciones al lenguaje cinematográfico de grandes obras de la literatura española actual, como 'La colmena' o 'Los santos Inocentes'.

"Los escritores que generosamente me concedéis este galardón, habéis decidido ahora situarme en vuestro mundo, el mundo de los libros. No me queda otra que agradecer este reconocimiento y sentirme alagado", dijo Mario Camus, tuvo unas palabras de elogio a la comarca lebaniega.

Marina Bolado, directora general de Cultura, fue la encargada de imponer al cineasta cántabro la Estela de Oro de las Letras de Cantabria 2017, entre grandes aplausos del público. Seguidamente, Marino Pérez, presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores, le hizo entrega de una placa con el anagrama de la Sociedad; el alcalde de Potes, Javier Gómez, del libro 'Liébana, tierra para volver', de Eduardo García de Enterría; el actor lebaniego, Juanfran Gutiérrez, le obsequió con una lote de productos de la comarca, y el pintor Eduardo Pascual, con un retrato. Además, un miembro de la Sociedad dio lectura de dos sonetos escritos al cineasta, que hacían referencia al cine y a su persona.

La próxima celebración del Día de las Letras de Cantabria será en el paraninfo de la Universidad de Cantabria, en Santander.