Un Vía Crucis hasta la Bien Aparecida y más de 60.000 euros recaudados

Antoine Audo (Siria, 1946) vino a finales de junio. Estuvo un fin de semana en Cantabria y habló de la dramática situación de los miles de cristianos perseguidos por la guerra en el país. Él conoce bien la historia. Es obispo de Alepo. Sus palabras calaron y, meses después, tocó hacer balance de su impacto. La campaña que pusieron en marcha los religiosos Trinitarios que atienden el Santuario de la Bien Aparecida consiguió recaudar 64.008,95 euros. Fue el primer puente hacia Alepo desde uno de los lugares más importantes para los católicos cántabros. El precedente de lo que ya están haciendo en Santo Toribio.

El dinero sirvió para ayudar a más de 250 familias. Fue alimentación, pero también mantas o ropa de abrigo, entre otros aspectos. Todo, después de una visita a Cantabria que tuvo un momento especial. Audo presidió junto al obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, un Vía Crucis que partió de Marrón con destino al Santuario de la Bien Aparecida. Allí, los participantes entraron en el templo para pedir por la paz ante la imagen de la Virgen Patrona de Cantabria. «Mi misión aquí es hacer una llamada para la paz. Si no hay paz, la ayuda siempre será necesaria», dijo el obispo de Alepo en una entrevista concedida a este periódico. «La paz -insistió- solo puede venir desde una solución internacional. Los organismos internacionales, los países tienen que ayudar a Siria a alcanzar esa paz. Y debe llegar a través de un camino político, no de guerra, y desde dentro de la misma Siria. Que sea una paz conseguida políticamente. No una paz impuesta o exterior, sino surgida desde dentro de Siria con el apoyo político de los demás países».