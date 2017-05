Santo Toribio pasa el cepillo por Alepo

Cuando empezó aún estaban desmontando las gradas del concierto en el aparcamiento. Estaba a reventar, en pleno puente. A más de uno le llamó la atención que en las peticiones, además de pedir por el Papa o por el Obispo de la diócesis, se rogara "por los ecologistas", "por los científicos", "por los artistas"... Fue especial también porque un guardia civil leyó un texto emotivo sobre la peregrinación por relevos y a la carrera que un grupo de agentes de los diferentes cuerpos de la región (COPS Cantabria) completó en pocas horas desde Santander. Y a la hora de pasar el cepillo en la Misa del Peregrino de Santo Toribio de Liébana explicaron que todo iba a ir destinado a proyectos de ayuda en Alepo, Siria. Todo, pero no sólo lo del domingo pasado (el de Jarre, el Primero de Mayo...). Lo de ese día y lo demás. Todo es todo. Lo de todas las misas del peregrino durante el Año Jubilar. Entero. Lo de las huchas, lo que dejan los que vienen de excursión a besar la cruz... "Todos los donativos", aclara el Padre Guardián del Monasterio.

La Misa del Peregrino tiene un punto. Incluso para los que acuden al monasterio más por la forma que por el fondo y no se sienten especialmente atraídos por lo que es, en sí mismo, un acontecimiento religioso. Para los que no son especialmente creyentes. La tradición, el encanto del lugar, las costumbres... Ese último domingo, ya antes de empezar -a las doce-, el templo estaba abarrotado. Uno de los sacerdotes explicó entonces que, para hacerlo bien, los peregrinos debían salir y volver a entrar por la Puerta del Perdón antes de iniciar la Eucaristía para acceder con la oración concreta para ganar el Jubileo. No dejaron de cantar hasta que entraron todos (y hubo que repetir el estribillo varias veces). "En Santo Toribio se nota cuando es verano y cuando es invierno", bromea Juan Manuel Núñez Cid. La frase del sacerdote franciscano tiene doble sentido. Se nota por el frío y el calor -obvio- y por la cantidad de gente que llega hasta ahí arriba. "Por ahora va bien", dice sobre este año tras el arranque del Año Santo. "El puente fue largo -añade por esta última semana- y se ha notado. Luego ya baja entre semana y aumentará cada fin de semana". Esa cantidad de gente será determinante para que la suma que llegue a esa capital mundial de la guerra también lo sea.

leer más Un Vía Crucis hasta la Bien Aparecida y más de 60.000 euros recaudados

"Lo de todo el año puede ser mucho, ¿no?", le preguntan al Padre Guardián. "No es oro todo lo que... Cuando vienen grupos a besar la cruz (el Lignum Crucis) algunos pasan sin más, no se detienen. Sobre todo si no se les dice el motivo. Pero es verdad que cuando se les dice y se sabe a qué manos va a ir a parar, la gente parece más dispuesta a colaborar". No recuerda cuánto se recaudó durante el último Año Jubilar, "pero la crisis por entonces no pegó tan fuerte como vino después". "Sí que se ha notado en los últimos años. Bueno, lo que sea. Todo lo que caiga ahí va a ir".

Sin distinción religiosa

Ahí. A Alepo. A los proyectos de los franciscanos en la ciudad. En las próximas semanas sus compañeros les comunicarán a qué proyectos concretos destinarán el dinero, que se gestionará a través de la delegación franciscana de Tierra Santa.

El conflicto sirio es, por desgracia, de sobra conocido. Bombas, tormento para la población civil, un embudo para la diplomacia mundial... No faltan motivos para las campañas que piden ayuda. Pero la donación del Año Jubilar tiene un matiz que resulta interesante, teniendo en cuenta que la religión está presente, entre otros factores, en los motivos de los propios enfrentamientos. Lo que salga de Santo Toribio irá destinado a familias de creencias muy distintas (cristianos, musulmanes...). "Así será, sin ninguna duda. En los proyectos entrarán todos, no es sólo para los católicos, aunque la ayuda proceda del mundo católico, de los que han pasado ante la reliquia, que ya de por sí es un gesto importante para los católicos".

Ocurrió también con la donación anterior, destinada a Belén (Tierra Santa), pero esta vez, en medio del huracán diario de la actualidad y de la guerra, ese aspecto adquiere si cabe una mayor visibilidad. "Exacto. Sí o sí", insiste Núñez Cid para remarcar que el dinero irá destinado a sectores de población muy distintos en creencias.

"Todo lo recaudado irá para la gente que sufre en Alepo por la guerra", dijeron durante esa Misa del Peregrino del último día del mes de abril. Mientras desmontaban todo lo que trajo Jarre la noche antes en el aparcamiento. Después de las peticiones, las lecturas, los cánticos para recibir por la famosa puerta a los que llegaban desde lugares distintos... Sí que provocó la reacción. Sí que cala el mensaje. Siria, Alepo... Tienen un año entero para insistir. Un Año Santo.