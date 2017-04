Cantabria desde el aire en Comillas

La exposición de fotografías de Javier Rosendo, ‘Cantabria Aérea’, que recala estos días en el antiguo ayuntamiento de Comillas, gracias a El Diario Montañés, hace volar al espectador. Volar para que la mirada se sumerja en la transparencia del mar Cantábrico, se tropiece en el zigzag de la carretera hacia El Soplao, se cuele entre la verticalidad de la entrada al cementerio de Mazcuerras.Sueñe con los detalles en perspectiva de una torre medieval y cabalgue sobre las imperfecciones de nuestras montañas. Las fotos que Javier Rosendo ha realizado con el dron, y que han sido publicadas en El Diario Montañés, lucen a través del cristal del antiguo ayuntamiento de la villa modernista y en ellas el fotógrafo capta hasta los sonidos del aire.

Nueve imágenes (la estación de esquí de Alto Campoo, el Pantano del Ebro con la torre de la iglesia sumergida, el cementerio de Mazcuerras, la playa de Berellín de Prellezo, el dique de Gamazo y la Duna Zaera de Santander, el convento de San Luis de San Vicente de la Barquera, el parque natural de Oyambre, la carretera de La Florida hacia la cueva de El Soplao y la torre medieval de San Martín de Hoyos). Nueve formas de mirar Cantabria la que ofrece Rosendo con la magia de sus alas.

Una práctica, la de volar, que el profesional de la fotografía lleva más de 20 años practicando, "ya que siempre me ha gustado la fotografía aérea, y la he practicado desde avionetas, ultraligeros o cualquier otro aparato en el que encontraba la ocasión de volar". Después, descubrió los drones y se lanzó al vacío. Ahora, asegura, "la ley ha restringido esa opción a determinados lugares y condiciones de vuelo". Las fotografías que se muestran en esta exposición, no se podrían tomar en la actualidad, lo que le otorga, si cabe, más valor. La muestra permanecerá en Comillas hasta el día 31 de mayo, y hasta ahora ha estado en el aeropuerto de Santander, Seve Ballesteros.