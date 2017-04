Cabezón y sus cuatro articulaciones

Cabezón de la Sal tiene cuatro pedanías: Casar de Periedo, Ontoria-Vernejo, Carrejo-Santibáñez y Duña-Bustablado. En ellas residen aproximádamente unos tres mil habitantes, es decir, el 35% de la población total del municipio. Las propiedades de las juntas vecinales representan el 70% del terreno total de la localidad. Las juntas se sufragan con los aprovechamientos forestales de estos terrenos. En los últimos años, el número de habitantes ha aumentado sobre todo en los pueblos de Ontoria y Vernejo, que son consideradas como ciudades dormitorio, donde va a parar la gente que ha aumentado su poder adquisitivo. A Casar de Periedo se ha desplazado más sin embargo, la juventud, ya que ahora mismo residen en la pedanía un total de 150 personas entre 0 y 15 años.Los pueblos de Duña-Bustablado y Carrejo-Santibáñez tienen una población estable, que no ha sufrido grandes cambios en los últimos tiempos.

Esta es, a grandes rasgos, la radiografía de las pedanías que componen el municipio de Cabezón. Los cuatro pedáneos, José Luís González Conchas (Casar de Periedo), Manolín González (Carrejo-Santibáñez), Óscar López (Ontoria-Vernejo) y Sara Fernández (Duña-Bustablado) llevan como pueden eso de ser la persona donde desembocan todas las quejas. Hablan, unos más que otros, de tristezas, golpes, en sentido figurado, y alegrías, que también. Tienen, eso sí, la piel más gruesa que el resto de tanto hacer de mediadores. Se reúnen una tarde, a contraluz, frente al Ayuntamiento de Cabezón e intercambian casos, experiencias, nombres propios.

"Las juntas vecinales se ocupan de las obras menores, como la rotura de una alcantarilla"

Los cuatro son del Partido Popular, por lo que no comparten siglas con el equipo de gobierno (PSOE, PRC e IU). El que más habla, José Luis G.Conchas, asegura que los nuevos partidos (Cabezón Puede y Leales) "no nos tienen en cuenta para nada" y dice que el único partido con el que mantiene algo de relación "es con el PRC". También expresa un deseo: "que cuando en el mes de junio entre el nuevo alcalde, Víctor Manuel Reinoso (PRC), se mejoren las relaciones con el Ayuntamiento y se tengan en cuenta nuestras necesidades". Pero parece que más bien se está cubriendo las espaldas. Aunque también asegura que cuando termine esta legislatura "me retiro". La que acaba de empezar es la pedánea de Duña-Bustablado, Sara, que tan solo lleva dos años en el cargo y está "aprendiendo mucho". Manolín es veterano y Óscar lleva diez años como presidente de la junta vecinal Ontoria-Vernejo y espera lograr que se acondicionen los caminos de la concentración parcelaria."Nos costó mucho que la Consejería de Medio Rural nos cediera los terrenos y hasta la anterior legislatura no lo conseguimos, por lo que ahora tenemos un 80% de los caminos con una capa de doble riego y queremos seguir vendiendo madera e invirtiendo, para echarles asfalto". Ese es su objetivo a medio plazo.

Por estos cuatro alcaldes pedáneos pasan todas las quejas de los vecinos antes de llegar al Ayuntamiento, donde a veces se escuchan y otras veces, como sucede con todo, no tanto. "Por eso somos nosotros quienes nos ocupamos de las obras menores, como que se rompa una papelera o una alcantarilla que no funciona". Llama la atención que en todos los pueblos hay un lugar común "donde se celebran fiestas de cumpleaños", como para no olvidar que en estos pueblos viven, ante todo, personas, vecinos unos de otros, aunque este sentido de la comunidad se esté perdiendo.

"A mí me encanta vivir en Bustablado, porque sé quién se despierta a mi lado y somos como una gran familia. Soy feliz allí", admite Sara, "pero esto no lo pongas", dice vergonzosa. "Yo creo que la gestión en los últimos años ha sido positiva y contamos con todos los servicios", resumen Manolín y José Luis, que son, con diferencia, los que más tiempo llevan al frente de sus respectivas pedanías. Ha habido muchas peleas, "no en sentido literal". Menos, claro, cuando el que gobernaba era del mismo color político. "Lo que no entiendo es que cuando esto se vuelve política, los que salen perjudicados son los propios vecinos, por lo que no se debería tener en cuenta si somos verdes, amarillos o azules", habla Sara, la voz de la juventud. ¿Yal final? "pues al final te quedas con lo bueno, aunque de lo malo también aprendes mucho ¿qué vamos a hacer si no?". Y se quedan frente al Ayuntamiento, hablando de lo suyo.

Óscar López. / Javier Rosendo

Óscar López (Ontoria-Vernejo): "Es necesario mejorar el edificio de Santiago Galas" En el Centro Social Santiago Galas se escucha todos los días el sonido de una pelota contra el suelo. Dice el pedáneo de Ontoria-Vernejo que desde que se constuyeron las pistas de tenis y de pádel (primera fase del proyecto de rehabilitación), mucha gente de la comarca acude a jugar. Sin embargo, reivindica, "que la demanda más importante de los vecinos del pueblo es el arreglo del edificio multiusos". El equipo de gobierno ha mejorado el tejado y las ventanas, pero aún falta bastante para que el inmueble recupere su esplendor. "Es necesario mejorar el salón de actos, los servicios y la cafetería". Así como la creación de una "residencia para cuando vengan deportistas de otras comunidades o grupos de danzas o teatro". En Ontoria-Vernejo residen uno 1.300 habitantes y Óscar lleva diez años como pedáneo.Tiene fama de luchar por conseguir aquello que sea mejor para su pueblo. Dice, como el resto de pedáneos, que la relación con el actual equipo de gobierno (PSOE, PRC e IU) no es buena. Y les echa la culpa a ellos. "Sinsabores he tenido cuatro, con cuatro personas contadas. Por lo demás, pienso que la gente que vive aquí es excepcional". "La gente me da las gracias y eso me da vida".

Sara Fernández. / Javier Rosendo

Sara Fernández (Duña-Bustablado): "Lo que más urge es construir una depuradora" Es paradójico que en los pueblos donde más gente mayor vive de Cabezón, la junta vecinal esté compuesta por un equipo de personas de entre 19 y 38 años. Entre ellos está Sara, la pedánea, que se presentó al puesto hace dos años "por liderar una lista que nadie quería liderar". Ella se comprometió a ser la parte visible, pero "con muchísima ayuda", insiste. De otra manera, "no podría hacerlo". Duña-Bustablado tiene 102 habitantes y es, como dice Sara, "un pueblo pueblo". Quizá por eso "está un poco abandonado a nivel municipal". Necesitan, dice, "una depuradora, que no tenemos, también cosas básicas como la limpieza o el desbroce". "Es básico, sí, y no lo tenemos, porque quizá al ser un pueblo tan pequeño piensan que no tenemos esas necesidades". También, asume, "porque no somos del mismo color político que el equipo de gobierno y todo se politiza". "No me gustaría que el pueblo se hiciera muy grande, pero sí que conserve su esencia y para eso hay que mantenerlo". Repite Sara que le queda "mucho por aprender", y se compara con los otros tres pedáneos, ‘tiburones’ de la política. "Volvería a presentarme, sí, pero siempre y cuando me sigan ayudando".

Manuel González. / Javier Rosendo

Manuel González (Santibáñez-Carrejo): "Me he llevado alegrías, pero también disgustos" Manolín lleva de alcalde pedáneo 38 años, así que debe caer bien. Y eso que dice que en estos años ha habido momentos buenos, "pero también muchos huesos, que te hacen más daño que las alegrías". "Disgustos que hacen daño". Presume de que "somos el único pueblo de Cantabria que tiene el tendido eléctrico soterrado desde la Residencia hasta Santibáñez, toda la margen derecha de la carretera". Lo consiguió a pesar de "algunos disgustos con los vecinos". Lo más importante de este pueblo, en el que viven unas 495 personas, "es terminar la rehabilitación del edificio conocido como comedor de la caridad, que ahora alberga multitud de actividades, así como una oficina para la junta vecinal y un salón para las reuniones de las diferentes asociaciones vecinales". También asegura Manolín que en esta última etapa "las relaciones con el Ayuntamiento no han sido muy buenas, porque no rascamos bola, como se suele decir, pero son ellos los que están enfadados". En esta pedanía está la Residencia Sagrada Familia, "algo muy positivo para el pueblo". ¿Seguirá? "Me quedan dos años por delante y la verdad es que no sé lo que haré cuando llegue el momento".

José Luis G. Conchas / Javier Rosendo