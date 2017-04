La escuela de adultos, sin espacio

Hace ya varios años que se habla de trasladar la escuela de adultos Margarita Salas de Cabezón de la Sal al edificio donde estaba el anterior centro de salud, ahora vacío y solitario. Era, de hecho, una de las premisas que se podían leer en los programas electorales de casi todos los partidos políticos. Se dijo que se haría en la anterior legislatura y se sigue diciendo ahora, pero la realidad es que la escuela continúa donde está y el edificio dejó de ser centro de salud hace casi un año.

Este tema se planteó en el último pleno ordinario que se celebró en el Ayuntamiento y la alcaldesa, Isabel Fernández (PSOE), aclaró que "solo falta una firma para que el edificio pase de ser propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social a ser del Ayuntamiento". Una vez el edificio sea municipal, se podrán iniciar los trámites para convertirlo en escuela de adultos, porque actualmente hay salas del tamaño de la consulta de un médico o una enfermería y largos pasillos, no muy propicio para dar clases.

Con respecto a la firma que falta, la regidora no tiene muy claro de quién es, pero asegura que desde el Ayuntamiento "ya hemos realizado todos los trámites necesarios para que se nos ceda el edificio". En un principio, hubo que entregarle el edificio a la Consejería de Sanidad, que a su vez renunció al mismo y pasó a manos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Desde el Consistorio, "hemos enviado un escrito a este organismo explicando que queremos convertir el inmueble en escuela de adultos y solo falta una firma para que nos lo cedan".

Mientras tanto, algo más de 500 alumnos se ‘apelotonan’ en el actual edificio de la escuela de adultos, cuyas instalaciones son cada vez más insuficientes para la demanda existente. "Como no disponemos de suficiente espacio, a veces trasladamos alguna actividad al Centro de Estudios Rurales (edificio situado al lado de la escuela) y hacemos cosas en lugares un poco pequeños, como trasteros o despachos", explicó la directora de la escuela de adultos, Montse Aguirre. "No solo urge que se haga esa firma, sino que el otro edificio se acondicione para albergar una escuela de adultos, porque lo que tiene son consultas y salas de cura", asegura y añade que "el proceso se está ralentizando mucho". De hecho, "teníamos expectativas de habernos cambiado de edificio en enero, porque parecía que todo iba muy fluido, pero nos hemos dado cuenta de que no y las reformas llevan su tiempo".

Nivel medio de inglés

En la misma sesión plenaria donde se abordó este asunto, se aprobó por unanimidad una moción de la agrupación política Cabezón Puede Sal para solicitar a la Consejería de Cultura que se imparta el nivel medio de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en la escuela de adultos, así como algunos niveles de alemán y francés, ya que es cabecera de comarca y la Escuela de Idiomas está ubicada en Torreavega. En la escuela de adultos ya se imparte actualmente el nivel A1 y A2 de inglés de la EOI, así como el B1 de That’s English, pero Aguirre considera que es insuficiente. "Ya hace tiempo que solicitamos que se crease en la escuela una especie de seción de la Escuela de Idiomas, como se ha hecho en Laredo, por ejempo, pero nos lo denegaron". La directora espera que ahora, con la ayuda del equipo de gobierno, "nos dejen impartir el nivel medio al menos".

Aguirre considera que se trata de una medida "muy necesaria, porque en la zona occidental de Cantabria hay mucha demanda de estos idiomas y no todo el mundo se puede trasladar a Torrelavega, donde está la sede oficial y donde además siempre se queda gente fuera". Los horarios de los trenes desde Cabezón "no son siempre compatibles" y además hay que contar con que mucha de la gente que quiere estudiar estos idiomas es de "Comillas, Cabuérniga o Mazcuerras".

Se trata, explica, "de jóvenes que están cursando Bachillerato y necesitan un nivel B2 de inglés para obtener la titulación universitaria, por lo que ya se tienen que ir preparando". Es, en última instancia, "una decisión política". Con respecto a los otros dos idiomas que Cabezón Puede propone implementar en la escuela de adultos, la directora explicó que "lo cierto es que hay gente que nos pregunta por el francés, sobre todo". "Se podrá hacer de manera progresiva, como hemos hecho con el inglés, es decir, crear un año un curso y al siguiente año, otros dos, por ejemplo". Además, "habría que publicitarlo, darlo a conocer y obtener el alumnado, que no llega de golpe". Lo ideal sería, por tanto, "empezar con el inglés e ir introduciendo los primeros cursos de francés y alemán". Aunque lo primero de todo, lo más urgente, sería que el edificio fuera al fin propiedad municipal.