Más de un millón de kilos de verdel vendidos en la lonja barquereña

El puerto de San Vicente de la Barquera ofrece estos días esa imagen de intensa actividad que a los barquereños tanto les gusta, recordando tiempos pasados, cuando no se hablaba de la crisis del sector. En estas jornadas se repiten esas imágenes con la presencia de numerosos barcos en los muelles, algunos llegados de otros puertos, marineros descargando grandes cantidades de pescado y transacciones en la lonja.

A lo largo del último mes se ha venido desarrollando la costera del verdel, la que, tanto por el volumen de capturas como por los ingresos que genera, es la mas importante para el puerto barquereño.

Desde el pasado día 14 de marzo en el que se inicio la costera, hasta el pasado lunes, se habían descargado en el puerto de San Vicente 1.036.420 kilos de verdel que ha tenido un precio medio de 0’837 euros, lo que ha supuesto unos ingresos de 867.483 euros, mientras que en toda la temporada pasada las capturas vendidas en la lonja ascendieron a 1.170.000 kilos, cuyo valor fue de 972.270 euros. Sin embargo la costera ya está próxima a su fin. Alguno de los barcos de mayor tamaño ya han consumido el cupo asignado, mientras que al resto, les falta poco, por lo que es previsible que en los próximos días se cierre el grueso de la costera, a falta de que algunas embarcaciones dejen algunas pequeñas cantidades del cupo que les corresponde para momentos en los que flojean la pesca de otras especies.

Por ello previsiblemente se logrará igualar las cifras de capturas y de ingresos del pasado año, incluso mejorarlas moderadamente, mientras que en el valor medio en lonja prácticamente se ha mantenido inalterable, en torno a los 0’83 euros. Este año se ha establecido un nuevo sistema para el volumen de capturas permitido a cada barco que se ha fijado en relación a la tripulación que tenían en la pasada temporada.

Para los barcos de cerco ese cupo se ha establecido en 1.000 kilos al día por hombre y un máximo de 2.000 kilos a la semana, mientras que para el resto de las embarcaciones se fijó en un máximo de 750 kilos por hombre al día. Como ha venido sucediendo en las últimas temporadas el límite de la pesca viene establecido por la cantidad que ha fijado la administración, con lo que se logra hacer que su precio no caiga por debajo del que tiene, ya que la cantidad de verdel en la mar es muy grande, como reconoce el presidente de la Cofradía de Pescadores, Emilio Bustamante, señalando que los barcos logran pescar en apenas dos horas toda la cantidad que tienen limitada para una jornada.

Bustamante adelanta que la costera será bastante parecida a la del pasado año, por lo que la califica como normal, a pesar de que el pasado año, en líneas generales se ha considerado positivo para el puerto de San Vicente.La costera del verdel no solo se deja sentir en el puerto. En este mes la cocina de muchas familias barquereñas y de los restaurante de la zona se aprovechan de la abundancia de este pescado que, a pesar de su bajo precio, es cada vez mas valorado por su exquisito sabor y por la variedad de maneras en que se puede cocinar.

Las cuatro embarcaciones de cerco del puerto de San Vicente que son también las de mayor tamaño, ya hace días que abandonaron la costera de verdel para iniciar la del bocarte, de la que incluso, sorprendentemente se consiguieron las primeras capturas a primeros de marzo, adelantándose al verdel, aunque con unas piezas de pequeño tamaño Ahora que ya están en plena campaña, en estos primeros días de faena en aguas francesas, los malos resultados de los primeros días de costera han dado paso esta semana a un cambio de rumbo tanto en el volumen de las capturas como en el tamaño del bocarte.

El bocarte es para estos barcos otra de las costeras fundamentales para el resultado final del ejercicio, aunque eso apenas se deja sentir en las cifras del puerto, ya que la mayor parte de las ventas las realizan en puertos vascos y de Santoña. Con el fin de la costera del verdel el grueso de la flota de San Vicente inicia un periodo en el que cada pesquero se centra en diferentes especies, unos a merluza, otros al rape o al salmonete, entre otras.Así se mantendrá hasta la llegada del verano en la que se centrarán en la costera del bonito, otra especie también fundamental para la economía de los pescadores barquereños que generalmente tampoco tiene su reflejo en las cuentas de resultados de la Cofradía, ya que muchos venden sus capturas en otros puertos, en unos casos por la cercanía con el lugar de las capturas y en otros porque en ellos consiguen mejores precios.

Este año el puerto de San Vicente de la Barquera ha llegado a la primavera en mejores condiciones que en temporadas pasadas, en lo relativo al problema del dragado. Generalmente tras el invierno, con el movimiento de arena que se genera con los temporales, el puerto barquereño sufría grandes problemas por la acumulación de arena en diferentes puntos, especialmente en la zona de acceso al canal de navegación.

Sin embargo este año, tras un invierno que no ha sido tan malo en lo climatológico y en la mar, como los anteriores, las condiciones no son tan malas, aunque el problema existe, especialmente para los barcos de mayor calado. Por eso está previsto que para el próximo día 19 de marzo, llegue al puerto la draga para eliminar una buena cantidad de arena que aún no se ha especificado.

Sin embargo este no será el gran dragado que se ejecutará este año en el puerto barquereño, anunciado al principio de año, con el que se pretende actuar contra el fondo rocoso que hay en la entrada del puerto, proyecto que está en estos momentos en el proceso de licitación, con un presupuesto base inicial cercano a los 1,5 millones de euros, que tiene como objetivo eliminar mediante explosiones controladas, gran parte de esa roca, hasta conseguir un calado superior a los 3 metros en la bajamar.