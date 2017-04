Cabezón busca el bienestar de sus perros

"Si os fijáis, antes, con la tensión, los perros estaban que ni se movían del miedo, pero ahora ya quieren jugar, ya están más tranquilos", explica Roberto Noriega, de Galgos 112 Cantabria. La presencia de la cámara inquieta a los perros que un viernes por la tarde se reúnen en el parque de la Losa de Cabezón de la Sal para participar en el programa de educación canina puesto en marcha por el Ayuntamiento. El objetivo de estos encuentros, que dirige Roberto, es «enseñar a los propietarios el lenguaje que utilizan los perros en su comunicación». La premisa de la que se parte es que esta enseñanza va dirigida a las personas, no a los animales. Con este fin, se reunió por primera vez hace dos viernes un pequeño grupo de propietarios con sus perros. A la mayoría les gustó tanto, que volvieron al viernes siguiente, y así. El programa ha sido puesto en marcha gracias a la iniciativa del concejal de Medio Ambiente, Javier Fernández (PSOE), y de Galgos 112 Cantabria, "que tiene esta actividad incluida en sus acciones de rescate y apoyo para la recuperación de galgos y podencos". En la Asociación, "tenemos que enseñarles estas técnicas obligatoriamente a los adoptantes de galgos. Es básico para que los galgos y los podencos, que son perros muy sensibles, puedan seguir hacia adelante". Roberto insiste mucho en que "es la gente la que tiene que hacer suya esta pequeña filosofía y esta manera de enfocar la mirada hacia los perros, lo que irá en beneficio de los animales y de las familias". Por eso, "a los perros no les tocamos, ni les vamos a infligir tirones de correa, ni a vocear con malas palabras". Roberto ha detectado que los de Cabezón son "más o menos perros normales, que quizá pueden tener algún problemilla con una fácil solución". Pero ¿en quién recae el trabajo? en los dueños. Y todo sin azotes, sin perder la paciencia y sin un"ven aquí" mientras se tira de la cuerda, "sino entendiendo por qué al perro le está pasando algo y cómo puedo cambiarlo". Lo importante es asumir "que hay carencias que podemos revertir muy fácilmente".

También con gatos Primer Ayuntamiento que pone en marcha la esterilización de gatos callejeros El Ayuntamiento de Cabezón no solo trabaja con perros, sino que se trata, según Roberto, "del primer municipio de Cantabria que pone en marcha el sistema de Captura, Esterilización y Suelta (CES) de las colonias de gatos callejeros".La iniciativa partió de "una serie de voluntarios que estaban al mando de las colonias de gatos", un problema que existe en determinadas zonas de la localidad. "Existen unas ocho colonias y es algo que queremos ir solucionando para evitar que se produzca un problema de salud pública", explicó el concejal de Medio Ambiente. La campaña CES supone "una buena forma de tener controladas estas colonias, que tampoco queremos extinguir, pues ayudan a erradicar determinadas plagas, pero sí al menos controlar y supervisar". Así, insiste también Roberto,"las colonias no van en aumento, pero siguen cumpliendo su función con algunos roedores, por ejemplo". El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta campaña como un "proyecto piloto, que si funciona bien, seguiremos llevando a cabo, siempre y cuando contemos con los medios económicos a nuestro alcance". Perros y gatos están, pues controlados y atendidos en el municipio de Cabezón de la Sal.

"Vengo desde el principio porque creo que se dan pasos muy en positivo"

De un viernes a otro, Roberto encomienda una serie de tareas a los participantes. "Bueno, he visto que habéis trabajado, y he obtenido algunas satisfacciones", les dice al empezar la clase. E insiste, "tenemos que aprender nosotros". El 90% de la gente que acude a estas sesiones de educación canina pertenece al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, pero "el concejal ha afirmado que puede acudir gente de otros municipios que tenga un perro con pequeños errores y desviaciones de comportamiento". Aunque quienes decidan acudir, "se tienen que adaptar a la manera de funcionar del grupo". Es decir, "no puede venir nadie con collares de pinchos ni palos, y les enseñaremos por qué sus perros tiran de la correa".

Además, explica Roberto, "en caso de que se determine que un perro tiene un problema de educación canina, se consensuará con el propietario que el animal reciba ayuda del servicio integral para mascotas, Dog Cant (asesores-educadores de Galgos 112 en Cantabria), cuya sede está en Laredo, desde donde se han comprometido a echar una mano en caso de que sea necesario". Siempre y cuando eso sí, el propietario esté de acuerdo. "No se va a obligar ni al perro ni al dueño", aclara Roberto.

La educación canina en positivo es algo relativamente nuevo, pero muy necesario."La gente tiene que hacer suya esta filosofía y enfocar la mirada hacia los perros de esta forma, porque irán saliendo adelante gracias a eso". También asegura Roberto que la primera persona que empieza a tratar bien a un perro "es su vida". Se convierte en el mejor amigo de ese perro.

"No los he vuelto de dejar sueltos en el parque, porque entiendo que hay otros lugares"

De esto sabe mucho María Piedad Garcila, que es casa de acogida para perros. Ahora tiene a un perro llamado Risto, pero en los últimos meses ha tenido ocho perros diferentes, y también gatos. Risto está cojo porque se tiró de un segundo piso y se rompió la pata. Es un perro maltratado. "Estoy intentando recuperarlo para que la próxima persona que lo reciba no tenga ningún problema", explica María Piedad. Su función es esa, acogerles y "enamorarme de ellos, pero sé que no me puedo quedar con ninguno". A esta amante de los animales se la verá cada viernes en el parque de La Losa. "Me parece algo muy positivo". Como a Beatriz Fernández-Punsola, que tiene dos perros, Selva y Asoc. "Vengo desde el primer momento, desde que me enteré de que existía, porque creo que se dan pasos muy en positivo y que es lo que tenemos que hacer con nuestros animales". Selva se pone muy nervioso con la cámara y ladra. Es precioso. Beatriz ha aprendido que uno de sus perros "tiene mucho miedo y hay que trabajar con él". Tampoco "los he vuelto a dejar sueltos en el parque, porque creo que hay otros lugares donde soltarles, sin peligro, sin coches y sin ruido".

Es una iniciativa, además de útil, bonita. Los perros se huelen, se miran, se estudian. Roberto habla y los propietarios escuchan antentos. Todo con tal de mejorar la relación con su mascota. El ambiente es tranquilo, honesto, sin imposiciones y con mucho cariño hacia los animales. De momento, las sesiones seguirán adelante todos los viernes a partir de las 20.00 hora en el parque de La Losa de Cabezón, un municipio que cuida de sus animales.