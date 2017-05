El showman cántabro Manuel Gutiérrez ('Manu' el de Carrejo) lleva en la cara reflejados los años de su vida, los buenos y los malos. Se estrenó como monologuista en el AMA Festival, que se celebró el pasado día 6, pero muchas de las palabras que llevaba preparadas se quedaron encajadas en el folio, al que no miró ni de reojo. Aún así, sobre el escenario, recibió más aplausos que nadie, por su fondo, más que por su arte. Manu siempre ha sido de hacer las gracias detrás de la barra, desde donde atisba el mundo como si no fuera con él, con tranquilidad y con esa chispa con la que a veces ilumina a los que le conocen.

–¿Cómo surge la idea de colaborar con el AMAFestival?

–Por Sandra, la organizadora, que venía todas las mañanas a mi bar y me decía que era muy gracioso. Luego me salió mal porque me puse nervioso al ver al público y porque había ensayado poco.

–Se estrena y comparte cartel con Miki de Cai y Enrique San Francisco.

–No tuve la oportunidad de hablar con ninguno de los dos. Son estrellitas. Y eso que estuve con Enrique San Francisco en Comillas hace años. Me parece mejor actor que monologuista, por cierto.

–¿Se considera gracioso?

–No. Tengo mis puntos a veces, pero para estar en un escenario, pues no. En ese momento me pudo la presión y no supe enfocar bien el tema.

–¿Qué es para usted el humor?

–A mí los monólogos no me gustan. Me parecen una americanada. Me gusta MarianoCansado y me encantaba Gila, pero poco más. Cuando era pequeño veía las películas de Berlanga, pero los monólogos son la degeneración del humor. Se han americanizado mucho y son una copia de lo que se hace al otro lado del charco.

–¿Por qué?

–Se trata de contar una historia y si te pones a ello y te lo aprendes, no es algo tan complicado. Nunca he visto el Club de la Comedia porque es un humor que me aburre. Al principio del programa imitaban hasta el escenario de ciertos formatos de Estados Unidos.

–¿No cree que es necesario cierto carisma?

–Creo que hay que llevarlo bien preparado. No es tan fácil hablar delante del público, pero es que repito que ese tipo de humor no me gusta. Para mí, el número uno era Gila y era auténticamente español, no como ahora. En España tenemos buen humor. Quizá el mejor.

–¿Si?

–Sí, porque el castellano es muy extenso y se puede jugar más con las palabras. Hay más dobles sentidos, pero el humor que se hace ahora es más prefabricado. Hace años era mejor.

–¿El humor le ha ayudado a sobrellevar determinadas situaciones en su vida?

–Me ha ayudado mucho, claro que sí. Creo que hay que mirar las cosas desde una perspectiva positiva.

–¿Qué hay que tener para ser bueno haciendo reir a la gente?

–Sobre todo tablas. Yo creo que podría haberme dedicado a esto, pero hay que ensayar y estar ahí y yo soy más vago. Aunque el futuro ahora son los youtubers y yo he empezado a grabar vídeos con mi primo para crear un canal.

–¿Qué me dice de Buenafuente, por ejemplo?

–Me gusta su programa, pero es más de lo mismo. Una copia.

–¿Hay mucho humor de caca, pedo culo y pis, como decía Enrique San Francisco?

–Sí, pero lo curioso es que él hizo un monólogo de ese tipo el sábado en el festival. Era de ese tipo. De tópicos y de ir con mujeres de compras.

–¿Y el futuro es hacerse un canal de Youtube?

–Es donde más variedad podemos encontrar hoy en día. Más que en la televisión. ¿Cuántas películas de humor salen buenas al año en España? después de ‘Airbarg’, ninguna. La de ‘Ocho apellidos vascos’ y demás me parecen vergonzosas. Ya llevamos varios años copiando a lo demás y sin sacar nada nuevo. Hacen falta nuevos formatos. A ver, Buenafuente es muy bueno, pero es muy parecido a Javier Sardá y Sardá muy parecido a otro, y así.

–Además, puede ganar mucho dinero si se le da bien lo del canal de Youtube.

–Aún estamos mirándolo, pero serían unas grabaciones aquí en el bar sin que yo me diera cuenta. Ya hemos hecho dos, y es que es mejor, porque no valgo para actuar en público.

–Así que se acabó lo de subir al escenario.

–Si. Se me vino el mundo encima y eso que me sentí cómodo y arropado, porque estaba en mi pueblo. Si hago algo así en Santander, me pegan o me echan del escenario. Tuve unos cuarenta segundos de gloria nada más. Cuando bajé del escenario, mi amigo Javi Suaves, que estaba más nervioso que yo si cabe, me dijo: "ha sido catastróficamente precioso".

–¿Cuál es la chispa de su vida?

–Ahora tengo poca, porque estoy en un momento demasiado tranquilo. He tenido buenos momentos y los sigo teniendo, y como aspiración pues supongo que quiero seguir funcionando.

–¿Y para terminar?

–Nada, que ya nos veremos las caras en otro escenario.