San Vicente también se beneficiará del Año Jubilar Lebaniego

San Vicente de la Barquera, al igual que el resto de Cantabria, contempla con optimismo la llegada de la nueva temporada turística tras los positivos resultados que se han logrado en los primeros meses del año y de manera muy especial en la reciente Semana Santa y durante el puente del Primero de Mayo que se consideran un buen termómetro para los resultados del verano y del resto del año.

San Vicente es el punto de inicio del Camino Lebaniego que este año cuenta con importantes mejoras

A los diversos factores que han hecho posible esta recuperación en un sector vital para la economía barquereña, este año se suma la celebración del recién estrenado Año Jubilar Lebaniego, cuyos efectos beneficiosos no se circunscriben sólo a la comarca lebaniega, ya que, incluso en sus inicios, ya se está dejando sentir en otras zonas de la región, pero muy especialmente en el occidente cántabro.

Además de la cercanía geográfica, San Vicente de la Barquera es el punto de arranque de la ruta lebaniega que este año se predisponen a realizar numerosos peregrinos, para lo que se contarán con diversas mejoras en instalaciones e infraestructuras entre las que destaca la innovadora aplicación del Peregrino Lebaniego Digital, que ha convertido a esta ruta en la primera y única vía de peregrinación del mundo con conexión wifi y una aplicación para móvil que ofrece información sobre todo lo que ocurre alrededor de ella.

Al margen de las numerosas personas que en unos casos ya han comenzado a realizar la ruta, mientras que otros las están organizando de manera individualizada, se están preparando numerosas marchas de grupos y colectivos de muy diversa índole, para realizarla a pie, caballo, bici y algunos por mar, entre los puertos del Cantábrico para luego finalizarla a pie desde San Vicente hasta Santo Toribio.

San Vicente de la Barquera dispone de uno de los albergues con más capacidad de la región que está ya en pleno funcionamiento, pero está previsto llegar a utilizar otras instalaciones, como polideportivos y otros espacios públicos, ante algunas de esas marchas multitudinarias que se están ultimando.

Jóvenes alemanes, en la puerta del albergue de San Vicente y un peregrino cambiándose de calzado / V. CORTABITARTE

Buenas perspectivas

Algunos empresarios barquereños han reconocido las buenas perspectivas con las que afronta los próximos meses al contar con reservas realizadas con una antelación que no se ha visto en los pasados años, algunas de ellas en alojamientos y otras en restaurantes, para grupos que tienen como objetivo final atravesar la Puerta del Perdón.

San Vicente de la Barquera, como punto clave del Camino Lebaniego, formará parte de la programación que se está organizando en la región para celebrar este acontecimiento. Ya en el anterior Año Santo acogió uno de los actos mas importantes como fue el Festival Cantabria Infinita, que debido al éxito que tuvo se desarrolló durante cinco ediciones en los que actuaron los principales artistas mundiales y nacionales del folk. El enorme presupuesto que requería continuar con ese festival y la llegada de la crisis económica impidió su continuación, aunque aún son muchos los que recuerdan lo que dicho festival supuso para San Vicente situarse en la escena mundial de la música.

Ante el nuevo Año Jubilar no se espera un programa tan ambicioso como el de aquel año 2006, pero no por ello deja de ser interesante algunas de las propuestas que ya se han adelantado, aunque aún no ha cerrado las propuestas que finalmente llegarán.

El programa de actos adelantado contempla algunos espectáculos novedosos

El primer acto de este nuevo programa ya se desarrolló el pasado día 25 de abril con la interpretación de la obra ‘Aura Infinita’ a cargo del barítono José Manuel Conde que estuvo acompañado por la soprano Marta Toba y el pianista Sergio Kuhlmann.

Tras este arranque, el próximo día 4 de junio se ofrecerá en la torre del homenaje del Castillo del Rey una experiencia-espectáculo bajo el título de ‘El sabor del encuentro’a cargo de la compañía Espiral Teatro, en la que a través de acciones y dinamizaciones culturales de carácter teatral, gastronómica, musicales y poéticas, se pretende reforzar el conocimiento de forma más profunda del Camino del Norte y de la zona de Liébana, sus pueblos, sus productos, su cultura, su historia, potenciando la relación humana, sensitiva y emotiva que conlleva el propio camino y los encuentros que en él se suceden. Por otra parte, el sábado 17 de junio la Iglesia de Nuestra de los Ángeles acogerá un concierto de órgano que permitirá disfrutar de este gran instrumento del templo barquereño.

A lo largo del mes de julio el Castillo del Rey acogerá la exposición ‘Beato de Liébana y los beatos’, compuesta de 21 fotografías, entre las que se encuentran varias ilustraciones de beatos o códices que reproducen la obra de Beato de Liébana, copiada por distintos monjes en monasterios de España y Europa, y por otras fotografías actuales de la comarca de Liébana realizadas por el fotógrafo Miguel de Arriba. Inicialmente también está previsto el ofrecer el 19 de agosto en el auditorio municipal la proyección del documental ‘Cantábrico’.

La siguiente actividad prevista será el que se denomina festival ‘Música y Patrimonio’, que se desarrollará en la tarde del 26 de agosto en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. A través de esta acción se realizará un repaso por las obras musicales más representativas que han sido interpretadas en las peregrinaciones cristianas a los santos lugares, así como obras de las diferentes épocas instrumentales y vocales desde los siglos XII al XVIII, contando con cantantes, instrumentos de cuerda, de viento, utilizados por los peregrinos en sus viajes, lo que se complementará con una explicación sobre la arquitectura del templo y los datos históricos de las diferentes épocas a nivel social a cargo del historiador Joaquín Gutiérrez Osés.

El programa adelantado hasta ahora, al que se sumarán nuevos actos, se cerrará con el concierto que ofrecerá el 3 de septiembre la Coral Amigos del Mar en el auditorio municipal.