"Las tragedias nos pueden ayudar a ser más fuertes y positivos"

La santanderina Myriam Sayalero es una prolífica escritora que ya lleva publicados nueve libros en lo que va de año – cuatro en España y cinco en México–. El último, ‘Oscuro como mi corazón’ y editado por Random House (el grupo de Alfaguara), acaba de llegar a las librerías y es un recorrido por emociones y trastornos como la anorexia, el bulling informático, la depresión... que refleja en trece historias, protagonizadas y dirigidas a adolescentes, en las que sus personajes principales se enfrentan a "algunas de las situaciones más difíciles que pueden ocurrir en la vida y al final logran salir de ellas", tal y como explica la autora. Pese a los finales felices de cada una de los relatos, en los que por poner un ejemplo una de las protagonistas se enfrenta a una violación y otro a un trastorno bipolar, se trata un libro duro, realista y bien documentado. "Con esta novela he querido contar que muchas veces para que haya luz tiene que haber oscuridad y que en la vida aunque nos ocurran tragedias, que a todos nos pasan alguna vez, hay que dar gracias porque de todas ellas aprendemos, nos hacen más fuertes y también más positivos".

Sayalero explica que los trece protagonistas de sus historias "sufren mucho", pero en todos los casos "algo se cruza en la vida que les hace darse cuenta de que hay una salida. Un ‘click’ como puede ser la letra de una canción, la carta de un amigo o alguien que ha pasado por lo mismo y que está dispuesto a echarle una mano", y es que, según afirma, "es bueno que sepamos que lo oscuro y las cosas terribles que nos suceden en la vida también forman parte de la felicidad".

Aunque de momento no va a haber presentación oficial de la novela, la escritora anuncia que el próximo día 11 de mayo, la librería Estvdio de Santander acogerá una mesa redonda en la que, a propósito de ‘Oscuro como mi corazón’, se abordarán estos temas con la participación de expertos. "En este libro también he querido reafirmar que no pasa nada porque en un momento de nuestra vida no seamos tan felices como nos quieren vender porque las cosas pueden cambiar y siempre hay salida".

En su trayectoria como escritora esta santanderina, que fundó y estuvo al frente durante 28 años de la empresa ‘Adosaguas’, una editorial de contenidos multiplataforma, cuenta con un buen número de libros dirigidos al público infantil en los que trabaja con las emociones de una forma más alegre y positiva. Por eso, si se le pregunta porque en esta ocasión presenta unas historias tan duras reconoce que: "Sentí la necesidad de hablar de todas estas cosas, porque la vida es así y si queremos transmitir un mensaje creíble a nuestros jóvenes lo mejor que podemos hacer es contarles las cosas tal y como son".

En su opinión, "la sociedad tiene tendencia a ahuyentar todo lo que nos produce tristeza porque no es ‘cool’ o puede provocar rechazo en los demás y eso hace que nos obsesionemos en parecer muy felices aunque no lo seamos". Por eso también señala que es necesario que se aporte a los jóvenes una serie de herramientas que les ayuden a salir de una situación dramática, "y estas no se pueden dar con mensajes de ‘ánimo que tú puedes’. Hay que meterse en su piel y es lo que yo he intentado en ‘Oscuro como mi corazón’".

Otros libros

El próximo día 22 de abril, Myriam Sayalero participará en El Corte Inglés en la firma de otro de los libros que ha publicado este año, esta vez para el público infantil. ‘Mi diario de emociones’, una obra que ha editado Larousse y que forma parte de la colección, también escrita por ella, ‘Amigas que sonríen’, "tratan las emociones como la ira, la frustración, la rabia o la tristeza, pero todas se abordan como emociones que al final ayudan a algo", explica. La firma irá acompañada de una actividad para niñas en las que se llevarán a la práctica algunas de estas enseñanzas.

Y aún le quedan varios libros por publicar este año. Cinco de ellos serán en México con las editoriales Larousse y Planeta y están dirigidos a lectores adultos. "Los cuatro primeros con Larousse abordan temas como el emprendimiento femenino, el machismo o la autoestima en la mujer. El de Planeta, que es probable que también se edite en España, lleva por título ‘Diario irreverente del desamor’, porque de esta experiencia también se aprende".