Aunque no lo parezca, una dolorosa ruptura de pareja puede ser aún más dura que la muerte de un ser querido. "Cuando fallece alguien cercano a nosotros, existe un proceso social para elaborar el duelo: se vela el cadáver, se incinera el cuerpo, hay una misa... Cuando uno se separa, uno no está preparado y le toca hacerlo todo solo". Y es que no existe un manual que ayude a superar este momento tan doloroso, que se convierte en un problema de salud pública y que incluso está en el origen de buena parte de las depresiones clínicas que diagnostican los profesionales. El psicólogo especialista en el amor Walter Riso indaga en su nuevo libro 'Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido' (Planeta / Zenith) en las claves para "sacarse al ex de la cabeza y del corazón".

Las circunstancias de una ruptura son muy variadas, pero todas tienen en común que, cuando hay hijos de por medio, se vuelven más difíciles, porque la esperanza de que al final se encauzará la relación hace que los dos miembros de la pareja aguanten durante más tiempo. "Pero una buena separación es mejor que volver a un matrimonio con desamor y más aún, por el bien de los hijos, es mejor una buena separación que un 'rejunte' superficial", cuenta Riso, que ha vendido más de 5 millones de ejemplares de sus niños y en 30 años de carrera ha atendido a más de 3.000 personas.

Antes de dar una segunda oportunidad, insiste Riso, hay que pensárselo mucho. "Dos separaciones con la misma persona es una carga que se multiplica a sí misma y perjudica de manera consierable a los hijos", reitera el profesional. Además, desde su punto de vista, la custodia compartida de los hijos no es la mejor solución tras la ruptura. "Sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero cuando existe la custodia compartida, un niño debe adoptar dos vidas, la de la madre y la del padre, y el pequeño pierde sentido de pertenencia. En mi opinión, es preferible la custodia por parte de uno de los dos progenitores y que el otro lo vea todo lo posible. Pero para los niños, es bueno tener una base", agrega.

Riso recuerda que durante el proceso de ruptura, las personas sufren mucho y llegan a hacer muchas estupideces. Para sobrellevar este tiempo de tristeza y zozobra personal, que en la parte física dura hasta seis meses pero en la parte emocional puede prolongarse desde un año hasta cuatro en los casos más difíciles, el psicólogo ofrece una serie de consejos:

1. "Hay que ser realista, ver las cosas como son y no crearse falsas ilusiones.

2. Siempre se debe mantener la dignidad personal para no convertirse, por ejemplo, en un espía de la otra persona

3. Buscar siempre la red de apoyo, tener a un 'yo auxiliar', un amigo de confianza que te salva en los malos momentos.

4. Mantener los valores personales, cuidarse y seguir haciendo las cosas que a uno le hacían feliz.

5. Modificar la filosofía de vida en aquello que no funcionaba. Manejar la libertad a veces da miedo, pero uno debe reinventarse.

6. Embarcarse en proyectos motivantes, como remodelar el piso, volver a estudiar, apuntarse a actividades...

7. No enredarse en ninguna relación hasta que uno se sienta libre de la expareja. Un clavo no siempre saca a otro clavo, a veces son dos clavos.

8. Huir de las redes sociales. Se debe recibir de la expareja la menor información posible, desagregarlo de Facebook, quitar el contacto del móvil... La ruptura es de verdad o no lo es. Como abandonar una droga: no se puede dejar solo un poco".