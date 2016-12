Hoi An, un traje a medida

Está el ‘si me tocara la lotería…’, y el ‘cuando me jubile…’. Y también él ‘pues yo, si pudiera, me iría a vivir a…’. A eso vamos. Llevo en el bolsillo una piedrecita de la bahía de Ha Long y, cuando uno tiene la sensación constante de cabecear contra todas las paredes, la palpo con los dedos para encontrar cien gramos de paz. Encontré mucho de eso en Vietnam. Mucha paz. Por todas partes, pero especialmente en Hoi An. Sentado a la sombra, como la mujer de la foto, de una de las entradas de su coqueto puente japonés. Para seguir leyendo, picnhe aquí.