El cantante Depedro abre esta noche el ciclo 'Sublimes' de Escenario Santander

El cantante madrileño Depedro actúa esta noche en Escenario Santander para presentar su último disco, 'El Pasajero', una actuación que abre el ciclo 'Sublimes' dLa programación incluye seis actuaciones más con ocho propuestas diferentes, y concluirá el 12 de febrero, con el concierto gratuito de Gringo Star.

Entre uno y otro, por la capital cántabra desfilarán "pequeñas joyas" musicales, como el grupo californiano The Rubinoons, cuya música ha recibido influencia de los Beatles y de los pioneros del power-pop; el norteamericano Lambchop liderado por Kurt Wagner y cercano al country alternativo, que este año sólo se podrá ver en la capital cántabra, además de Madrid y Barcelona; León Benavente, integrado por algunos de los músicos más reputados de la escena alternativa estatal; y la banda madrileña Morgan, que nació para instrumentar los temas de Carolina de Juan (Nina).

El cartel se presentó el lunes por el gerente de Escenario Santander, Javi Palacios, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el director de la Fundación Santander Creativa, Marcos Díez, y la concejala de Cultura, Miriam Díaz, entidad y administración que colaboran con el ciclo.

Las actuaciones tendrán lugar viernes y sábados, y el precio de las entradas -que ya están a la venta en la web de Escenario Santander, www.escenariosder.es, la tienda Tipo, Manuel Muños y Escenario Santander- oscilarán entre los 8 y 20 euros.

Programación

En su cuarta edición, los conciertos de 'Sublimes' comenzarán este viernes 13 con Depedro y Gaby Moreno. El cantante madrileño, habitual en los escenarios de rock nacional, presentará su último trabajo, 'El pasajero', un disco "callado pero lleno de sonidos" en el que "no sobra nada". Se trata de un álbum "mágico", "diferente" y que "crea su propio lenguaje sonoro y literario".

Una semana después, el viernes 20, tomarán el relevo los californianos The Rubinoos, que ha recibido influencias de las bandas británicas de la década de los sesenta, principalmente de los Beatles, Hollies o The Who, y de los pioneros del power-pop, especial de Rapsberries.

Al día siguiente, sábado 21, se subirán al escenario santanderino León Benavente y Cavaliere. El cuarteto está formado por algunos de los músicos más reputados de la escena alternativa estatal, donde sobresalen Abraham Boba y Luis Rodríguez, fieles escuderos en la trayectoria solista de Nacho Vegas. En esta aventura se les suma Edu Baos, miembro de Tachenko y César Verdú, militante en los murcianos Schwarz.

Y 24 horas después, el domingo día 22, actuará Lambchop, grupo liderado por Kurt Wagner y que se ha convertido en una de las referencias ineludibles en música norteamericana. Cercanos al country alternativo pero con personalidad suficiente para crear una marca determinada, han "mutado" siempre alrededor de su compositor principal, virando hacía terrenos más soul con el paso de los años y manteniendo la "pulsión dramática" tan característica del grupo de Nashville.

Ya en febrero, el sábado día 11 actuará la banda madrileña Morgan, que nació en septiembre de 2012. Desde entonces, han tocado en diversas salas del país presentando una formación eléctrica con las guitarras y voces de Paco López, la batería de Ekain Elorza, el bajo de Alejandro Ovejero, las teclas de David Schulthess y el piano y voz de Nina. Después de terminar su primer disco grabado con José Nortes en su estudio 'La Cabaña', presentan los temas en directo que forman parte del álbum 'North'.

Cerrará el ciclo, con un concierto gratuito, Gringo Star, que tras siete lanzamientos y giras con artistas de la talla de Cat Power, The Black Angels, Weezer, Wavves, Best Coast, y con sus compañeros, The Black Lips, "ha llegado su momento" tras el fichaje con Nevado Music ( Deap Vally, John Grant, etc), un "aluvión de buenas críticas" y una gira mundial.

Por 'Sublimes', que comenzó hace cuatro años, han pasado bandas como Luna, Tricky, JD McPherson, Immaculate, Fools, James Hunter Six, Sean Rowe, Joe Henry, Micah P Hinson o Joseph Arthur.

Prestigio

El gerente de Escenario Santander ha explicado que es "complicado" traer a estos artistas a la capital cántabra, ya que sus giras incluyen actuaciones en ciudades más grandes.

En este sentido, Palacios ha indicado que se han programado propuestas "avanzadas" dirigidas a un público "inconformista", con grupos nacionales e internacionales que "cuentan con el respeto de crítica y de público".

Para el director de la Fundación Santander Creativa ha resaltado que estas actuaciones de Escenario constituyen "una de las grandes referencias culturales de Santander", con conciertos de músicos y grupos de "reconocido prestigio", ha apostillado Marcos Díez.

La concejala de Cultura ha resaltado por su parte programas como el ciclo 'Sublimes' que traen a la ciudad "pequeñas joyas" de la música nacional e internacional y convierten a Escenario Santander en una "parada obligatoria" para muchos grupos.