Una muestra de imágenes y grabados de Teresa Vivas abre el programa expositivo de Miriñaque

Escena Miriñaque inaugurará este viernes a las 20.00 horas, su programa expositivo de 2017 con una muestra de imágenes y grabados de la artista madrileña afincada en Santander Teresa Vivas.

Bajo el título 'Perversos poliformes', la exposición incluye las obras 'El hada de las flores', 'Los globos', 'Nunca aceptes regalos de un payaso', 'Regalo de Reyes', 'Me quiere, no me quiere' y 'Con la comida no se juega'.

Teresa Vivas (Madrid, 1974) vive y trabaja en Santander desde 2004 y es una artista en constante formación cuyas destrezas se manifestaron a muy temprana edad, según indica Miriñaque.

Actualmente sigue cursando estudios en la escuela de arte Espacio Alexandra, donde realiza la mayor parte de sus trabajos.