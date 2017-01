La elegancia de Terry Lee Hale llega a Santander

Tejano asentado en Marbella con más de 30 años a sus espaldas, Terry Lee Hale es una de las voces clásicas de la americana music. Su último trabajo, 'Bound, Chained, Fettered' (Glitterhouse Records, 2016) cuenta nueve historias cortas con sabor a carretera.

Este martes, Hale presentará su trabajo en El Almacén de Little Bobby, en solitario, armado con guitarra acústica, dobro y armónica. Le acompañará, abriendo el show, la cántabra Mehnai, que continua girando con 'Trust freebird', .

Tanto este reciente trabajo como su anterior álbum, 'The long draw', son dos de sus más logrados discos. Entre las influencias reconocibles, a caballo entre el country o el blues, están Bob Dylan, Joni Mitchel o Tampa Red.

Las entradas Día: Martes 17 de enero Lugar: El Almacén de Little Bobby. Calle Del Sol 20, Santander Hora: 20:30horas Entrada anticipada: 10 euros - Taquilla: 12 euros. Anticipada en Santander: Discos Cucos y Little Bobby (c/Santa Lucía 41)

Trayectoria

A mediados de los ochenta recala en Seattle, donde forma su propia banda -The Ones- y se convierte en un habitual de la escena underground de la ciudad.

Ahí comparte tablas con bandas como Soundgarden, Young Fresh Fellows o Faith No More.

La publicación en 1993 del álbum 'Oh What A World' (Normal Records) le lleva a girar por primera vez por Europa abriendo los conciertos de The Walkabouts. Sería su primera toma de contacto con el viejo continente, un amor a primera vista.

Afincado en Francia desde hace más de una década, lleva más de veinte años publicando discos en sellos como Glitterhouse, Blue Rose o Borderdreams, y colaborando con artistas como The Walkabouts (Chris Eakman es su productor habitual), Jack Endino o Chris Cacavas.