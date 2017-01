The Clams presentan 'Deja vu' en Santander

Ocho mujeres haciendo del rythm and blues de los sesenta un espectáculo arrebatador y divertido.

The Clams llegan este fin de semana a Santander. Con dos discos publicados, están de gira presentando su reciente trabajo 'Deja vu'.

Cuentan con una buena colección de temas que trasladan al público a los 50 y 60, con una excelente interpretación.

El concierto Día: sábado 21 Hora: 21.30 horas Lugar: Sala Cantabria (Calle Alcázar de Toledo) Entradas: 8 euros anticipada (wegotickets.com) 10 euros en taquilla

La banda toma su nombre de la expresión "Happy as a clam when the tide is high" que además dio título a su primer single, junto a la canción de Elvis Presley 'Do the Clam'.

También sus influencias están en el pasado, como no podía ser de otra manera; Barbara Lynn, Etta James, Willie Dixon o Wilson Pickett se pasean entre sus referencias de cabecera.