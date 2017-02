Los castaños milenarios de Pendes

Es difícil imaginar que unos árboles después de 1.000 años sigan vivos. Me pregunto a cuanta gente habrán alimentado éstos castaños en 10 siglos. ¿Cómo han podido sobrevivir a tantos acontecimientos? Algunos tienen la huella dentro de sus entrañas de cientos de incendios que afortunadamente no pudieron con ellos.

Me imagino cuántos pastores se habrán refugiado tras imponentes tormentas dentro de sus vientres. Me imagino retoños de menos de un metro mientras empezaban a construir la iglesia de Santa María de Lebeña allí abajo en el desfiladero. Me imagino tantas cosas difíciles de asimilar que por un momento siento que estoy en un lugar mágico, en un lugar irreal. Un silencioso petirrojo, como el guardián de un bosque encantado, me da permiso para que grabe y descanse entre las raíces milenarias de un castaño gigante.

Y seguimos porque la vida es un viaje.

Para llegar hasta aquí

Hemos atravesado el desfiladero de la Hermida dirección Potes hasta llegar a Tama. A mano derecha vemos una desviación a Pendes. Seguimos por una carretera de montaña ascendiendo hasta llegar a la pequeña localidad. Un kilómetro después, antes de llegar a Cabañes, nos encontramos en la misma carretera el castañar milenario de El Hebario con instalaciones para pasar un día precioso en familia.