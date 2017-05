Nuevo Molino, exaltación del producto

Cuando el cliente llega a El Nuevo Molino se sumerge en un icono de la gastronomía de Cantabria, por lo que significó de la mano de su fundador, el desaparecido, recordado y visionario Víctor Merino, y por lo que sigue representando, desde hace algo más de una década, con Toni González al frente de los fogones desde hace más de una década para esta segunda etapa.

El Molino es un restaurante formalmente clásico, pero con ese sabor añejo que no pueden superar ni las nuevas modas ni las emergentes tendencias en materia de decoración. Sus salones, su capilla, sus jardines, su hórreo... son espacios singulares, que facilitan la acogida del visitante, que se mantienen en el recuerdo, que proyectan armonía, equilibrio, tradición.

Pero, sin embargo, El Molino siempre ha sido referente de la cocina contemporánea, de vanguardia, desde la época de Merino. Además fue una gran escuela para muchos cocineros y camareros que hoy tienen subrayado en su currículum las líneas donde se concretan su paso por El Molino.

En la actualidad, y con más énfasis desde que en 2009 el restaurante ostenta la estrella Michelin, El Nuevo Molino destila una marcada personalidad fruto de la manera de interpretar la alta gastronomía del chef Toni González y del director Rafael Prieto. Su cocina y la puesta en escena, con Elvira Abascal como jefa de sala, no pueden pasar desapercibidas para el amante de la buena mesa, que aprecie la calidad de las materias primas, el refinamiento de las elaboraciones y la atención del servicio.

Renovación sin revolución

La temporada 2017 comenzó en El Nuevo Molino a mediados del mes de marzo con novedades en la propuesta gastronómica, pero sin revoluciones ni fuegos de artificio. Toni es un chef sereno, de ideas claras, apasionado por la materia prima de calidad y atento a las nuevas tendencias de la alta cocina. Su estrategia pasa más por renovar de forma paulatina y constante que por revolucionar los platos y la carta.

Con estos planteamientos, para esta campaña se ha profundizado en el ‘menú largo y estrecho’, integrado mayoritariamente con platos que no se podrán encontrar en la carta. El precio es de 68 euros y de 88 en el caso de que se pida al equipo de sala un maridaje.

Además, hay otro menú ‘Tradición’, con platos clásicos de la casa, que tiene un precio de 40 euros, y de 52 en caso de que se elija la fórmula del maridaje.

Por otro lado está la carta, donde el equipo de cocina juega con el mejor producto de cada momento, para concebir platos donde se advierten diferentes influencias, desde orientales hasta francesas, pero siempre con el equilibrio de que el objetivo es disfrutar con los sabores y las texturas.

"Ahora podemos trabajar con la carne de tudanca, porque hay continuidad"

En su momento, asumir la responsabilidad de dirigir este histórico restaurante no debió ser fácil, aunque tanto el chef Toni González, como el director y socio, Rafael Prieto, tenían sobrada experiencia y habían ya conseguido la primera estrella Michelin en El Serbal, en Santander. El Molino –con ellos, El Nuevo Molino– es uno de esos restaurantes que no pueden faltar en las grandes guía, pero su marco no lo justifica únicamente. Paralelamente tiene que haber un nivel de cocina y un nivel de servicio acorde a las aspiraciones..., y esto lo han sabido implementar aquí tanto Toni y el equipo de cocina como Rafael y Elvira Abascal en la sala.

En 2017, destaca el chef que la principal novedad estriba en que «hemos profundizado en el menú largo y estrecho, que hemos aumentado, con platos específicamente pensados para el menú y que en su mayoría no están en la carta».

En cuanto a platos novedosos, Toni recuerda que «siempre nos gusta tirar de la tradición, y un ejemplo es el caldo de cocido lebaniego que presentamos en un coco. Es algo que tenía pensado hace tiempo y que ahora hacemos con una navaja, ajo negro... Es un plato que creo que está gustando mucho».

Con la tortilla se ha buscado «algo que choque, porque se trata de una tortilla japonesa, con un toque dulce. Siempre en un menú está bien introducir algo que rompa el ritmo. Aquí hay sabores un poco umami».

La tudanca es una apuesta decidida de Toni, no en vano él es de Ruente y su familia es ganadera:«Hasta ahora no hemos podido tener tudanca por falta de continuidad, pero ahora que sí que hay un buen producto, tenemos que apostar por lo nuestro».

Sobre la temporada 2017, Toni se muestra optimista. «Las cosas están cambiando y el menú está gustando bastante. Además, el menú irá evolucionando a medida que avance la temporada. Ahora se acaba el guisante y pondremos un espárrago. Ya tenemos cosas preparadas, pero vamos a mantener la sorpresa, la incertidumbre».

Y sobre el panorama de la gastronomía de Cantabria, que este año se estrena con siete estrellas, el chef del Nuevo Molino cree que «la situación es buena, ya que al tener Cantabria dos restaurantes con dos estrellas eso también nos da visibilidad al resto. Vendrá más gente a conocerles y lo habitual es que también visiten otros restaurantes gastronómicos. Nosotros, no obstante, lo que tenemos es que seguir con nuestra línea y mantener nuestro estilo».