Un fin de semana lleno de color, música y mucha alegría

Cantabria no descansa. Este fin de semana pisa fuerte con un montón de actividades de todo tipo, para que nadie se quede en casa. Así que la excusa de... "Aquí nunca pasa nada", "¿Y si llueve?", "Jo, es que todo está muy lejos", etc. Ya no cuela.

Preparaos, descansad y cargad pilas porque estos días vienen para arrancaros del sofá y que disfrutéis todo lo posible.

Canciones, palomitas, arte y... ¡Fiestas!

Este viernes tienes donde elegir. ¿Quieres bailar? ¿Acudir a un concierto? ¿Tomar unas rabas en una terraza al sol? ¿Ver el Coso Blanco? ¿Ir a las fiestas de Loredo? Toma nota.

Castro Urdiales se viste de fiesta para celebrar su día grande, el día del Coso Blanco. Este año será el 70 aniversario del tradicional evento y las carrozas ya están preparadas para desfilar a las 22.30 horas.

Dos jóvenes celebrando Coso Blanco. / DM .

Loredo también se pone sus mejores galas. Tanto viernes, como sábado, llega un programa festivo que dará el pistoletazo de salida a las fiestas. A las 20.00 horas será el chupinazo.

Un poco de música por favor... Del viento calido de Maika Makovski al ritmo de Dubby Ambassah

Si no tienes el cuerpo para conciertos, puedes acudir al Centro Botín. Allí se va a proyectar a las 22:00 horas la película 'Interstellar', de Christopher Nolan, gratuitamente ¡Qué más se puede pedir!

Pero si aun así, estos planes no te apetecen, no te preocupes. Debido al Día del Arte Rupestre, podrás ir al Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) a las 20:00 horas para ver la conferencia'Altamira en la creación artística contemporánea', que cuenta con la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Pilar Fatás Monforte. Una actividad gratuita y libre hasta completar aforo. Pero no sólo eso, la consejería de Cultura ofrecerá visitas guiadas -también gratuitas- a diferentes cuevas donde podrás sentirte como un verdadero 'Indiana Jones'.

Visita a la Cueva El Pendo. / Daniel Pedriza

A la misma hora (las 20:00 horas) y también de manera gratuita, en Inder Espacio, el arte y la arquitectura se aúnan en diversas disciplinas artísticas que conseguirán regalarte una fusión inolvidable de todas ellas.

El mundo de la literatura trae este viernes actividades. En este caso, la librería Gil de la Plaza Pombo, a las 19:00 horas, acoge la presentación del libro de Pablo Fidalgo: 'Esto temía, esto deseaba'.

Casi a la misma hora, a las 19:30 horas, se celebra la presentación de otro libro. En este caso se trata de 'Cervantes en la casa de Éboli', de Álvaro Espina. Este acto tendrá lugar en el Ateneo de Santander, pero no se sabe de momento el precio que tendrá.

Durante todo el fin de semana ¿Noche al aire libre en Noja o en una sala de arte?

La música y el teatro, afectados por la fiebre del sábado noche

Con el sábado presente (y de fin de semana, ya de manera más oficial) los conciertos, el cine y el teatro no van a dar tregua a nadie y seguirán al pie del cañón para alegrarnos el día.

Ramales de la Victoria celebrará su tradicional 'Verbena del mantón'. La plaza de los jardines acogerá a las parejas participantes del concurso de baile, donde las damas vestirán sus mejores mantones y los moverán al son de la música.

Verbena del mantón. / DM .

Nos vamos de concierto Explosión de música

En relación con el mundo de la música, en el Anfiteatro del Centro Botin, se proyectará en la pantalla exterior, una selección de vídeo danza con Fiver. Este acto comenzará a las 22:00 horas y servirá como clausura del curso sobre artes, emociones y creatividad.

No obstante, si te apetece más disfrutar de una obra de teatro, Tres Patas Producciones presenta en Enclave Pronillo, por 15 euros, la representación de la obra 'La Noche del Cuervo'. Una recopilación de los cuentos más macabros y aterradores del escritor Edgar Allan Poe. En esta ocasión cuentan con diferentes pases, a las 19:00 horas, a las 21:00 horas y a las 23:00 horas. Por otra parte, la Compañía El Principal, representará a las 20:00 horas en el Teatro Principal, 'Perra' una adaptación de 'La voz humana'de Jean Cocteau. La entrada tiene un precio de 25 euros.

Actores y actrices de 'La Noche del Cuervo'. / DM .

En Torrelavega, coincidiendo con el Festival de Teatro de Calle, se representará en la Plaza Mayor a las 12:00 horas y a las 18:00 horas en la Plaza Baldomero Iglesias, la obra de la Compañía Circatronic 'Boris, el león'. Siendo totalmente gratuita y para todos los públicos. A las 21:00 horas y a las 23:00 horas, en la Plaza Bladomero Iglesias, también de manera gratuita y libre se representará 'Men in coats', de la compañía cómica de Michael Dow. Una representación de entretenimiento no verbal de la mano de grandes maestros.

"El espectáculo debe continuar"

Cerrando el fin de semana, este domingo llegará con música para coger fuerzas y comenzar el lunes con las pilas renovadas.

Este día se presenta con un concierto en directo a cargo de Havana 537. Que incluirá baile social, copa, picoteo y excursión por la Bahía de Santander. Desde las 19.00 horas hasta las 23.00 horas, por un precio de 25 euros.

También a las siete, comenzará en la Sala Black Bird la sexta fase clasificatoria del 'III Concurso de Música Joven de Santander', todo un despliegue musical de nuevos talentos al que se podrá acceder de manera gratuita.

Finalistas II concurso de Música Santander Joven. / DM .

Fuera de Santander también hay conciertos. En el bar La Viga, que se encuentra en la carretera de La Arnía (Soto de la Marina), tocarán gratuitamente a las 20:30 horas 'The Wilsons', una banda de soul y rock dispuesta a poner un broche de oro a la tarde del domingo.

Para los más trasnochadores, también hay conciertos. En el polígono de Candina, 'Atomic Other Way' pondrá color a la noche con su música urbana dominicana. La entrada de este concierto será de 15 euros en taquilla.