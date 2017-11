orujo, música y bigotes La mítica banda Europe, Luis del Olmo, Kiko Veneno, Rosendo, Ramoncín y orujo, mucho orujo, protagonizan los planes para este fin de semana en Cantabria ANA DEL CASTILLO Santander Viernes, 10 noviembre 2017, 08:33

Suele hacer frío en Potes por estas fechas. Pero qué más da. Es la Fiesta del Orujo, algunos llevan todo el año esperando... Es el ambiente, la gente, las ganas de pasarlo bien, la apuesta por lo nuestro, por Cantabria, el orgullo de formar parte de la tradición cultural de la región. Es por todo. La fiesta mola y el ambiente también, pero cuidado con el orujo. No cojas el coche si vas a beber.

Así que este fin de semana va de orujo, bigotes, música y bonsáis.

VIERNES Música y orujo

Nueve destilerías se disputarán este fin de semana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo de Potes, que coronará como Orujero Mayor al exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, dentro de una programación que incluirá un concierto del grupo de rock La Frontera.

La Fiesta espera atraer a la comarca a unas 10.000 personas en una edición «especial», por coincidir con el Año Jubilar Lebaniego.

Pedro Álvarez

Por otro lado, el periodista y locutor de radio Luis del Olmo ofrece este sábado un recital de poesía en honor al Lignum Crucis, 'Crux Fidelis', en Santo Toribio de Liébana, dentro de los actos programados por el Año Jubilar Lebaniego.

La importancia del bigote

Durante la I Guerra Mundial, el público no estaba para bromas. Y menos para chistes de alemanes. Así que Groucho Marx optó por parodiar al señor de la alta sociedad neoyorquina. De ahí sus andares con una mano a la espalda, su esmoquin y su bigote pintado, que decidió maquillar en lugar de pegar y despegar como pieza postiza. Así se convirtió en un símbolo. Una mutación estética mundialmente reconocible y asociada de por vida al humorista y escritor estadounidense. Algo tendrá el bigote para que un coleccionista de arte pagara 750.000 dólares por la Gioconda con mostacho del considerado padre del arte conceptual Marcel Duchamp. Una gamberrada artística bautizada como ‘Elle a chaud au cul’, que traducido al castellano viene a decir que ‘Ella tiene el culo caliente’. No sabemos si su trasero echaba humo, pero el bigote y la perilla desde luego que invita a la reflexión estética.

Comienza el espectáculo en torno al mostacho. Rosendo, Loquillo y Ramoncín, tres viejas glorias del rock and roll nacional, estarán esta tarde en el Palacio de Deportes de Santander para dar el pistoletazo de salida a un fin de semana lleno de música legendaria.

Movember Food and Rock abre sus puertas a las 19.00 horas y contará también con el 'trending topic' de la gastronomía de calle, las populares 'food trucks', que se instalarán en el Parque de Las Llamas (si el tiempo lo permite) desde las 19.00 horas del sábado hasta las tres de la madrugada del domingo.

Es importante no olvidar de dónde viene la palabra 'Movember'. Sí, ya se sabe que es de 'mostacho' y 'noviembre', pero ¿qué hay detrás? La lucha -desde hace muchos años- contra el cáncer de próstata. La unión y fuerza de un grupo de amigos, entre ellos un cántabro (Jaime Lanza) por fundar Movember y poner cara a la salud del hombre.

Programa Viernes Actuarán en el Palacio de Deportes Loquillo, Rosendo, Ramoncín, Achtung Babies y El Pirata.

Matarile teatro

Este viernes se representa en el Teatro de Medicina de la Universidad de Cantabria la obra 'Antes de la metralla', un montaje en el que actores, bailarines, directores, críticos, profesores y público dialogan sobre la escena.

El espectáculo -que se representará a las 20.30 horas- es fruto de un debate con personas vinculadas a las artes escénicas y está dirigido por la directora gallega Ana Vallés.

La directora gallega Ana Vallés. / DM

SÁBADO Más música y arte en miniatura

Más de 40 bonsáis de los mejores profesionales de este arte en España estarán este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de Santander, en el 'Memorial José Ontañón'. Aquí tienes toda la información que necesitas y más.

Algunos de los bonsáis que se podrán ver en la muestra. / Luis Palomeque

Europe, The Primitives, Avalanch y Deaf Leopard

Continúa el Movember Food and rock en Santander. El sábado será el turno de los creadores de ese casi himno llamado 'The Final Countdown'.

Las actuaciones arrancarán el sábado (13.00 horas) con el concierto del grupo campurriano Stock, que se impuso en el I Concurso de Bandas. También el sábado tocará, a partir de las 14.45 horas el grupo cántabro Maneras de Vivir, que hará un repaso por la edad de oro del pop-rock español de los años 80 y 90, con un repertorio de grandes éxitos de artistas como Loquillo, M Clan, La Guardia, Los Ronaldos, Tequila, Radio Futura, Fito Cabrales o Leño, entre otros.

A partir de las 16.30 horas llegará el turno para Cover Bon Jovi, que interpretará sobre el escenario del Open Day algunas de las canciones más míticas de la banda estadounidense, y cerrarán a las 18.30 horas Escorpiones, haciendo un tributo a los alemanes Scorpions y con un repertorio que incluye sus mejores clásicos.

Programa Sábado En el exterior, concierto del grupo cántabro Stock. A las 13.00 horas. Y Maneras de Vivir, a las 14.45 horas. Cover Bon Jovi subirá al escenario a las 16.30 horas y cerrarán Escorpiones, a las 18.30 horas. En el interior del Palacio estarán Europe, The Primitives, Avalanch, Deaf Leopard y El Pirata.

Kiko Veneno y Juan Perro

Aunque nada tiene que ver con el recital de Luis del Olmo en Santo Toribio, dentro de esos actos del Año Jubilar también se enmarcan los conciertos de Kiko Veneno y Juan Perro. Bueno, en sus letras algo de poesía hay...

Los músicos -que en su día tocaron juntos en la gira 'Vienen dando el cante', allá por 1993- se reencuentran este sábado en Escenario Santander, cada uno de ellos con su propia banda. Así que juntos, pero no revueltos, ofrecerán dos conciertos que darán comienzo a las 21.00 horas en la sala del Parque de las Llamas. Aquí tienen todos los detalles del evento musical.

11 vidas en 11 maletas

Los refugiados y el mundo marino son los protagonistas de las nuevas citas expositivas de Santander.

Por un lado, la artista Anna Tamayo expone su visión de Rubí, su localidad natal, en la Universidad Europea del Atlántico. Se trata de nueve pinturas de gran tamaño que ofrecen un recorrido por el paisaje urbano de su tierra.

Y por otro, la muestra '#DerechosRefugiados 11 vidas en 11 maletas' pretende servir de reflexión y a la vez alertar sobre la vulneración de derechos que sufren los refugiados.

11 maletas se muestran en Casyc con 11 historias de refugiados. / María Gil Lastra

DOMINGO Último día para ver el Titanic

Este domingo es el último día para visitar la exposición 'Titanic the reconstruction', en la que se repasa la historia de este mítico transatlántico, el mayor de su época, que cargado de lujo se hundió en abril de 1912, en su viaje inaugural, dejando 1.514 víctimas, más de la mitad del pasaje.

DM

Movember continúa

Los últimos coletazos del 'Movember food and rock'. Subirán al escenario desde las 13.00 horas Maldito Duende, haciendo un homenaje a Héroes del Silencio, y tomará el relevo a partir de las 14.45 horas In Wolf We Trust, un grupo cántabro que bebe directamente de las fuentes del rock. Maneras de Vivir cerrará las actuaciones musicales del Open Day desde las 16.30 horas, en la previa del partido que el Racing jugará en los Campos de Sport de El Sardinero frente al Lealtad.

LA RUTA... De Santander a San Juan de Gaztelugatxe

Tan solo 131 kilómetros separan la capital cántabra de la declarada 'Maravilla Natural de España' en 2014 y seleccionada por European Film Commission Network (EFCN) –la Red de Film Commissions Europea- como una de las 11 localizaciones que compiten para obtener el título de 'Mejor Localización Cinematográfica Europea de la Década'. Aunque tiene un nombre difícil de pronunciar -e incluso de escribir-, San Juan de Gaztelugatxe es una de las postales más bellas del país. Tan bonito es el paraje que el director de la serie Juego de Tronos lo convirtió en 'Rocadragón', hace unos meses. Aquí tienes fotos del rodaje y aquí todos los datos que necesitas saber si te vas a desplazar hasta allí.

El Correo

EL CÓCTEL Bloody Mary

«Si ellos no sirven Smirnoff, ¡tráete el tuyo propio!». Era la frase que aparecía junto a Groucho Marx en aquel anuncio de la marca de vodka que salió publicado en numerosas revistas. El humorista llevaba un gorro y una gabardina negra, tenía un puro en la boca y las rodillas levemente dobladas. Miraba de reojo al lector y mostraba lo que llevaba oculto dentro de la gabardina: dos botellas de vodka Smirnoff.

Pues con ese vodka vamos a preparar el cóctel de este fin de semana: un sencillo Bloody Mary.

Ingredientes

45 ml de Smirnoff No. 21 Vodka

145 ml de jugo de tomate

8 gotas de salsa inglesa

Lo primero que hay que hacer es coger un vaso tipo 'Highball', lo que en España conocemos como 'vaso de tubo', llenarlo de hielo y verter todos los ingredientes: el vodka, el jugo de tomate y la salsa inglesa. Revolver, poner un tronco de apio para decorar como haría un buen barman y listo.

...Y LA CANCIÓN 'Pour some sugar on me'

'Vierte algo de azúcar en mí, en el nombre del amor'. El mítico tema de Def Leppard sonará este fin de semana en el Palacio de Deportes de Santander. Así que para ir entrando en canción, en esa canción precisamente, esta semana el tema será 'Pour some sugar on me', creado en 1987 para el álbum 'Hysteria', que según la crítica del momento rozó la perfección.

Algunos tacharon la canción de 'comercial', que tampoco tiene por qué ser malo, pero en la época se buscaba el sonido del 'leopardo sordo', hecho a base de puro rock and roll.

Pour some sugar on me,

ooh, in the name of love

Pour some sugar on me, c'mon fire me up

Pour your sugar on me,

oh, I can't get enough

I'm hot (como la Gioconda con mostacho), sticky sweet from my head to my feet yeah