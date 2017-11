planes para el 'black' finde

No queda celebración extranjera que España no haya acoplado al calendario nacional. Halloween, Single Day, Santa Claus, Valentine's day, Black Friday, Fair Saturday y si nos descuidamos celebraremos el Día de Acción de Gracias con un pavo a la naranja en el horno.

Dicen las encuestas que este viernes los cántabros gastaremos 139 euros. Así que el Black Friday es uno de tus planes para este fin de semana, si quieres y te lo puedes permitir.

Si optas por consumir cultura, aquí tienes algunas ideas:

VIERNES Freddie, en Santander

«No seré una estrella de rock. Seré una leyenda». Dicho y hecho. Su portentosa voz y su carisma lo convirtieron en uno de los mejores artistas de la historia de la música. Sus canciones son hoy himnos y sus letras, pasajes de libertad.

Una de las bandas tributo del momento, Queen forever, traerá a Escenario Santander su espectáculo este viernes a la capital cántabra. Dos horas con las canciones más emblemáticas de la banda británica. «El mejor tributo en España», dice la crítica.

En el papel de Mercury estará Tolo Sanders (que participió este año en Tu cara me suena), con una puesta en escena, coreografía y vestuario muy logrado. Casi cuesta diferenciarlos... El resto de componentes: Adrian Pujades (en el papel de Brian May), Gabriel Abrines (John Deacon) y Tony Torrens (Roger Taylor).

El concierto comenzará a las 21.00 horas en Escenario Santander. Las entradas tienen un precio de 19,80 euros.

Vídeo.

Isma Romero presenta disco

El viernes va de música. El cantante y compositor Isma Romero y su rollito rockabilly estarán en la sala Black Bird de Santander, calle Vista Alegre, para presentar su último trabajo discográfico, Luminiscencia.

El concierto comienza a las 21.30 horas y las entradas tienen un precio de siete euros si se adquieren de manera anticipada y diez euros en taquilla.

Vídeo.

Para los sentidos...

Catas de chocolate, cerveza o café, actividades deportivas al aire libre, talleres familiares de música, circo y arte, música en las calles y conciertos sorpresa en los establecimientos comerciales darán vida este viernes y sábado a ‘La Ruta de los sentidos’, la campaña de dinamización comercial de la zona centro puesta en marcha por el Ayuntamiento de Santander.

Este viernes, las actividades se concentrarán en la Plaza de Pombo, con una cata de chocolate desde las 17.00 horas, a cargo Mary José Lozada, socia fundadora de la empresa Primos de Origen. A esa misma hora comenzarán también los juegos para los más pequeños, que se prolongarán hasta las 18.30 horas, y habrá actividades deportivas para adultos dirigidas por monitores especializados.

Aquí tienes el programa completo.

DM

'Noche de los palacios'

El programa de ocio nocturno para jóvenes, 'La Noche es Joven', ofrece este viernes visitas especiales para conocer el Palacio de Pronillo y el Palacio de la Magdalena de un modo diferente al habitual, mediante recorridos a través de las emociones y sensaciones que pondrán al descubierto las historias, secretos y rincones ocultos de estos espacios.

Esta 'Noche de los palacios' ofrecerá tres turnos de visita a Pronillo, a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas, y tres turnos a las mismas horas para visitar las dependencias del Palacio de la Magdalena.

En el caso de la visita a Pronillo, la actividad se desarrollará a modo de laberinto y el aforo será limitado a 40 jóvenes por grupo, de forma que quienes deseen participar podrán reservar su plaza personalmente en el Espacio Joven (calle Cuesta del Hospital, 10), en el teléfono 942 20 30 37 o en el correo ociojoven@santander.es, o bien acudir directamente.

Por su parte, la visita nocturna al Palacio de la Magdalena ofrecerá distintas sorpresas a los participantes y al finalizar habrá también sesiones de observación astronómica. En este caso, el aforo por grupo será de 50 personas y no es necesario reserva previa.

Vista nocturna del Palacio de la Magdalena. / Andrés Fernández

SÁBADO Magia...

Este sábado llega a Santander el espectáculo del gran mago Juan Tamariz: 'Magia potagia y más', donde ofrecerá los mejores números de su carrera, cargados de humor, telepatía e improvisación.

La cita 'mágica' tendrá lugar en la Sala Argenta del Palacio de Festivales a las 20.30 horas. La representación está compuesta por siete bloques en los que se sucederán diferentes números de magia, que van desde juegos colectivos hasta efectos mágicos pequeños e íntimos.

DM

...poesía

La cuarta edición de La Surada Poética, un ciclo que busca dar a conocer la poesía de la conciencia crítica, pone el punto final en La Nave que Late con cinco poetas que compartirán su obra, entre ellos el valenciano Enrique Falcón, uno de los referentes en la poesía contemporánea española, y un concierto.

Aquí tienes todos los detalles.

... y teatro

La programación teatral del fin de semana se mueve entre el drama, la comedia y el circo. El sábado, el Fair Saturday llenará las salas de teatro. Tres Patas Producciones presenta 'La Noche del Cuervo' en Enclave Pronillo, un recorrido escénico por algunos de los cuentos más macabros de Edgar Allan Poe. Y a Escena Miriñaque llega 'Cucu Haiku', una obra visual y poética para los más pequeños.

Aquí tienes todos los detalles de la programación.

Ruta a través de los oídos

El sábado, la programación comenzará a las 11.30 en la Plaza de Pombo con el taller ‘Ruta musical a través del oído: del vinilo a Spotify’ a cargo de Súper Poly DJ, y desde las 11.30 horas, tendrá lugar un taller de circo impartido por la compañía Malabaracirco, en la plaza de Juan Carlos I.

Entre las 12.00 y 14.00 horas del sábado se sucederán actuaciones musicales sorpresa en los establecimientos del área de la campaña protagonizadas por estudiantes de música y habrá una actividad creativa para familias, a mediodía en la calle Cádiz.

La cervecera artesanal Smash ofrecerá una cata entre las 13.00 y 14.00 horas en la calle Lealtad, donde también habrá ambientación con un Dj. Aquí, el programa.

DM

Concierto de Emboque

Para los oídos y para los fans de Emboque es el concierto programado este sábado en la sala Black Bird. La mítica banda cántabra presentará al público su último trabajo de estudio: '6'.

El grupo de heavy metal, hasta con reseña en Wikipedia, está formada por los hermanos Mario y Raúl Galván, que en los años 90 decidieron poner nombre a la música que llevaban creando desde que casi echaron a andar.

Tienen ganas de encontrarse con su público. De agradecer el apoyo durante todos estos años. Muestra de ello es el divertido vídeo que han subido a YouTube para promocionar "6".

La cita con la formación de metal será a las 21.15 horas. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Vídeo.

DOMINGO Rock en familia

«Un show para toda la familia en el que un día te despiertas y sientes que quieres ser una rock and roll star, algo estalla y te hace salir a la carretera a viajar con tu Cadillac y unas cassettes. El sueño está al final del viaje». Así presenta Escenario Santander el segundo concierto de Legends of rock, un espectáculo musical para disfrutar con padres, hijos y abuelos. Los mejores clásicos del rock and roll interpretados por un puñado de grandes músicos de Cantabria.

La cita doble con los temazos de Metallica, Van Halen, Bon Jovi, Rolling Stones... será a las 12.00 y a las 17.00 horas en Escenario Santander. Las entradas tienen un precio de 8 euros para menores de 12 años y 10 euros para adultos.

Welcome to the jungle!

Kayak Extremo, en Ampuero

La X Copa Cantabria de Kayak Extremo se celebra este domingo a partir de las 10.00 horas en el Gándara. Inicialmente, esta carrera cronometrada se quiere celebrar en el tramo que comprende la desembocadura en el río Gándara del río Calera al puente del salto del Oso, en Ramales de la Victoria, aunque el recorrido se podrá variar dependiendo del caudal fluvial.

Este año «no hay mucha precisión de agua» por lo que se desconoce si se podrá celebrar la prueba en este recorrido y será un día antes, el sábado, cuando se conocerá el tramo definitivo de la X Copa Cantabria.

En esa edición, participaron en torno a medio centenar de palistas, una cifra menor de la habitual debido al escaso volumen de agua. Normalmente el número de participantes suele rondar los 140-150.

Aunque la prueba es el domingo, habrá actividades desde el viernes. Desde le mediodía se espera la llegada de los participantes y sus familias, a los que se hará un recibimiento en La Presa de Ampuero y que posteriormente se instalarán en la zona de acampada, Por la noche, habrá una parrillada de bienvenida.

DM

¿Vamos al cine?

Sangre, crímenes y misterio. La cartelera de cine recibe uno de los estrenos más esperados: 'Asesinato en el Orient Express', basado en la novela de Agatha Christie.

Otra de las películas que aterriza este fin de semana en las salas de cine es 'Saw VIII'. Más de lo mismo: asesinatos, juegos sangrientos y misterio.

Aquí tienes todos los estrenos.