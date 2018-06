Planes para este fin de semana La oferta de actividades es amplia, variada, colorida y a gusto de los consumidores más exigentes. ¿Hacemos un repaso? DM . Santander Viernes, 8 junio 2018, 07:16

¿Qué les parece intentar no mirar el tiempo y organizar los planes del fin de semana según las ganas? La oferta para estos tres días es amplia, variada, colorida y a gusto de los consumidores más exigentes. ¿Hacemos un repaso?

Como propuesta original, abrazar una isla. Sí, la de Mouro. Para celebrar el Día de los Océanos, esta es la idea que plantean desde la Escuela de Buceo Mourosub, que ha diseñado una propuesta de actividades para todo el fin de semana. Para el viernes 8 se ha planteado una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación del Litoral, desde las 10.00 hasta las 15.00 horas. Y también en este mismo espacio, de 11.30 a 12.30 horas, se desarrollará una jornada divulgativa sobre el proyecto europeo Urban Waste, cuyo objetivo es activar medidas innovadoras que permitan reducir el impacto del turismo en términos de consumo de recursos no renovables y de generación de residuos.

Las actividades continuarán el sábado 9 de junio, en el entorno de la plaza de Alfonso XIII, con talleres ambientales entre las 12.00 y 13.00 horas y con la proyección del documental 'Cantábrico. Los dominios del Oso Pardo', de Joaquín Gutiérrez Acha, nominado a los Goya como mejor documental 2017, que se podrá ver a partir de las 16.30 horas en el anfiteatro del Centro Botín.

Quien prefiera montaña en lugar de mar, y decida visitar Liébana, siempre destino apetecible, puede hacer un recorrido por las fotografías más icónicas de 2017 seleccionadas por El Diario Montañés. 'Cantabria en imágenes' es el título de la exposición ubicada en Potes.

En Santander, también hay espacio para una exposición en la que será posible desdibujar la realidad. 'Ilusionismo, ¿magia o ciencia?', ubicada en la Porticada, cuenta con un itinerario didáctico, interactivo y cargado de imágenes y efectos.

En cuestión de música, el nombre propio es el de Mehnai, que celebra un doble acontecimiento; presenta el viernes su tercer disco, 'Red Dragon' y para ello ofrecerá en Casyc un show cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

La misma noche del viernes, el ciclo SublimES tiene como protagonista a Eli 'Paperboy' Reed. El soulman actuará en Escenario Santander acompañado por la High & Mighty Brass Band.

Y con los primeros días de junio llega también la apertura de la terraza de la sala Black Bird. No arriba, sino abajo, el sábado 9, la banda de blues y rock, The Long Jhons Band, presentarán su nuevo disco.

En Puente San Miguel, el sábado, la Plaza Diego de Argumosa en acogerá el concierto de presentación 'Esta noche sin ti' del grupo The Rioseco Band.

A Colindres llegan las fiestas de San Juan y actividades que comienzan este sábado y se prolongarán hasta el 1 de julio. Este primer fin de semana de programación se celebrará el XII Monográfico Regional del Boxer (9 y 10 de junio) y la exhibición de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica (10 de junio)

En los Salesianos habrá espacio para el humor. Allí se celebrará el I Santander Comedy Festival, dos jornadas (viernes y sábado), para disfrutar de algunos de los monologuistas con más tirón. David Amor y Txabi Franquesa, Patricia Sornosa, Jorge Gallardo y José Luis Calero subirán al escenario para provocar la risa del respetable.

¿Tiene en casa una colección de libros que no sabe donde poner, una radio antigua que no utiliza o marcos de fotos restaurados que se pueden colgar de nuevo? No los tire; intercámbielos. Este fin de semana podrá hacerlo en el primer mercadillo de intercambio de Santander. Será el sábado en la plaza Alfonso XIII.

Un fin de semana sin un sabroso pincho, no es lo mismo. En Torrelavega es posible hacerlo eligiendo entre diez restaurantes que participan en las Jornadas del Bacalao. Y justamente Torrelavega, se va a llenar de música, ambiente y arte en la calle con la primera edición de 'Vive sure', una iniciativa que saca a las calles diversas manifestaciones artísticas.

En Ramales habrá espacio para el deporte solidario. Más de 1.200 personas están inscritas en la carrera contra el cáncer que se celebra este sábado. Diez kilómetros para comprometerse en la lucha contra la enfermedad.

Para quien prefiera ver deporte antes que practicarlo, comienza la temporada de remo. La Bandera Sotileza será la primera regata de traineras de la temporada en Cantabria y se celebrará el próximo domingo, a partir de las 11.30 horas, con un recorrido desde Cabo Menor hasta el Monumento a Los Raqueros.