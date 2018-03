A darlo todo este primer fin de semana de marzo Seguro que en alguno de tus planes entra acudir a la Feria del Stock de Santander, hacer o ver deporte, ser testigo del concierto de La Fuga, comer un buen cocido montañés en la Ruta de los Pucheros o disfrutar con el cine, el teatro y la música clásica SUSANA ECHEVARRÍA Santander Viernes, 2 marzo 2018, 19:40

Llega el primer fin de semana de marzo, pero el tiempo seguirá marcando nuestras vidas. Dejamos atrás la semana en la que Cantabria se vistió de blanco, toda ella, desde Santander a Alto Campoo, pero el frío y la lluvia no nos abandona. La previsión para este fin de semana es de frío, vientos fuertes y chubascos, esto último sobre todo el domingo, así que habrá que hacer planes a cubierto o abrigarse bien y salir a la calle a darlo todo. Teatro, cine, conciertos, deporte, planes para vivir alguna la aventura, estar ocioso o lanzarte al consumo.

Viernes Cine de estreno, festival de cortos y teatro

El cine cobra un especial protagonismo este viernes. Además del cine nacional y de Hollywood que llega con los estrenos semanales, durante esta jornada se celebra la VIII edición de 'Me gustan Cortos IFF en vivo', organizada por el realizador cántabro Juanjo Haro, con el patrocinio del El Diario Montañés. Se celebra en el teatro del Casyc-UP, a partir de las 20.00 horas y se proyectarán cinco cortometrajes internacionales: The leap de Karel Van Bellingen (Bélgica), The Ningyo de Miguel Ortega (USA), Seam de Elan y Rajeev Dassani (USA), A tiro limpio de Jean guerra (Rep. Dominicana) y Gremlins recall de Ryan Patrick (USA). La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

01:50 Vídeo. La película Sin Rodeos, la última de Santiago Segura, que se estrena este viernes.

Y si lo tuyo es el teatro, el montaje de 'Troyanas', que será la primera obra teatral de la temporada en el Palacio de Festivales, podrá saciarte. El clásico de Eurípides, en la versión de Conejero, dirigida por Carme Portaceli, se estrenó en el último Festival de Mérida, y cuenta con actrices como Aitana Sánchez Gijón y Alba Flores. Un montaje para remover conciencias, con Siria como trasfondo y con el objetivo de dar la voz a la mujer, la principal víctima de todas las guerras y eternamente olvidada.

Y a la Black Bird Culture & Music club de Santander, una de las salas en las que mejor música en directo se escucha, llega este viernes el grupo Green Covers con su tributo a U2. Disfruta en directo de los grandes temas de la banda irlandesa interpretados fielmente y acompañados de proyecciones originales.

También tienes la oportunidad de conseguir gangas en la primera jornada de la Feria del Stock de Santander. Durará hasta el domingo y 70 comercios de toda cantabria pondrán a la venta sus stocks en el Palacio de Exposiciones de Santander.

Para comer rico, rico. Este fin de semana, desde este viernes se celebran en Pontejos (Medio Cudeyo) las últimas jornadas de la quinta edición de las ‘Cazuelucas de matanza’. Aquí tienes toda la información que necesitas saber si deseas acudir a estas jornadas gastronómicas. Y también continúa la VI Ruta de los Pucheros. Anímate a comer un buen cocido montañés, uno lebaniego o un buen guiso hecho a fuego lento. Aquí podrás encontrar cuáles son los restaurantes que, este fin de semana y hasta el día 11 de marzo, tienen en su carta un buen puchero.

Sábado Concierto y fiesta de La Fuga

Este sábado llega una de las citas más esperadas, el concierto de La Fuga en Escenario Santander. El grupo de rock reinosano presentará su último disco, 'Humo y Cristales' y repasará también los temas más destacados de su carrera de más de veinte años en la música.

El concierto comenzará a las 21.30 horas, con un precio de 18 euros en taquilla, y contará también con la presencia del grupo A Paso de Vaquero. Y tras el concierto llegará la fiesta post concierto, que será en la Sala Black Bird Club de Santander. Allí estarán los miembros de La Fuga, con los que podrás compartir una birra y mucho rock and roll.

Vídeo. El grupo reinosano la Fuga presenta su nuevo disco y hace un repaso de sus mejores temas en Escenario Santander.

Liébana se pondrá las raquetas para alberga la prueba del Campeonato del Mundo de Raquetas de Nieve, que comenzará a las 15.00 horas, con salida desde las inmediaciones de la estación superior del teleférico de Fuente Dé. Por la noche, se procederá a la entrega de premios y habrá una cena para todos los deportistas. Entre los participantes destaca la presencia del estadounidense Joseph Gray y la holandesa Ragna Debats, vigentes campeones mundiales tras ganar el título en 2017 en Saranac Lake (EE UU). Ambos son los principales favoritos. Entre los españoles, destacan el madrileño Nacho Hernando, actual subcampeón del mundo; David López Castán; la cántabra Azara García de los Salmones, subcampeona del mundo de Ultra Trail, y los también cántabros Iván Cuesta y Diego Díaz, que compiten en casa.

Los marceros siguen cantando en estos primeros días de mes y en la Biblioteca Central, este sábado, actuará el coro Ronda Pico Cordel, asociación cultural que tiene sus orígenes en el municipio de Reinosa. A partir de las 18.00 horas, sus componentes mostrarán cómo se cantan las marzas en Campoo.

El Indifest , que comenzó la pasada semana, continúa este sábado con un nuevo montaje escénico; Iphigenia en Vallecas, de la compañía madrileña Serena Producciones. María Hervás adapta y protagoniza esta obra con la que Gary Owen obtuvo en 2015 el premio al mejor texto en el Festival de Edimburgo por esta nueva versión del mito griego.

Más deporte. Los amantes del atletismo no se pueden perder, a partir de las 22.00 horas, la carrera de los 60 metros del Mundial Indoor de Birmingham. Se podrá ver en acción a Christian Coleman, el hombre que quiere acabar con todos los récords de Bolt.

Y si la solución para acabar con el aburrimiento es salir, la noche santanderina tiene de todo. Un buen plan es quedar con amigos o familia e ir a cenar unas patatas bravas, atómicas o nucleares en La Rana Verde para afrontar la noche en Cañadío, Peña Herbosa o el Río de la Pila con el estómago lleno. Y si eso no te va y quieres ver toda la oferta de restauración de Cantabria pincha aquí.

Domingo El Racing juega en casa y en Torrelavega acaba el Festival de Teatro de Invierno

Visitar los Campos de El Sardinero puede ser un buen plan para el domingo por la tarde, ya que el Racing, que no atraviesa su mejor momento, necesita el apoyo y el aliento de los miles de racinguistas de esta región. Juega ante el Club Deportivo Vitoria, a partir de las 17.00 horas. Y este domingo se vivirá un momento muy especial antes del encuentro, ya que se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Quini, uno de los grandes del fútbol español de todos los tiempos, y por la memoria de Guillermo Cortés, quien fuera presidente durante 50 años de la Cultural de Guarnizo. Además, antes de que el balón eche a rodar, Ismael Esteban, campeón de España de ciclocross, saltará al césped portando su medalla de oro para recibir el aplauso de la afición verdiblanca.

Dani Aquino vuelve este domingo al equipo tras superar su lesión.

El Festival de Invierno de Torrelavega, que arrancó en enero, llega este domingo a su fin y todo este un fin de semana estará lleno de comedia, música y drama. Agustín Ibáñez, monologuista y humorista, llega este viernes con un peculiar 'Curso de Interpretación'. El sábado, la compañía Ron Lalá buscará, incluso entre los espectadores, al asesino del teatro. Corre el año 2037 y las artes han muerto, solo se ha salvado el teatro. ¿Quién quiere asesinarlo? 'Crimen y telón' es el último montaje teatral de Ron Lalá, un homenaje al teatro universal. Y el domingo, el teatro Concha Espina cerrará el telón por este invierno con el musical 'Cenicienta', dirigido a el público infantil, a las 17.00 horas.

La buena música relaja y alegra el alma. Por eso nos puede venir bien acudir al concierto que ofrecerán los alumnos del Conservatorio Municipal Ataulfo Argenta de Santander y los de la Escuela de Música y Danza de Zaragoza, este domingo, a las 12.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

El concierto comenzará con Sara Pardo, soprano, y Rubén Sainz, barítono, -ambos del conservatorio santanderino-, que interpretarán 'Fuego azul', de José Antonio Chic; 'La calle donde tú vives', de Frederick Loewe; 'La Wally', de Alfredo Catalani; y la Sinfonía nº 25 de Mozart. Posteriormente se subirán al escenario los alumnos de la Escuela de Música y Danza de Zaragoza, que interpretarán 'Modinha brasileira', del Celsa Machado; 'Di Provenza il mar, il suol', de Verdi, 'Maybe this time', de John Kander y Fred Ebb o 'The tempest', de Robert W. Smith, entre otras.

También puede ser hora de planear un viaje. Aquí tres propuestas:

1 Austria Pueblos de ensueño en los Alpes austriacos

Austria es uno de los privilegiados, la cordillera ocupa alrededor de dos tercios del país. Se dispone en torno a ella, marcando el clima de la zona y el modo de vida de sus gentes que, buscan los valles que dibujan los ríos para instalarse. Las poblaciones repartidas en la región alpina derrochan belleza por los cuatro costados y arquitectura popular adaptada a las condiciones geográficas que marida a la perfección con el entorno.

2 Madrid San Martín de Valdeiglesias, diversión y naturaleza

El famoso municipio de San Martín de Valdeiglesias se ubica en la parte suroccidental de la Comunidad de Madrid, concretamente en plena Sierra Oeste, limitando con la provincia de Ávila y a pocos kilómetros de la de Toledo. Su perfecta situación, en la cuenca del río Alberche y muy cerca del embalse de San Juan, hace que sea un lugar perfecto para realizar una escapada, sobre todo en periodo estival. Son muchos los madrileños que deciden visitar la zona cada fin de semana, pues se encuentra a menos de 70 kilómetros de la capital.

3 Huelva Riotinto, un paisaje de otro planeta

Para llegar a Marte no es necesario viajar años luz en una nave espacial. Con acercarse hasta la provincia de Huelva es suficiente. Allí se encuentran, en las estribaciones suroeste de Sierra Morena, las Minas de Riotinto. Un paraje de otro planeta, que ha sido motivo de estudio incluso para la propia NASA, por su más que sorprendente semejanza con el planeta rojo. Más de 5000 años de explotación minera han convertido a la localidad en un escenario lleno de colores poco habituales para cualquier paisaje, tonos rojos, ocres, amarillos, morados, verdes y grises conviven en armonía en un lugar repleto de impresionantes minas.

Otras citas deportivas ineludibles

Y para rematar el domingo, otras dos citas deportivas ineludibles como son el partido de rugby del Senor Independiente Rugby Club y el Trail Ecoparque Trasmiera. El conjunto de rugby santanderino ganó el pasado fin de semana al Barcelona en tierras catalanas, y este domingo regresa a su campo de San Román. A partir de las 12.00 horas jugarán ante el Hernani.

También será interesante ver cómo discurre la quinta edición del Trail Ecoparque de Trasmiera, que se disputará en Isla (Arnuero). la competición servirá también para conocer a los ganadores del primer Campeonato de Cantabria de Trail Individual tras la inclusión de la prueba dentro del calendario de la federación regional de atletismo.