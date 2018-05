Este fin de semana, prohibido aburrirse La I Carrera de la Mujer, el directo de El Barrio, La Fura Dels Baus, y varias propuestas de naturaleza, principales referentes para dos días repletos de citas . / DM ÁNGELA CASADO Santander Domingo, 13 mayo 2018, 09:27

Este fin de semana el teatro, la música y el deporte acaparan el protagonismo. El estreno del espectáculo Carmina Burana de La Fura, la primera edición de la Carrera de la Mujer y el concierto de El Barrio, van a congregar a gran cantidad de público.

La obra de La Fura dels Baus es una de las citas claves de estos días. Iba a clausurar el Año Jubilar Lebaniego, pero el Gobierno de Cantabria decidió aplazar su celebración hasta mayo.

Si eres un 'barriero' o una 'barriera' (así se conoce a los seguidores de El Barrio, el fenómeno musical que arrasa mezclando flamenco con rock y pop), no te pierdas el arte del cantautor gaditano José Luis Figuero (también conocido como El Barrio) que llega al Palacio de Deportes de Santander este mismo sábado.

También habrá tiempo para el deporte, porque el domingo se podrá correr por una buena causa en el centro de Santander: por todas las mujeres y sobre todo para ayudar a las que sufren maltrato. La I Carrera de la Mujer, organizada por El Diario, destinará parte de la recaudación a la Asociación Consuelo Bergés.

El fin de semana tambien tiene cita con la fotografía, los mercados solidarios o las rutas por la naturaleza. Con mochila o con zapatos aquí arranza el recorrido propuesto.

Teatro Doble sesión de Carmina Burana

Aunque el Año Jubilar Lebaniego ya se clausuró el pasado 22 de abril, cuando se cerró la Puerta del Perdón, el acto cultural que pondrá broche final a la conmemoración es el espectáculo de Carmina Burana a cargo de La Fura dels Baus. Tras los avatares por su ubicación Potes ya acoge la carpa en la que se va a representar. Este fin de semana habrá una doble sesión de Carmina Burana en el corazón de Liébana. Este espectáculo de clausura se desarrollará en dos funciones: el viernes y sábado 11 y 12 de mayo, a partir de las 22.00 horas, con alrededor de 2.200 localidades en cada una. Para la representación se ha instalado una carpa de 3.000 metros cuadrados, similar a las que se utilizan en grandes eventos culturales.

Los pases al espectáculo, así como la venta de billetes de autobús, están disponibles en el canal de venta de entradas de El Diario Montañés: https://entradas.eldiariomontanes.es.

Este viernes llega también la compañía Ferroviaria y la obra 'Sedientos', en el Palacio de Festivales a partir de las 20.00 horas. Los espectáculos de Ferroviaria son el resultado de un proceso artesanal basado en el juego, la improvisación, el imaginario propio y colectivo de los actores, en busca de lo esencial para transmitir el mensaje. Y su objetivo es transportar al público a un nuevo viaje transformador en cada una de sus propuestas artística.

El Sábado, Pedro Ruiz regresa a Santander y lo hace con un nuevo espectáculo: 'Confidencial'. Se trata de un show en el que se compromete a contar todas aquellas cosas que los demás no se atreven. Será el viernes y el sábado en el Teatro Casyc. Su propuesta es posiblemente la más personal, sincera y cercana de las que el artista ha mostrado hasta ahora.

Música Desde lo más clásico hasta Barón Rojo, pasando por El Barrio

La noche del viernes, a partir de las 20.30, la Academia Bizantina ofrecerá un concierto de música clásica en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. A lo largo de dos partes de 40 minutos, interpretarán piezas de Vivaldi, Albinoni y Marcello, entre otros.

La noche del sábado contará con conciertos para todos los gustos. El claustro de la Catedral de Santander acoge un concierto protagonizado por voces femeninas. A partir de las 22.30, podremos disfrutar de D'Valentina, Zaifer y Scarlett Rose. D'Valentina, con raíces de España, Inglaterra y Las Antillas, compartirá su música con ritmos muy actuales como el dancehall, el trap o el R&B electrónico. Zaifer, por su parte, presentará su nuevo disco, donde encontraremos pop en castellano con una atmósfera electrónica e influencia del folk americano. Por último, subirá al escenario Scarlett Rose, cuya música mezcla elementos clásicos, modernos y contemporáneos de la música desde el siglo XVIII hasta mediados de los 60, con un estilo alternativo.

El sábado también tendrá lugar el concierto de El Barrio en el Palacio de los Deportes de Santander a las 22.30 horas, en el que el artista regresa a los escenarios para presentar su nuevo disco, 'Las Costuras el Alma', su duodécimo álbum de estudio. Se

Para finalizar la oferta musical de este día, Barón Rojo actuará en el Escenario Santander con sus actuales componentes, a las 21.00 horas.

Humor Pedro Ruiz, en Santander

El polifacético presentador Pedro Ruiz viene a Santander con su show más personal, 'Confidencial'. El Casyc acogerá al artista el sábado y el domingo, a partir de las 20.30 horas, y durante una hora y media hablará de política, deporte, cine y relaciones en clave de humor. A modo de parodia, también le escucharemos cantar acompañado de su guitarra.

Magia El Festival Europeo, en el Palacio de Festivales

La magia se apoderará de la Sala Argenta durante el sábado y el domingo con el IX Festival Europeo de la Magia y lo Visual. En este espectáculo podremos disfrutar de magos reconocidos internacionalmente como Raúl Alegría, Erwan, Aryel Altamar, Enric Magoo, Sixto y Lucia y Timo Marc. El sábado a las 20.30 horas, y el domingo, a las 18.00. Antes, este viernes será la apertura con un espectáculo de escapismo a cargo de Raul Alegría que tratará de salir del interior de una bomba de la Segunda Guerra. Será a las 20.30 horas en Gamazo

Deporte Las citas deportivas más interesantes

El viernes tendrá lugar una cita para los nostálgicos del mundo del motor en el Rally Festival Trasmiera. Habrá tres tramos puntuables, que se disputarán, a partir de las 17.00 horas en Güemes, Ribamontán al Monte y en Noja. Y el sábado, se disputa la última etapa del Rally Festival Trasmiera, con tramos míticos que casi todos los aficionados cántabros han visitado alguna vez: Alisas, Asón, Matienzo-Llueva, Bárcena de Cicero, Hermosa y una subidita a Peña Cabarga.

Galería. Puro espectáculo sobre ruedas / Roberto Ruiz

Y para los andarines y caminantes hay dos pruebas previstas. Claro que una es mucho más exigente que la otra. Este sábado por la tarde se disputa la Infiernín de Suances, más conocida como la 'Nin Race' (el nombre de la prueba viene porque en Suances todos son Nin). La prueba arranca a las 15.30 horas en el aparcamiento La Bárcena, junto a la playa de la Riberuca. Y si te levantas pensando qué puedes hacer para mejorar el mundo, pues vete a andar a la Marcha Solidaria del barrio Covadonga en Torrelavega, que se celebra a las 17.00 horas. El precio de la inscripción es lo que quieras o puedas aportar. Da igual un euro que veinte. Lo recaudado se destinará a Cáritas, que ayuda a muchas familias del propio barrio.

También este sábado habrá una nueva jornada, la tercera, del Circuito Montañés de vela. Esta vez les toca a los regatistas de vela ligera. Y no olvidéis que este sábado habrá que estar atentos a lo que haga nuestra campeona Azara García de los Salmones, que disputa el Mundial de Trail Running en Penyagolosa (Castellón). La corraliega sale de una grave lesión y llega a Castellón con mucha cautela, pero su gran nivel la hace estar entre las favoritas al podio. Suerte para ella.

El domingo estará saturado de deporte. Por la mañana, dos importantes citas populares. La I Carrera de la Mujer, que organiza este periódico, a partir de las 11.00 horas en Santander. Si todavía no te has apuntado, hazlo. Son diez euros y van a destinarse a la Asociación Consuelo Bergés que atiende a mujeres maltratadas. Y si te gusta pedalear, pues nada mejor que la Marcha Cicloturista a Peña Cabarga. Hay dos recorridos previstos: uno para valientes (137 kilómetros) y otro para prudentes (69 kms).

Por la tarde, la Milla de Cayón, reunirá a los mejores atletas de Cantabria y nacionales. Será a partir de las 17.00 horas en Sarón. Y, como no, habrá que acabar el domingo yendo a los Campos de Sport a ver al Racing, que juega contra el Real Unión, a las 18.00 horas. A pesar de la decepción que nos llevamos el pasado domingo en San Sebastián y de que es prácticamente imposible entrar en el play off por el ascenso, no hay que bajar los brazos hasta el final.

Y ademas De Santoña a Escenario Market

Durante todo el fin de semana se celebrará en Santoña la fiesta de San Miguel, con concurso de tortillas, alubiada benéfica, hinchables para los niños, conciertos y romería.

La Noche es Joven ofrece diferentes propuestas para este viernes. La cocina tendrá un papel muy importante, ya que podrás aprender a hacer recetas con hojaldre, crear platos norteamericanos y degustar comida mexicana en el Colegio Cisneros. Si prefieres mover el cuerpo, también podrás disfrutar de clases de pole dance, de twerk, parkour, tiro con arco o defensa personal en diferentes ubicaciones que puedes consultar en la web de juventud. También habrá lugar para el arte con el pintado de miniaturas, graffitis y tatuajes de henna.

Por último, el domingo vuelve el Escenario Market al Parque de las Llamas, en el que a lo largo de todo el día (de 12.00 a 20.30 horas) se sucederán diferentes actividades musicales, talleres y mercadillos de moda independiente, vintage y de segunda mano.tesanos y creadores de lo más diverso.

En Santander, Oxfam Intermón celebrará este sábado, 12 de mayo, el Día Internacional del Comercio Justo con actividades musicales, cuentacuentos y venta y degustación de productos en la plaza Porticada de Santander, de 11.30 a 20.00 horas. Bajo el lema 'Somos comercio justo', se invitará a la ciudadanía a consumir de manera responsable, de una forma más ajustada a sus necesidades reales, además de animarles a participar en la campaña de redes sociales #SomosComercioJusto, un movimiento que muestra su compromiso por un mundo más equitativo. A partir de las 12.30 actuará el coro Ronda Altamira y posteriormente se llevará a cabo un cuentacuentos a cargo de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (Fescán). Durante toda la tarde habrá actuaciones para los niños.

Fotografía Talleres y proyecciones para clausurar Santander Photo

El festival de fotografía Santander Photo clausura su sexta edición este fin de semana con varias propuestas como proyecciones de los trabajos finalistas, talleres y masterclass en distintos lugares de la ciudad.

El viernes tendrá lugar la proyección de los trabajos finalistas del IV Concurso de Fotoproyecciones en Casyc-Up. El ganador se desvelará el sábado en Enclave Pronillo, en la jornada de clausura, que incluirá una conferencia del escritor y fotógrafo Mark Ostrowski a la que seguirá una sesión dedicada al proyecto internacional 'Born The Same'.

La programación del certamen incluye también la masterclass 'A pulso' y la revisión de porfolios con el fotógrafo Álvaro Laiz, así como un taller infantil en La Caseta de Bombas. El domingo, realizará una revisión individual de porfolios dirigida a aquellos autores que requieran orientación sobre proyectos en proceso de desarrollo, trabajando sobre el material fotográfico y las líneas de trabajo en curso.

Naturaleza De Peñas Negras a Picos de Europa

La Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) ha organizado para este domingo, 13 de mayo, una ruta entre el encinar de Peñas Negras y el Alto de la Gigüela, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, que cuenta con la colaboración del Consistorio. La ruta, con una duración de unas cuatro horas y que partirá desde la bolera de Maoño a las 10.00 horas, busca fomentar el uso público de una zona de 50 hectáreas de extensión en la que se han adecuado senderos e instalado paneles interpretativos para ayudar a conocer la fauna y la flora del lugar.

Geólogos cántabros organizan este domingo, desde el teleférico de Fuente Dé, una marcha por el Parque Nacional de los Picos de Europa, abierta al público en general, para que los ciudadanos conozcan la morfología de este espacio natural y el trabajo de campo que llevan a cabo estos profesionales. Esta u iniciativa se desarrollara el circo glaciar de Fuente Dé, donde empezará, en el aparcamiento del teleférico, la excursión a las 10.00 horas.

y una de piedras Fósiles en Torrelavega

La II Feria de Minerales y Fósiles-Torrelavega 2018 se celebrará este fin de semana en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía (EpIME) e incluirá actividades paralelas, como visitas guiadas, talleres de gemología e identificación de minerales y una exposición fotográfica.

La feria, que pretende difundir el mundo de los minerales y fósiles entre los aficionados y facilitar a los coleccionistas un foro de encuentro, abrirá sus puertas el viernes 11 de mayo de 18.00 a 21,00 horas; el sábado 10.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 20.30 horas; y el domingo de 10.00 a 14.00 horas.