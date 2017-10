Tu dosis de planes para el puente Tino Casal Show, un recital de Ana Obregón, 'Santander Central Park', la exposición del Titanic y así una larga lista de actividades culturales y de ocio DM ANA DEL CASTILLO Santander Domingo, 15 octubre 2017, 07:55

Para los que van a exprimir al máximo el Puente del Pilar y para los que les toca madrugar para ir a trabajar. Para los que disfrutan con un acorde bien dado y para los amantes de las tablas. Para los que buscan actividades en familia y para los lobos solitarios. Para todos. La agenda de planes de este fin de semana en Cantabria viene cargada. Por venir, viene hasta Ana Obregón.

DOMINGO 'Santander Central Park' y el Titanic

Se trata de crear ese ambiente 'romántico' y neoyorquino de Central Park, donde lo mismo suena una guitarra española que hay un grupo de chavales comiendo un perrito caliente. La iniciativa 'Santander Central Park' se puso en marcha ayer con talleres, actuaciones musicales y deportivas, food trucks y sesiones de cine de 12.00 a 00.00 horas.

A continuación tienes el programa detallado para este domingo:

Programación domingo 12.00 Eventos mágicos, taller de pintacaras o henna. 13.00 Zona de baile: zumba. 13.30 Concierto de San Antonio Trío. 17.00 Taller de bailes latinos. 20.00 Concierto de Compañía de Sueños Ilimitados.

Viaje al fondo del mito

Cuando acabes lo que tengas y quieras hacer en los Jardines de Pereda puedes pasarte por la plaza Porticada, donde se encuentra ya la recreación documental del 'Titanic'.

Una maqueta de 12 metros de largo, la mayor contruida hasta ahora, escenificación y objetos, el lujo a través de trajes de la época, instrumentos musicales y hasta un display (pantalla) original del truncado viaje.

La exposición estará abierta todos los días desde las 10.30 hasta las 20.30 horas. Los precios entre los 4 y los 10 euros, incluyendo en todos la utilización de la audioguía. Los niños menores de 6 años tienen la entrada gratis.

Galería. La maqueta, de 12 metros de largo. / Celedonio

Mercado Camargo

Camargo celebra durante todo el fin de semana la feria del stock, que tendrá lugar en la plaza de la Constitución y estará abierta al público este domingo, entre las 10.00 y las 21.00 horas.

En la feria se podrá adquirir artículos de ropa y complementos, calzado, mascotas, deporte, ortopedia y accesorios para personas con dificultades de movilidad.

Rugen las motos en Ramales

La concentración motera 'Salmón' llegó a Ramales de la Victoria el pasado viernes de la mano de la Asociación Deportiva Valle del Asón (Advasón). Los moteros se quedarán hasta el domingo. Este fin de semana les espera una programación repleta de actos lúdicos relacionados con la temática de la concentración y varias rutas por los parajes más emblemáticos de la comarca. Aquí tienes todos los detalles del motorizado evento.

'Otelo' y mercado gastronómico

Este fin de semana Liérganes acoge una nueva edición del Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos, que reunirá a unos 40 productos y artesanos, junto a una programación de actividades complementarias.

Para los niños habrá servicio de ludoteca, con talleres y juegos tradicionales.

Aquí tienes toda la información que necesitas si quieres ir.

Un clásico, en Casyc

'Otelo', un clásico imprescindible de la literatura universal, lleno de celos, desconfianza, relaciones entre parejas, entre jefes y subordinados, que se representa este domingo también en el Teatro Casyc.

La compañía de David Merlo llevará a escena la obra de William Shakespeare a las 20.30 horas. Las entradas -que tienen un precio de 22 euros- pueden adquirirse a través de la página entradas.liberbank.es.

Casyc

LA RUTA El pueblo de Heidi

Este fin de semana es perfecto para visitar -solo o en grupo- Mogrovejo, elegido Pueblo de Cantabria 2017. Como ya sabrás, allí se rodó la película de Heidi bajo las órdenes de la directora india Bhava Talwar. La dirección del film buscaba un lugar en España que encajase con el entorno natural de la obra y lo encontraron aquí, en Mogrovejo.

Pasen y lean lo que escribió la redactora Mariña Álvarez sobre el mejor pueblo de Cantabria 2017:

Hay albarcas a las puertas de las casas con las zapatillas dentro, huele a cocido, a humo en las chimeneas. El silencio solo lo rompen los campanos de las vacas y el soplido del viento entre las casas. El bar del pueblo y sus famosas tablas de quesucos. La Torre (construida a finales del siglo XIII por los Señores de Mogrovejo, declarada Conjunto Histórico en 1985) a la que llegan todos los caminos. Las flores en los balcones, las vistas de Liébana desde lo alto y, al fondo, los imponentes Picos nevados. Cuando 'Heidi' se fue de Mogrovejo (Camaleño) con todo su equipo de rodaje el pueblo volvió a ser lo que siempre ha sido: un remanso de paz en medio de las montañas, una aldea apenas alterada por el paso del tiempo, un rincón privilegiado de Cantabria que deja con la boca abierta al que lo visita por primera vez.

Mogrovejo está situado a 465 metros de altitud sobre el nivel del mar, a medio camino entre Potes y Fuente Dé. A la altura de Los Llanos hay una carretera que conduce a un pueblo cuyas casas y un hórreo están salpicadas en un llano con el macizo de Ándara a sus espaldas. Destaca también su iglesia del siglo XVII, dedicada a Nuestra Señora de La Asunción, con altar barroco, un crucifijo del siglo XVI y una imagen gótico-barroca de La Milagrosa. Mogrovejo, declarado Bien de Interés Cultural, se sitúa a cuatro kilómetros de Camaleño, la capital del municipio.

No hay muchos restaurantes en la zona, pero puedes comer en cualquiera de los pueblos vecinos.

Un dato interesante de Mogrovejo es que ha sido la localidad cántabra que estrenó la crónica negra de ETA. Corría el año 1969, cuando un tiroteo entre terroristas y guardias civiles quebró la tranquilidad del pueblo.

Imágenes de Mogrovejo. / DM

EL CÓCTEL White Russian

Esta semana te proponemos un White Russian, un trago fresco y sencillo. Lo mejor de este cóctel es la textura excepcional de crema de leche que llega al paladar. Tiene un hermano, el Black Russian, pero es demasiado fuerte para otoño. Esperaremos a que llegue el invierno.

Hoy, te mostramos cómo preparar el White Russian:

Ingredientes

1 taza de hielo

½ taza de café helado

¼ de taza de leche. Si no tienes puedes poner helado de crema

2 oz Kahlúa (vale cualquier licor con sabor a café)

1 oz de vodka

Preparación

Es muy sencillo y rápido. Coge una licuadora, vierte todos los ingredientes dentro hasta que consigas una preparación uniforme y ¡listo! Echa el batido en una copa y ponle un toque de color con una cereza. Si eres muy goloso puedes poner un poco de nata. Cuidado que no se te vaya la mano, podrías dejarlo demasiado dulce. También puedes poner unas virutas de chocolate o incluso canela.

Y LA CANCIÓN 'Always look on the bright side of life'

Siempre hay que ver -o tratar de ver- el lado positivo de las cosas. «El lado brillante de la vida», como reza la canción de 'La vida de Brian'. En esta semana de disentimiento, donde el mayor problema de comunicación es que no escuchamos para comprender sino para responder, esta canción nos viene al pelo.

Dos curiosidades sobre este tema. Por un lado, es la canción que más suena en los funerales británicos, por delante de 'My way' de Frank Sinatra, 'Angel' de Robbie Williams y 'My Heart Will Go On' de Celine Dion.

Y por otro, cuando los Monty Python -que además de directores, guionistas e ilustradores también son compositores- decidieron terminar 'La vida de Brian' con un tema cantado y silbado, escogieron 'Always look on the bright side of life' de entre todas sus opciones. Fue el propio Eric Idle el que grabó la canción con su voz. Sin embargo, no encajaba del todo con la escena. Debía tener una entonación más alegre, más vital a pesar de estar a punto de ser crucificado. Así que se fueron a una habitación de hotel en Túnez, donde se estaba rodando el film, y pusieron colchones en las paredes para insonorizar el cuarto. La grabaron otra vez con un pícaro acento de los bajos fondos del Este londinense y dieron en el clavo.

Some things in life are bad

They can really make you mad

Other things just make you swear and curse.

When you're chewing on life's gristle

Don't grumble, give a whistle

And this'll help things turn out for the best...

And...always look on the bright side of life...

Always look on the light side of life...