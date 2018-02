Una experiencia intergaláctica en París Cinco naves del universo Star Wars aterrizan en Disneyland, donde la Fuerza se apodera de la nueva temporada del parque COLPISA Madrid Lunes, 5 febrero 2018, 20:58

Los incondicionales de Star Wars ya han iniciado la cuenta atrás. En primavera, en mayo, llegará a los cines ‘Solo’. Sobra dar más explicaciones. De nuevo la fiebre de la Fuerza se apoderará del mundo entero. Nada ni nadie puede hacer frente a la saga de películas que, probablemente, más pasiones despierta. De hecho, en Disneyland Paris lo saben y por eso han decidido rendirse a la evidencia y entregarse en cuerpo y alma a R2-D2, Chewbacca, Darth Vader y compañía. Porque hasta el próximo 25 de marzo el parque es suyo.

De buena mañana, la First Order March sorprenderá a más de uno con un desfile presidido por Capitán Phasma, al que seguirá el show ‘Star Wars: A Galaxy far, far away’, donde los personajes más icónicos como Kylo Ren estarán presentes, sin olvidarse de los famosos Stormtroopers patrullando por los Walt Disney Studios buscando desesperadamente a un fugitivo rebelde…

Al caer la noche, los visitantes verán cómo el universo Star Wars cobra vida en Tower of Terror a través de proyecciones, efectos especiales y la presencia de héroes de la saga como Chewbacca o R2-D2 así como los integrantes más emblemáticos del lado oscuro como Kylo Ren, Darth Maul o Darth Vader entre otros. Además, este espectáculo incluirá escenas de la nueva película ‘Stars Wars: Los últimos Jedi’.

La nueva atracción de realidad virtual, la montaña rusa espacial (en la que uno se siente por un rato piloto de una misión que viaja a la velocidad de la luz), la posibilidad de fotografiarse con Darth Vader o, como colofón, el Disney Illuminations del Castillo de la Bella Durmiente en el que también se ha colado la Fuerza, son otros de los atractivos de la nueva temporada de Disneyland Paris, que, ni que decir tiene, no olvida a sus clásicos, con Mickey Mouse a la cabeza.

Naves a tamaño real

Y por primera vez, los Walt Disney Studios acogerán una exhibición de 5 naves de gran escala inspiradas en el universo Star Wars y creadas por los fans más incondicionales de la saga.

Caza estelar X-wing. El X-wing (Ala-X) es un caza estelar muy versátil de la Alianza Rebelde que combina gran velocidad y potencia de disparo. Equipado con cuatro cañones láser y dos lanzatorpedos, el X-wing puede destruir fácilmente cualquier cosa lanzada por El Imperio. Sus ligeros motores lo hacen muy ágil en los combates aéreos y también puede viajar a la velocidad de la luz. Luke Skywalker destruyó la Estrella de la Muerte pilotando un X-wing. Este modelo es una reproducción creada por Project-X y está inspirado en la nave X-WING STARFIGHTER del Episodio IV: Una nueva esperanza.

Caza estelar Eta-2 Jedi. Con el comienzo de las Guerras Clon, los Jedi se ponen al frente de la contienda actuando como generales en la batalla contra los separatistas. El conflicto supuso grandes mejoras en el arsenal de cazas estelares Jedi, dando lugar a una nueva generación de naves de combate. Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi volaron en un Eta-2s durante la Batalla de Coruscant, donde el caza de Obi-Wan fue dañado por los droides separatistas. Algunos elementos del diseño de los Eta-2 fueron incorporados más tarde en los cazas Imperiales TIE. El Eta-2 es más pequeño que su antecesor Delta-7, pero su potencia de disparo es mayor. Este modelo es una reproducción creada por 501st-French Garrison y está inspirado en la nave ETA-2 JEDI STARFIGHTER del Episodio III: La Venganza de los Sith.

Caza imperial TIE. El caza TIE es sin duda uno de los símbolos más reconocibles de la flota Imperial. Transportado a bordo de los Destructores Imperiales y Estaciones de Combate, los cazas TIE son vehículos pilotados por un solo piloto y diseñados para ser lo más rápidos y dinámicos posible durante las batallas contra los X-wings rebeldes y otros cazas estelares. Este icónico caza TIE fue el predecesor del Interceptor TIE y el bombardero TIE. El temido rugido de su motor infunde terror en todos los enemigos del Imperio. Este modelo es una reproducción creada por Project-X y está inspirado en la nave IMPERIAL TIE FIGHTER del Episodio IV: Una nueva esperanza, del Episodio V: El Imperio Contraataca y del Episodio VI: El Retorno del Jedi.

Caza estelar A-wing. Con una forma de punta de flecha, una cabina de piloto aerodinámica y sus dos enormes motores, el caza estelar A-wing da sensación de velocidad incluso cuando está aparcado en los hangares de la Alianza Rebelde. Más rápido incluso que el Interceptor TIE, este A-Wing es perfecto para las grandes batallas gracias a sus cañones láser rotatorios situados en cada ala. El Escuadrón Verde, que participó en la batalla de Endor, estaba formado por cazas estelares A-wing. El A-wing ha seguido evolucionando, y fue parte de la flota de la Resistencia durante su batalla contra la Primera Orden. Este modelo es una reproducción creada por 501st-French Garrison y está inspirado en la nave A-WING FIGHTER del Episodio VI: El Retorno del Jedi.

Tanque imperial de asalto. El tanque Imperial de asalto TX-225 GAVw "Occupier" se maneja a la perfección en áreas pequeñas, como, por ejemplo, las calles de ciudades ocupadas. Sus cañones láser pueden devastar a las tropas enemigas mientras que sus potentes motores permiten transportar carga pesada a bordo. Este modelo es una reproducción creada por Project-X en colaboración con Belgium BCD Club y está inspirado en el COMBAT ASSAULT TANK de la película Rogue One, Una historia Star Wars.