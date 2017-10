he aquí la habitual retahíla de planes para el 'finde' Llegan días de chupa de cuero y ropa oscura. De clásicos que nunca mueren y de canciones que acaban de nacer en Cantabria DM ANA DEL CASTILLO Santander Viernes, 20 octubre 2017, 09:58

«Si todo deja de ser divertido, quiero decir, si se acaba la diversión abandono». Lo dijo Keith Richards hace dos décadas y ahí sigue junto a sus colegas. De Rolling Stones, rock and roll y música va este fin de semana. De chupa de cuero y ropa oscura. De leyendas del rock, de clásicos que nunca mueren y de canciones que acaban de nacer.

VIERNES Menos Lobos

La banda Menos Lobos vuelve al ataque. Y nada tiene que ver con cinegética, sino con otro tipo de arte, el de hacer música agradable para los oídos. En esa disposición se encuentra el grupo cántabro (Pablo Gómez, Pablo Rioz, Eloy Campillo y Nacho Giner), a punto de presentar al público su último trabajo discográfico, 'De cero a 100', grabado en los Estudios Cubex con el también músico Javier García Escudero.

«Un disco más trabajado, con muchas guitarras y más instrumentación. Los temas también están más mimados, les hemos dado más vueltas de lo habitual», explica Pablo Rioz, guitarrista de la formación.

El concierto-presentación será este viernes, a partir de las 21.30 horas, en la Sala Black Bird Club, calle Vista Alegre, en Santander. Las entradas tienen un precio de 5 euros si se adquieren de manera anticipada y 8 en taquilla.

Nacho Giner, Pablo Gómez, Pablo Rioz y Eloy Campillo. / DM

Danza, música y teatro

Mimo, títeres, danza, música y teatro. Mucho teatro para este fin de semana. Viernes, sábado y domingo.

Escena Miriñaque se vuelca una vez más con los niños. Para estos días, la compañía tiene preparada la obra 'Collage en Acción', una representación protagonizada por el público.

A continuación tienen la programación y aquí la agenda teatral publicada esta semana por la periodista de El Diario Lola Gallardo.

Programación Teatrería de Ábrego Ciclo ‘Mujeres que cuentan’. Puesta en escena de ‘Brazadas’, con Trinidad Asensio. Viernes y sábado, a las 20.00 horas. Palacio de Festivales. La compañía Ron Lalá presenta ‘Cervantina’. Viernes y sábado a las 20.30 horas. Escena Miriñaque Macarena Recuerda Shepherd presenta ‘Collage en acción’. Sábado, a las 18.00 horas y domingo, a las 12.00 horas. Sala de Tres Petra Desarmada vuelve a escena. Sábado, a las 20.30 horas. Paraninfo de Las Llamas Teatro Amateur con ‘Solo tengo lo que dí’, de Syntexto Teatro. Sábado, a las 20.30 horas. Y Kumen Teatro acerca ‘La comedia Miles Gloriosus, el domingo, 19.30 h. Café de las Artes Música con espectáculo ‘Jani’, de la compañía de Javier Álvarez y Nieves Arilla. Viernes, a las 21.00 horas. El sábado, David Espinosa presenta ‘Mi gran obra’. A las 20.00 y 21.30 horas. Y el domingo, Zero en conducta presenta ‘La Derniere Danse de Brigitte’. A las 12.30 y 17.30 horas. Centro Cultural La Vidriera Ábrego Teatro presenta ‘La novia del viento’. Hoy, a las 19.30 h. Teatro de Ribamontán al Mar (Galizano) La Agrupación escénica Unos Cuantos pone en escena ‘Una obra de arte’. A partir de las 20.00 horas.

David Espinosa acerca al Café de las Artes ‘Mi gran obra’, un espectáculo solo para 20 espectadores provistos de binoculares. / DM

¿Te apetece un vermú?

Este viernes comienza en Cantabria la segunda edición de la Ruta del vermú. Una iniciativa de la que se benefician los clientes y una oportunidad de aprendizaje y promoción para los establecimientos participantes, que llegarán a la final -el 26 de octubre- con su mejor 'trago'. Ese que optará al 'Mejor Vermut de Cantabria'.

Hasta el 5 de noviembre, cada establecimiento participante -de los más añejos a los modernos- deberá exponer su vermú en el establecimiento, haciendo las delicias de los clientes.

Concierto de corazón

El salón de actos de la ETS de Náutica de la Universidad de Cantabria (UC) acoge este viernes el concierto 'El Método Cardiofónico', de Germán Díaz.

El 'Método Cardiofónico' es el título que el Doctor Iriarte dio a sus grabaciones en discos de pizarra editado en los años 40 con el objetivo de mostrar a sus alumnos de Medicina las distintas cardiopatías y enseñarles a detectarlas escuchando los latidos del corazón de sus pacientes.

Un concierto curioso. Aquí tienes todos los detalles.

Humor en los Groucho

Los cines Groucho estrenan este viernes ‘¡Lumière! Comienza la aventura’, una cinta que ofrece una selección de 108 películas restauradas que muestran un viaje a los orígenes del séptimo arte. Una colección de copias restauradas de los padres del cine que brinda un viaje a la Francia del siglo XX cargado de humor y pasión.

Jornadas micológicas

¿Te interesa la micología? Es habitual que en esta época del año se sucedan actividades relacionadas con las setas, la mejor época del año para encontrarlas en los bosques.

La Sociedad Micológica Cántabra (Somican) ha organizado la edición número 31 de sus jornadas micológicas que, un año más, tienen lugar en el municipio de Camargo.

Las actividades comienzan este viernes con la presentación de las jornadas en la sede de la sociedad, en Maliaño, a las 20.00 horas, y continuarán el sábado con una salida al campo en pequeños grupos para recolectar setas de cara a la exposición que se celebrará el domingo en el parque de Cros.

Aquí tienes todos los detalles de esta edición.

'Shatti Santander'

El Palacio de la Magdalena acoge desde este viernes el tercer festival internacional de danza oriental 'Shatti Santander', que incluirá una competición internacional, talleres y una gala en la que actuarán bailarinas de distintos países.

Comenzará a las 17.00 horas con el concurso, en el que competirán bailarinas procedentes de Ucrania, México, Irlanda, Corea o España, entre otros países.

Durante la jornada del sábado, en horario de mañana y tarde, se sucederán los talleres y clases magistrales a cargo de bailarinas como Darina Konstantinova y Yuliia Fedunko, campeonas del mundo de este tipo de danza, o la cántabra Marta Casado, formada en el Real Conservatorio de Madrid.

También el sábado, a partir de las 21.00 horas, en el Paraninfo de la Magdalena, se celebrará una gala en la que actuarán, además de Konstantinova y Fedunk, las coreanas Sun Mi Son, Yeonjeong Baek y Jin Kim, la bilbaína Edurne Tranche, la compañía española Jayal y la compañía cántabra de Raquel Puente y Marta Alonso.

El programa del festival concluirá el domingo con talleres de distintas técnicas en los salones del Palacio de la Magdalena.

Sane

'ECONoja'

Noja acoge hasta el próximo domingo la I Feria Internacional de Ecoturismo 'ECONoja', destinado a promocionar destinos, servicios y productos relacionados con la naturaleza.

Entre otras propuestas, 'Econoja' acogerá diferentes conferencias y jornadas técnicas, talleres infantiles y de fotografía, rutas y visitas guiadas, cata de productos típicos, así como más de una veintena de stands informativos.

La feria arranca este viernes a partir de las 16.00 horas con la apertura de los stands informativos y de la exposición fotográfica del I Concurso de Fotografía de Naturaleza 'Fotonoja'.

Programa Viernes Inauguración y ponencias. Se celebrará la ceremonia inaugural, que tendrá lugar a las 19.30 horas, a la que seguirá una actuación musical. Sábado Actividades, entrega de premios de 'FotoNoja', visita a viñedos, ponencias sobre fotografía... Domingo jornadas sobre anillamientos científicos, talleres, rutas guiadas, ponencias sobre naturaleza en Noja y degustación de productos típicos de Cantabria.

SÁBADO Magia y música indie

Los mejores magos del momento vienen a Santander este sábado para desplegar todos sus trucos. O casi todos, alguno se guardarán en la manga. ¿El motivo? La gala ‘Magicultura 2017-VIII Memorial Ángel Criado’ que se celebra en el Teatro Casyc de Santander. Comedia, humor, teatro, ilusión y mentalismo se funden en un espectáculo que organiza desde hace ocho años el Círculo de Ilusionistas de Cantabria.

Programa Gala Mágica Los siete magos actuarán en el Teatro Casyc de Santander el sábado, a las 20.30 horas. Las entradas cuestan 11 euros para clientes de Liberbank y 13 la entrada general. Cena espectáculo Será el viernes, a las 21.30 horas en los salones del Hotel Chiqui de Santander. Cuesta 25 euros para menores de 25 años y 42 para los adultos.

The Pains Of Being Pure At Heart

Desde que los estadounidenses The Pains Of Being Pure At Heart -The Pains para los amigos y fans de la banda indie- publicaron el pasado julio su nuevo disco, 'The Echo Of Pleasure', no han parado de tocar. «Su sonido es ahora lo suficientemente grande para igualar esas emociones suyas de corazón enorme», según la revista Rolling Stones.

Un disco vitalista en el que quedan patentes las influencias y los gustos musicales del 'jefe' de la banda, el vocalista Kip Berman.

La cita será este sábado a las 21.00 horas en Escenario Santander. Las entradas pueden adquirirse aquí a un precio que oscila entre los 12 y los 17 euros.

La banda neoyorquina. / DM

DOMINGO Un musical para toda la familia

«Siéntate, palomitas, refresco y déjate llevar». Un gesto tras otro propio de una sesión de cine, pero no de un concierto de rock and roll donde lo más probable es que el cuerpo, cuanto menos la cabeza, te pida movimiento. Sin embargo, Escenario Santander ofrece asiento este domingo, a las 12.00 y a las 17.00 horas, a los espectadores de 'Legends of Rock' porque es uno de esos shows que se disfrutan con todos los sentidos.

Se trata de un espectáculo -para toda la familia- interpretado por músicos de Cantabria, que harán un repaso romántico y musical a los mejores clásicos del rock desde los 60 a los 90. Se escucharán temas de los Beatles, Bon Jovi, Rolling Stones, The Doors, Van Halen... en definitiva, de grandes entre los más grandes.

Cartel del show. / DM

Sudar la camiseta por una buena causa

Reocín acoge este domingo una nueva edición de la Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama, organizada por la asociación cultural Anjanas Solidarias con el objetivo de concienciar a los ciudadanos y recaudar fondos para la Asociación Española de Contra el Cáncer (AECC).

La marcha, de siete kilómetros de recorrido, dará comienzo a las 11.00 horas desde el Parque de La Robleda.

Luis Palomeque

LA RUTA La Picota

A pie es fácil y agradable. En bici, cuesta si no estás habituado a dar pedaladas sobre una pendiente. Se trata de una ruta, que se puede hacer en familia, de entre 4 y 5 kilómetros, depende del pistoletazo de salida.

Lo normal es iniciar la subida del modesto pico, de 240 metros de altitud, desde la pista forestal de Mortera y basta con seguir el camino ascendente. No tiene pérdida. La recompensa está en el vértice de La Picota: el meandro que forma el Pas antes de desembocar en Mogro y el Parque Natural de las Dunas de Liencres. Y al fondo, Santander con su bahía.

En el monte de La Picota se encuentran los restos de las que fueron trincheras y bunquers de la Guerra Civil. Nidos de ametralladoras, polvorines e incluso alguna pequeña vivienda refugio de los habitantes de la zona durante el conflicto bélico. Estos restos son Bien de Interés Cultural desde 2008.

También en La Picota se encuentra el castillo de Pedraja o de Hércules, una fortificación probablemente fundada por Garcilaso I de la Vega a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV. Su arquitectura, según los vestigios arqueológicos, fue de transición entre el Románico y el Gótico. Tenía foso de cinco metros de ancho y dos de altura. Está protegido como yacimiento arqueológico desde 2004.

EL CÓCTEL Cosmopólitan

Puede que Carrie Bradshaw y sus tres inseparables amigas pusieran de moda el 'Cosmopólitan' en 'Sexo en Nueva York' o puede que ya fuese lo suficientemente famoso. Sea como fuere, este elixir rojo no ha dejado de popularizarse desde la década de los 90.

Vamos con la receta:

Ingredientes

4 cl de vodka, al poder ser con aroma de limón

3 cl de zumo de arándanos

1,5 zumo de lima

1,5 cl Cointreau o Grand Marnier

Preparación

Coge una coctelera, llénala de hielo y vierte todos los ingredientes. Agita el recipiente como si estuvieras en un videoclip de Georgie Dann. La mezcla debe estar bien hecha para que el cóctel quede homogéneo y rico... Vierte el líquido en una copa y ¡voilá!

Y LA CANCIÓN 'Sympathy for de devil'

Salió Mick Jagger -y esas patas de langostino que Dios le dió- al impresionante escenario del Estadio Olímpico de Montjuic el pasado 27 de septiembre. Iba y venía, como cuando tenía 30 años. Incansable. Inagotable. Inmortal. Y otros tantos 'in' como conciertos ha dado a lo largo de su trayectoria musical. Ya perdimos la cuenta. ¿Cuántos años han pasado desde que los Rolling Stones subieron por primera vez a un escenario? 55. Casi nada. Da vértigo. Sobre todo para ellos. Pero ahí estaban esos viejos diablos, como si medio siglo no hubiera pasado.

El tema que abrió el magnífico y potente disco de 1986 Beggars Banquet, 'Sympathy for de devil', cuya traducción sería compasión por el diablo, es la canción elegida para este fin de semana. Por su energía, por su fuerza y por ser una obra maestra del rock and roll.

Un dato curioso. En el videoclip del tema, que puedes ver pinchando aquí, sale un eufórico John Lennon, aplaudiendo y silbando entre el público como un fan más.

Please allow me to introduce myself

I'm a man of wealth and taste

I've been around for a long, long year

Stole many man's soul and faith

And I was 'round when Jesus Christ

Had his moment of doubt and pain

Made damn sure that Pilate

Washed his hands and sealed his fate...

Sympathy for the devil (Compasión por el diablo)