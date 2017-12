La navidad se nos ha echado encima Este puente obliga a pasear bajo alumbrados, a hacer rutas de belenes y mercadillos. Pero tranquilos, por aquí hay mucho más que Santas Pascuas Una 'papá noel' estresada. / Fotolia MARIÑA ÁLVAREZ Santander Jueves, 7 diciembre 2017, 19:49

La Navidad se nos ha echado encima casi sin darnos cuenta. De pronto, las ciudades y pueblos se han iluminado con luces de colores, con sus correspondientes actos protocolarios de encendido como acontecimiento sin parangón. El que tenga niños en casa, o espíritu navideño a prueba de contaminación lumínica y acústica -ojo con los altavoces y sus cassettes de villancicos-, tiene un plan perfecto este puente: un recorrido bajo los alumbrados cántabros, a cada cual más intenso y más led (el de Piélagos es un espectáculo). Y luego, visita obligada a los nacimientos. La ruta de los belenes no puede faltar cada Navidad. ¿Qué tal empezar por Santander?

Arriba, árbol alumbrado en Piélagos. Debajo, caracoles a la venta en el Mercado de la Esperanza de Santander y el árbol de Navidad de la Plaza del Ayuntamiento de Santander. / J. Cotera

Y luego, todos a Torrelavega. En la capital del Besaya proponen un paseo por once belenes y reparten acebo vivo a un precio de entre 10 y 15 euros (puede devolverlo después de las fiestas y le reembolsan la mitad) en el pabellón de la Habana Vieja. Aviso: el que quiera ver la famosa bola tendrá que esperar, en principio, hasta el día 15.

El mercadillo navideño de la Plaza de Alfonso XIII de Santander propone artesanía para adornar estas fiestas. Un consejo: abríguense bien para recorrer estas carpas poco acondicionadas para el frío. Luego unos derrapes en la pista de hielo y unos saltos al cielo en las gomas elásticas, todo tan Frozen...

Planes gastronómicos (no navideños)

Antes de atiborrarnos de polvorones y demás ingestas obligatorias, proponemos planes gastronómicos que se mantienen al margen del protocolo navideño. En Laredo se celebra este viernes el Día Mundial del Respigo, esa verdura con un sabor a grelos tan fuerte y especial que hay que probar alguna vez en la vida. Y luego, a cumplir con su belén municipal, claro.

Cada año, es imprescindible visitar la Feria del Producto de Cantabria (este viernes, con El Diario Montañés, va un suplemento especial de 32 páginas) que llena el Palacio de Exposiciones de Santander con lo mejor de la gastronomía y la artesanía regional, el mayor escaparate que existe para adquirir lo típico cántabro y en el que todo está tan rico. Una idea fantástica para ir llenando el saco de los regalos...

Les sugerimos también que planteen a su grupo de amigos una visita guiada a una bodega, una quesería o una destilería, para conocer en profundidad la labor de los productores y disfrutar después de una cata. En la web turismodecantabria.com ofrecen un compendio de instalaciones que ofrecen este estupendo plan. Nuestra propuesta: La quesería Quesoba (en Soba) está en un lugar precioso, se recrea la llegada de la leche ¡en burro! Se pueden reservar visitas con catas comentadas y hasta con una comida dentro de la quesería. (Por cierto, sus quesos han ganado una medalla de plata en los World Cheese Awards)

Exposiciones que no dan pereza

No dan muy buen tiempo este puente. Aunque no hace tanto frío, la lluvia plantea ocio bajo techo. Y hay buenas opciones: interesantes exposiciones para pasar un buen rato. Como la muestra de cerámica 'FormaS · SonidoS · ColoreS', del joven artista moldavo Nicolae Scaterman. Entrar es gratis. Está en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander, con sede en el número 10 de la Cuesta del Hospital. También en Alfonso XIII, al lado del mercadillo, se encuentra la exposición 'Los juguetes de mamá y papá', para experimentar un 'déjà vú' de aquellas cartas que escribíamos entonces a los Reyes Magos...

Hay bastantes muestras de fotografía también, como la nueva edición de 'Click', que reúne en el Casyc lo mejor de 29 fotoperiodistas cántabros. O la serie 'Ignotos' en La Caverna de la Luz, en la calle del Sol, que ha inaugurado la ultima entrega del año a cargo de la fotógrafa Helena Garay.

Eventos diferentes y divertidos

El Palacio de Exposiciones de Santander acoge durante todo el fin de semana el XII Festival de Rol y Juegos de Mesa 'Minas Tirith'. El festival, abierto al público juvenil y de carácter gratuito, ofrecerá una zona de ludoteca con más de 600 juegos distintos para todas las edades y gustos, una zona dedicada al mundo de los videojuegos y un espacio de prototipos para que los asistentes puedan probar algunos juegos que aún no han salido al mercado.

Imagen de archivo de una edición anterior del Festival de Rol y Juegos de Mesa.

El Capricho de Gaudí de Comillas propone un montón de actividades para estos días, un plan muy apetecible con las chimeneas encendidas y cuentacuentos al lado del fuego. Además, hasta el sábado se amplía el horario hasta las 19.00. Han montado un espacio para niños: la 'Gauditeca', para hacer adornos de navidad como bolas o vidrieras, usando técnicas modernistas del famoso arquitecto. (Y por cierto, dan chocolate con sobao a las 18.00).

En Castro Urdiales aguardan jornadas muy juguetonas. El sábado, en Otañes, se celebrará un billar humano; y en Ontón tendrá lugar un curso de iniciación a la esgrima.

En Argoños, este fin de semana se celebra una feria muy peculiar en el parque de San Roque, con coches clásicos, gastronetas y atracciones, todo muy vintage.

Y en Piélagos, una estancia en el Albergue municipal de Boo y dos nuevos talleres, uno de 'light painting' y otro de educación afectivo-sexual, son las nuevas propuesta de ocio para los jóvenes durante el mes de diciembre, actividades que se estrenan hoy mismo.

Toca comprar y comprar

Persona cargada de bolsas. / AFP

No nos engañemos. En Navidad hasta el más concienciado se vuelve consumista. Se acerca Papá Noel, admita que no ha comprado nada todavía y que ya está de los nervios. Tranquilidad: si en los mercadillos navideños no ha encontrado lo que buscaba, ha de saber que la Asociación de Comerciantes de Santander (ACEAS) celebrará este jueves, de 17.00 a 21.00 horas, la Fiesta Española del Comercio 'Viva la Pepa' en las calles Cádiz y Lealtad, haciendo un guiño al Día de la Constitución que se celebró este miércoles. Habrá música en directo y sorteos.

Y más opciones: Este domingo se celebra una nueva edición de EsMarket en Escenario Santander, seguro que aquí encuentra bonitos regalos para ir completando la lista.

Si es de esas raras avis que aborrecen ir por estas fechas a un centro comercial, eche un vistazo a Oferplan. A su suegra se le saltarán las lágrimas con ese jamón o esa escapada de fin de semana que le ha dejado Santa Claus en su casa...

Donde nunca da pereza adentrarse es en el Mercado de la Esperanza. Si planea poner lechazo en su mesa, bogavante o caracoles (aquí se comen), rápido que los precios se disparan en unos días.

Conciertos, teatro y circo

The Black Girls, sobre el escenario.

Esta misma noche hay un planazo en la Sala Black Bird Club, para saltar y cantar con la banda rockera The Black Girls (íntegramente formada por mujeres). A partir de las 21.30 podrán disfrutar de su repertorio en dos formatos: al piano y guitarra y en eléctrico, con los habituales temas del mejor rock de la historia.

Y este viernes ya hay dos conciertos interesantes: en la sala Emme Club de Santander da un concierto Depedro acompañado por la banda Fantini y en El Almacén de Little Bobby sonará el jazz neoyorkino de The Rad Trads.

En Torrelavega, al fin llega el día del concierto benéfico en el Teatro Concha Espina de diez grupos de los 60 y 70, que este sábado homenajearán a los pioneros del pop-rock en Cantabria.

En el Palacio de Festivales, este sábado tendrá lugar el recital 'Viaje de invierno', con la mezzosoprano Marina Pardo y Kennedy Moretti al piano, Miguel Meca como recitador y el pintor Fernando Bermejo.

La programación teatral del Puente de la Constitución en Santander incluye dramas y comedias para todos los públicos. Nuestra compañera Lola Gallardo recoge en esta información las propuestas para estos días en las distintas salas de la ciudad.

Artistas de Galicia, Madrid, País Vasco y Cantabria, todos ellos de reconocimiento internacional, tomarán parte este sábado, 9 de diciembre, en una gala especial de circo para conmemorar el 22 aniversario de la fundación de la compañía torrelaveguense Malabaracirco. El evento comenzará a las 19.00 horas en la Asociación Cultural Octubre de Torrelavega, gala en la que se sucederán números de magia, equilibrio de manos, danza, malabares, clown, música en directo y diversas sorpresas, con entradas de entre tres y cinco euros.