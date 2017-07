'Pieles', ópera prima del actor Eduardo Casanova, se estrena mañana en Santander La Llave Azul proyecta el transgresor debut en la dirección del intérprete, un filme que recorre las historias cruzadas de una serie de personajes apartados de la sociedad GUILLERMO BALBONA santander. Martes, 11 julio 2017, 07:41

Una enorme barbaridad rosa y un maravilloso cuento de terror moral. «Los que normalmente llamamos monstruos, aquí son los héroes de una tragedia en la que buscan su manera de acomodarse al mundo». Este es el espíritu que subyace en la ópera prima del joven actor y director Eduardo Casanova. Proyectada en la pasada Berlinale, estrenada recientemente, pero inédita en Santander, la cita que ha recibido muy buenas críticas será estrenada esta semana por el colectivo La Llave Azul. Un debut transgresor, el de Casanova, que se proyectará mañana miércoles, a las ocho de la tarde, en el Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria.

'Pieles' muestra las historias cruzadas de una serie de personajes apartados de la sociedad: una mujer con el aparato digestivo al revés, un joven que desea cortarse las piernas para ser una sirena, una mujer con la cara malformada, una prostituta sin ojos. Y es que, en palabras del propio director, «la forma física nos condiciona para con la sociedad, lo hayamos o no elegido nosotros».

La ópera prima del joven realizador, popularmente conocido por su papel de Fidel en la serie 'Aída', ha sido recibido con agrado por la crítica por ser una apuesta «radical, provocadora, arriesgada, innovadora y retorcidamente hermosa, no apta sin embargo para 'estómagos delicados' por sus grotescas y, en ocasiones, escatológicas imágenes».

Casanova retoma la idea de su conocido cortometraje 'Eat my Shit' ampliándola con toda una serie de personajes con peculiaridades físicas y psíquicas, para «hacernos reflexionar sobre los prejuicios sociales, la crueldad y el rechazo a lo que percibimos como diferente, todo ello enmarcado en una estética 'kitsch' de tonos pasteles».

La cinta, que se presentó en la sección Panorama de la Berlinale y se alzó con el premio del Jurado Joven en el Festival de Málaga, cuenta entre su reparto con Candela Peña, Ana Polvorosa, Macarena Gómez, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Jon Kortajarena y Carolina Bang, entre otros, y ha sido producida por el también director Álex de la Iglesia. El precio general de las entradas es de 4 euros. «Referentes tengo como todo el mundo, pero no hay nada más inspirador que la realidad absoluta», dijo Casanova en la presentación de su cinta, protagonizada por personas físicamente diferentes. Para el director, el momento más bonito del filme fue el rodaje, porque su obsesión siempre fue el cine. «Te coloca en un lugar de libertad absoluta en el que puedes contar tu universo». El rosa y el lila, colores que inundan la película, asociados normalmente a lo dulce y lo cándido, «sirven aquí de contraste para contar historias dolorosas, horribles y oscuras». e su obra se ha dicho que es un filme distinto y provocativo; arriesgado y deslumbrante. Lo dice su autor: «El cine es como la comida, que si la dejas mucho tiempo en la nevera se pudre, todo se llena de mierda y huele mal. Si quiero contar una historia y no la saco rápido de la cabeza se me infecta el cerebro de gusanos».