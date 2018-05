No te pierdas el fin de semana más alternativo en cantabria Manolo García, Cantabria Alternativa, los 10.000 del Soplao o el primer Festival de Cerveza Artesanal son sólo una parte de los planes que reúne Cantabria estos días MARÍA BUENAPOSADA Santander Viernes, 18 mayo 2018, 22:10

Deporte, cultura, conciertos...estos días no hay excusa para no salir de casa. Cantabria ofrece numerosos eventos para todos los gustos y edades. El Día Internacional de los Museos, espectáculos teatrales y musicales o los eventos deportivos van a reunir a público de todo el mundo en la región. Además, parece que las buenas temperaturas acompañarán a estos días donde no faltan los planes al aire libre.

EVENTOS Cultura para todos

Como uno de las atracciones más esperadas de mayo llega la tercera edición de Cantabria Alternativa, una cita organizada por El Diario Montañés que el 19 y el 20 de mayo ocupará el Palacio de Exposiciones de Santander con más de 140 actividades y muchas sorpresas con temas relacionados con el cómic, los videojuegos, cine, televisión y literatura. El horario será ininterrumpido, ambos días, de 11.30 a 20.30 horas. La programación incluye concursos, talleres, stands, exposiciones, charlas y más de 20 invitados ya confirmados.

Como uno de los eventos culturales más destacados del fin de semana, no se puede pasar por alto que este 18 de mayo llega el Día Internacional de los Museos, celebrado en esta fecha a nivel global desde 1977. En estas instituciones culturales se impartirán talleres y visitas especiales con el motivo de esta celebración. Además, la entrada será gratuita tanto el viernes como el sábado.

Algunos de los organismos que participarán son: Altamira, por primera vez el Centro Botín, el Palacio de la Magdalena, Mupac o el Refugio Antiaéreo y el Centro de Interpretación de la Muralla Medieval, que ampliará su horario habitual.

Exposición del Museo Marítimo del Cantábrico / DM

TEATRO Espectáculos en Santander

Durante el fin de semana Cantabria no se queda sin propuestas teatrales, numerosos espacios suben el telón para presentar nuevas propuestas en la capital de la comunidad.

Este sábado, a las 20.00 horas, la compañía teatral El Principal Santander, dirigida por Edy Asenjo, adapta la obra 'El Pelícano', de Strindberg. Se trata de una sala de exhibición privada ubicada en el salón de una vivienda que alberga únicamente a 30 espectadores que podrán disfrutar de un cóctel de bienvenida antes del espectáculo. Estos pases se podrán reservar a través del número de teléfono personal que facilita su página en internet.

Un fin de semana más el Café de las Artes ofrece una representación teatral, en este caso se trata de' On/Off', la travesía en un instante, una obra minimalista representada por la actriz Lola Markaida y dirigida por Pablo Ibaluzea, tendrá lugar el sábado a las 20.30 horas.

Con carácter más infantil, Markeliñe Producciones trae al Palacio de Festivales 'Lluvia', una obra de teatro que representa un poema visual sobre lo que nos pasa cuando perdemos a alguien y cuyo público está pensado que sea para niños a partir de 6 años. Este espectáculo tendrá lugar el sábado, a las 17.00 horas, en la Sala Pereda.

Representación del espectáculo de Beatus: Visiones del apocalipsis. / DM

Por otro lado, Espacio Espiral ofrece el sábado, a las 20.00 horas, el espectáculo visual de 'Beatus: Visiones del Apocalipsis', una propuesta basada en fragmentos del Antiguo Testamento, poemas de T.S. Eliot y cantos de tradición del arco mediterráneo y del norte de Europa, que presenta una función que aúna danza, voz y música y está organizada por la Asociación El Hueco.

MÚSICA De solistas y homenajes

No podía pasar un fin de semana en Cantabria sin grandes eventos musicales, estos días llegan a la región ofertas para todo tipo de gustos.

En el caso del Palacio de Festivales son dos las propuestas ofrecidas. Este viernes aterriza en la Sala Argenta la Filarmónica de Copenhague bajo la dirección del director japonés Toshiyuki Kamioka. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas. En ese mismo lugar, al día siguiente, uno de los cantantes solistas más importantes del país se dejará ver y escuchar. Manolo García presenta este sábado, a las 20.30 horas, su nueva gira por teatros y auditorios que ha elegido la capital cántabra para ofrecer una sesión de sus mejores éxitos.

El cantautor y poeta Marwan llega a Santander hoy, viernes, con la gira 'Mis Paisajes Interiores'. El concierto será en la Sala BNS , a partir de las 21.30 horas, con posibilidad de comprar entradas anticipadas o en taquilla.

Los homenajes también tienen cabida en la oferta musical... Estos días en el centro de Santander existe la oportunidad de disfrutar de dos bandas tributos de artistas internacionales con gran repercusión. Hoy, viernes, a las 20.30 horas, en la Black Bird actuarán Californicators, banda tributo a los Red Hot Chili Peppers.

Por otro lado, este sábado, la Big Band formada por cinco músicos y una cantante, realizará un tributo a Amy Winehouse a las 22.00 horas, en la Sala Niagara. El grupo deleitará al público con los temas más emblemáticos de la artista con un precio único de 10 euros.

El mismo día, en un estilo mucho más nacional, la artista Patricia Ruiz ofrece en el Paraninfo de la Magdalena el espectáculo 'A mi manera', que rinde homenaje a las más grandes de la copla y la canción española, como Isabel Pantoja, Marife de Triana o Rocio Jurado, entre otras.

Como forma de finalizar los días de descanso se encuentra una oferta para los rockeros más clásicos en Escenario Santander, en esta ocasión el domingo, a las 20.30 horas. Willie Nile, guitarrista de Springsteen, hace una parada de su gira en la capital cántabra para recordar a Bob Dylan.

LITERATURA Los escritores se presentan

En el ámbito literario, el viernes y el sábado la Libreria Gil de la Plaza Pombo acogerá la presentación de dos obras. El 18 mayo tendrá lugar la presentación del Libro 'Promesas incumplidas', de Javier Moscoso, a las 19.00 horas. Y por el otro lado, también este sábado, se podrá asistir a la presentación del nuevo poemario de Miguel Gane 'Ahora que ya bailas', de nuevo a las 19.00 horas.

Imagen del primer encuentro NORA. / Celedonio Martínez

El Palacio de la Magdalena recoge este fin de semana el Evento NORA, un encuentro de escritores y editores de novela romántica con lectores y aficionados de toda España. Este viernes, a las 18.00 horas, comenzará el evento con una charla-debate dirigida a los autores inscritos en el encuentro. En la jornada siguiente, tanto por la mañana como por la tarde continuarán las actividades que concluirán con una tertulia moderada por Eugenia Dorado. Además, en el propio recinto a lo largo de todo el encuentro se contará con un punto de venta de libros y se podrán ver las exposiciones de las ilustradoras Andrea Obregón Mantecón y Bea González.

CINE Siguen los superhéroes

Para los más cinéfilos y además, aficionados a los superhéroes, este viernes se va a unir en cartelera a Vengadores: Infinity War la segunda entrega de Deadpool, una cinta más que esperada a nivel internacional. Hace dos años, con la llegada de la primera historia de este personaje se recaudaron más de 754 millones de dólares a nivel global, cifra que FOX pretende superar en esta ocasión.

Además de este film, este fin de semana se espera el estreno de otros títulos como: Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, Hannah o Borg McEnroe, la Película.

DEPORTES Deporte por toda Cantabria

Este fin de semana es uno de los grandes para el deporte de esta región. Se disputa la cita deportiva que más participantes congrega en todo el año, los 10.000 de El Soplao. Pero antes ante todo este viernes arranca la fase de ascenso a la División de Honor Plata en la que está implicado el equipo cántabro CB Santoña. Se jugará en el pabellón municipal Tomás de Teresa de Santoña y habrá cuatro equipos en liza (Santoña, Caja Sur Córdoba, Elda y Calvo Xiria) por una plaza de ascenso. Los partidos comienzan este viernes (18.30 horas).

Y si eres más de sentarte a ver la tele, no te pierdas las semifinales de la 'Final Four' de la Euroliga desde Belgrado. A las 18.00 horas de este viernes el Fenerbahçe-Zalguiris Kaunas y a las 21.00, un clásico, el CSKA de Moscú ante el Real Madrid. También este viernes Sordo disputa ocho tramos superespecial del Rally de Portugal, que se inició el jueves.

Y el equipo Tirso de baloncesto femenino también tiene este fin de semana una cita importante. Tras clasificarse primero de su grupo en Primera Nacional Femenina, las jugadoras del Tirso se desplazan. Juegan este viernes, el sábado y el domingo, en La Coruña (Galicia) la fase de ascenso a la Liga Femenina 2.

Las jugadoras del Tirso Igualatorio / DM

Sábado

Uno de los días grandes del deporte en Cantabria. Porque quien no participa en los 10.000 de El Soplao tiene un amigo o un conocido que lo va a hacer. Y además este año la previsión meteorológica es buena, por lo que el número de participantes y el de seguidores llegará a su máximo con 10.500 competidores. La prueba comenzará a las 8.00 horas, como todos los años, a ritmo del AC DC, en las calles de Cabezón. Toda la jornada será un ir y venir de bicicletas de montaña, caminantes, atletas, ultramaratonianos...

Otra de las citas de esta jornada acude hasta Valladolid. Allí, en el campo Pepe Rojo y a partir de las 18.00 horas, el Senor Independiente se jugará una plaza en la final por el título de la Liga Heineken. Los verdes viajarán arropados por decenas de aficionados, pero si alguno no puede desplazarse hasta la capital castellana, siempre está internet. El partido se puede seguir en directo aquí.

Para el fútbol y para Laredo, este sábado será un día importante. El 'Charles' recibe este sábado al Alavés B en el partido de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B. Suerte para los rojillos.

Y por supuesto continúan las competiciones para el CB Santoña; para las jugadoras el Tirso de baloncesto y para Dani Sordo y su copiloto Carlos del Barrio, en el Rally de Portugal.

El Senor se juega una plaza en la final de la Liga Heineken

Domingo

Este domingo, el deporte protagonista vuelve a ser el fútbol, aunque en esta ocasión no es al Racing al que hay que seguir. Los futboleros seguro que estarán muy atentos a lo que hacen los equipos cántabros en la fase de ascenso a Segunda B. . La Gimnástica juega el partido más importante -o el segundo- de toda esta temporada. A las 12.00 horas, en el campo de fútbol de El Malecón, juega la ida de la eliminatoria de campeones de esta fase de promoción. Si los torrelaveguenses ganasen este partido y el siguiente en Palma, es decir esta eliminatoria, el próximo año jugarán en la misma categoría que el Racing.

Otros dos equipos cántabros juegan, también este domingo la fase de ascenso a Segunda B. El Escobedo se mide a La Nucia en Alicante a las 19.00 horas; mientras que el Tropezón jugará en su campo de Tanos, a las 18.00 horas, ante el Castellón.

La cita atlética de este fin de semana será la Milla de Camargo, en la que además se volverá a recordar (con este año van siete) a Fernando Mantilla, el que fue uno de los entrenadores más querido por los chavales en el club de atletismo Juan de Herrera (hoy bajo el nombre Ría del Carmen). La prueba se disputará desde las 17.00 horas en las pistas de atletismo de La Maruca, en Muriedas.

Como no, habrá que estar atentos a lo que haga Sordo en la última jornada de Portugal. Y para cerrar esta jornada, baloncesto del bueno: la final de la Final Four de la Euroliga, a partir de las 20.00 horas en la capital de Serbia.

EVENTOS REGIONALES Celebración local

Por primera vez en la región esté sábado tendrá lugar el Primer festival de la cerveza artesanal en Liérganes. Se desarrollará en la Calle Mercadillo junto al casco viejo, y contará con la instalación de un camión escenario en el que actuarán grupos musicales de la región. El certamen se desarrollará desde las 12.00 y se prolongará hasta las 21.30 horas.

La región se viste de gala. Diversas localidades celebran sus fiestas este fin de semana con numerosas actividades.

Fiestas de la Virgen del Mar que terminan el 21 de mayo. La celebración de la patrona de Santander nos trae conciertos, concursos, juegos, romería y mucho más en la campa de la ermita de la Virgen del Mar.

Celebración de las fiestas en la Virgen del Mar / DM

También es el fin de semana de las fiestas patronales en Cartes. El chupinazo del viernes a las 16.30 horas dará el pistoletazo de salida a tres días llenos de eventos, talleres y concursos que terminarán el domingo con un gran festín y fuegos artificiales por la noche.

De la misma manera, la localidad de Barreda en Torrelavega, celebrará el sábado su fiesta patronal en honor a Santa María Virgen y el milagro que se produjo en la víspera de Pentecostés. La programación comenzará a las 16.30 horas con actividades para los más pequeños, y durará hasta bien entrada la noche con sesiones de música en directo.