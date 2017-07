El VI Salón Náutico y del Mar de Cantabria abre sus puertas este jueves Celedonio Martínez Embarcaciones nuevas y usadas, motores náuticos, accesorios y novedades relacionadas con el mundo de la mar y la navegación se repartirán por tres áreas diferenciadas EP Jueves, 20 julio 2017, 10:54

Este jueves 20 de julio, a las 18.00 horas, abre sus puertas el VI Salón Náutico y de Mar de Cantabria, que se desarrollará hasta el 23 de julio en las instalaciones del Puerto Deportivo.

El evento es el mayor escaparate del sector náutico en el norte del país. En sus instalaciones, los visitantes podrán encontrar embarcaciones nuevas y usadas, motores náuticos, accesorios y novedades relacionadas con el mundo de la mar y la navegación.

La 'Feria Náutica del Norte' contará con tres áreas de actividades diferenciadas, con el fin de que los asistentes puedan disfrutar, de manera ordenada, de la amplia oferta que se concentra durante estos días en las instalaciones del Puerto Deportivo de Laredo.

El área dedicada a las empresas expositoras, ubicada en los 3.500 metros de la marina seca del puerto, es el centro neurálgico del salón.

En ella se podrán encontrar los últimos modelos de embarcaciones, motores, accesorios de pesca, empresas de servicios náuticos, moda marinera y complementos relacionados con la náutica de recreo y su entorno. Además se realizarán actividades y talleres, como el dedicado a la construcción de maquetas de barcos.

El área del mercado flotante de barcos de segunda mano y de desarrollo de actividades náuticas, estará situada en la zona de los pantalanes.

Este sector se encuentra al aire libre y, además de las actividades y los barcos de ocasión, contará con la presencia de la embarcación de salvamento marítimo 'La Salvamar', exhibiciones de embarcaciones rápidas, barcos de radiocontrol y demostraciones de salvamento marítimo.

En el área comercial se celebrará el 'Summer Sea Market', dedicado a la venta y comercialización de accesorios y artículos para el verano. En este recinto se podrán adquirir productos de distribuidores y fabricantes relacionados con el mundo de la mar y del tiempo libre. La oferta incluirá complementos, decoración, moda, arte, accesorios de navegación y muchas otras cosas.

Además de la exhibición náutica, que se celebra en la marina seca del Puerto, el Salón contará con diversas actividades complementarias. El mercado flotante de embarcaciones de ocasión, el único existente en el Mar Cantábrico, exhibirá en el pantalán del Puerto Deportivo de Laredo, una amplia oferta de barcos de segunda mano provenientes de vendedores particulares.

Para los compradores la oportunidad es única, ya que tendrán la posibilidad de elegir entre gran variedad de modelos y verificar, "in situ", las características y el estado de los mismos. Las transacciones se efectuarán directamente de particular a particular.

Por otro lado, la travesía 'Salón Náutico de Cantabria - Villa de Laredo 2017', que está abierta a todo tipo de embarcaciones de vela o motor, tocará puerto el sábado 22 de julio.

No es una regata y no se compite, por lo que no se computarán los tiempos, ni habrá clasificación de llegada, es más bien una excursión náutica. A la llegada de los barcos, se celebrará una recepción y se ofrecerá una copa de cava a todos los participantes.