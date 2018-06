'Algo más que sangrías y resignación' G. Hört El catedrático de Historia de la Ciencia, Fernando Salmón, ofrecerá una conferencia esta tarde en el Colegio de Médicos de Cantabria EP Lunes, 4 junio 2018, 13:05

El Colegio de Médicos de Cantabria acogerá este lunes, día 4 de junio, la conferencia del catedrático de Historia de la Ciencia Fernando Salmón, quien disertará sobre los médicos y pacientes en la Edad Media: 'Algo más que sangrías y resignación'.

El acto, que será presentado por el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande, y el coordinador de las Jornadas, el doctor Aurelio González Riancho, está abierto a todo el público, tanto a los colegiados como a los ciudadanos, hasta llenar el aforo del salón de actos de la sede colegial.

El conferenciante realizará una introducción sobre las condiciones de vida de la población en la Edad Media en Europa, de las grandes hambrunas y las crisis sanitarias que degeneraron en la epidemia de peste de 1348.

«A pesar de que la Europa del siglo XX ha sido víctima y verdugo de las mayores atrocidades que los hombres han cometido contra otros hombres, seguimos alimentando el pensamiento tranquilizador de que la barbarie y el sufrimiento pertenecen o a otros pueblos o a otros tiempos históricos y aquí la Edad Media se lleva la palma (del martirio)», explica el catedrático de la Universidad de Cantabria.

Sin embargo, Salmón recalca que «asumiendo las distorsiones debidas a la fascinación y al horror que, en partes iguales, ha provocado este momento histórico, parece probado que la violencia de las relaciones cotidianas en la paz y en la guerra, la institucionalización del sufrimiento físico como parte del sistema judicial o la íntima vivencia de los dolores de la cruz que impregnaba la experiencia mística, estuvieron muy presentes en las vidas de los hombres y de las mujeres medievales».

No obstante, las grandes hambrunas que asolaron de manera cíclica a la región y la irrupción de la crisis sanitaria y social que provocó la peste de 1348, «no parece que ayudasen a dulcificar el panorama sostenido por una visión del mundo cuyo eje político, social y cultural era el cristianismo», matiza Fernando Salmón.

Por eso, el conferenciante recalca que en este contexto histórico, la charla intentará responder a dos cuestiones: ¿Hubo confianza por parte de los pacientes y las instituciones públicas, en que desde la medicina podían afrontarse los problemas de salud o sólo encontramos resignación cristiana ante la enfermedad y el sufrimiento?. Y si la respuesta a la primera parte de la pregunta es afirmativa, ¿qué pudo ofrecer la medicina en ese momento y cómo sustentó su oferta?».

Dos líneas investigadoras

Fernando Salmón se licenció en Medicina por la Universidad de Cantabria en 1986 y obtuvo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1990.

Desde 1990 su actividad investigadora y docente se ha desarrollado en tres centros: el Department of the History and Philosophy of Science de la Universidad de Cambridge, la Institució Mila i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona y la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria en la que es catedrático de Historia de la Ciencia desde 2002.

Pertenece a distintas asociaciones profesionales y de 2005 a 2015 ha formado parte del comité científico de la European Association for the History of Medicine and Health cuya presidencia ocupó de 2009 a 2013.

Desde 1987 participa en proyectos financiados en convocatorias competitivas nacionales e internacionales.

Su actividad investigadora ha desarrollado en paralelo dos líneas de trabajo en historia de la medicina contemporánea (historia de los hospitales del siglo XX) y en historia de la medicina medieval.

El grueso de la producción generada por la primera línea de investigación se circunscribe a los años 90 y comienzos de los 2000 con la publicación de un libro ('La Casa de Salud Valdecilla. Origen y antecedentes. 1990') y varios artículos nacionales e internacionales.

La segunda línea de investigación sobre la medicina europea medieval se ha caracterizado por ofrecer un análisis comparado de la producción científica de las facultades de medicina de Bolonia, Padua, Siena, Paris y Montpellier en un arco cronológico que va de la segunda mitad del siglo XIII a la segunda del XIV abordando una temática muy amplia que ha explorado, entre otros, el desarrollo de la docencia de la medicina en la aulas medievales, la relación médico/paciente, la enfermedad mental y la experiencia dolorosa.

La participación y presentación de los resultados de su investigación en foros internacionales ha sido una constante en su trayectoria profesional.

Sus últimas publicaciones incluyen, Explorando el cerebro: La transmisión y desarrollo de un sistema médico holístico en los siglos XIII y XIV, Romance Philology 71/2 (2017): The pleasures and joys of the humoral body in medieval medicine en: Naama Cohen & Piroska Nagy (eds.) Pleasure in the Middle Ages. Turnhout: Brepols, 2018