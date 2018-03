Los mejores planes para un fin de semana cántabro Vive todas las citas que te propone el último fin de semana del invierno: las fiestas de San José en Astillero, un musical que te transporta a los 80, ópera en Torrelavega, conciertos, el pregón que da inicio a la Semana Santa santanderina, el día de San Patricio y el Desafío Óscar Freire. Te vamos a hacer salir de casa DM . Santander Viernes, 16 marzo 2018, 10:40

Este fin de semana no es uno más. Es el último de este invierno, el que nos dice que la primavera está llegando y el que anuncia la Semana Santa. El tiempo seguirá siendo malo. El viernes probablemente no lloverá (nubes y claros), pero el sábado y el domingo la previsión es de chubascos persistentes, incluso el domingo los expertos anuncian que nevará por encima de los 900 metros. Sea como sea habrá que celebrar San José y darse una vuelta por Astillero o por Requejada, que están de fiestas. Claro que si has conseguido entrada para ver el musical de Dirty Dancing estás de enhorabuena. Serás una de las 10.000 personas que van a poder disfrutar del musical en Santander este fin de semana.

Y si lo tuyo es el deporte tienes muchas opciones al alcance de tu mano: se celebra por fin la OA2 FuSSion 2018 (prueba que combina el surf, el snowboard y el skate); para los 'bicicleteros' llega el Desafío Óscar Freire, que traerá a Cantabria al mítico Miguel Induráin; los que corren a pie podrán disfrutar de los 10 Kilómetros de Laredo; los bolistas ver un duelo de altura entre dos monstruos de los bolos como son Salmón y Óscar; y los seguidores del fútbol, a seguir sufriendo con el Racing de Santander que este domingo en los campos de Sport de El Sardinero.

Y por favor, no te olvides de comprar o preparar un regalo para el Día del Padre o un presente para los 'Josés' y las 'Josefas' que estén a tu lado, que el día 19 es ya este lunes.

Viernes Dirty Dancing, estrenos y la Champions

Arranca este fin de semana con fuerza y déjate levar por la música y el cine. Entre los estrenos de este viernes, tenemos una película como 'María Magdalena', muy adecuada para estas fechas próximas a la Semana Santa. También se estrena la española 'La Tribu' o si prefieres la acción y ver a Alicia Vikander dando saltos en el papel de Lara Croft, la heroína del video juego, pues vete a ver 'Tomb Raider'.

Este viernes, a las 12.00 horas, desde la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), no te pierdas el sorteo de los cruces de cuartos de final de la Champions League, la mejor competición de fútbol del mundo. Estarán en el bombo Barcelona, Bayern, Sevilla, Roma, Real Madrid, Manchester City, Juventus y Liverpool.

Comienza el fin de semana más importante de las Fiestas de San José en Astillero. Y este viernes habrá dos citas importantes en el pueblo de Cantabria que mejor celebra San José: una chorizada en la plaza del Mercado a las 18.30 horas y un concierto de rock a las 21.00 horas en la calle San José. En Requejada también están de fiestas por San José. A las 20.00 horas, un grupo de jóvenes deportistas del municipio se encargará de leer el pregón y después habrá comida y baile para todos.

En Santander, varios conciertos y un musical. En la Sala Black Bird, la banda cántabra Nebraska presenta su disco 'Origen'. El concierto, que dará comienzo a las 21.00h., es gratuito.

En la sala Cantabria (Alcázar de Toledo, 1, Santander), a partir de las 21.00 horas, llega este viernes el grupo Los Enemigos dentro del ciclo SON Estrella Galicia. Josele Santiago llegará con toda su banda al completo.

En el escenario de Casyc UP, ración de música clásica: 'La Pasión según San Juan', de Bach, interpretada por la Camerata Coral de la U.C. y la Academia música antigua de Cantabria.

Dirty Dancing, una de las mejores películas de la década de los 80 se sube a los escenarios. Este fin de semana llega el musical de la película a Santander. Aunque el estreno de Dirty Dancing fue ya este jueves, durante todo el fin de semana habrá actuaciones. Este viernes, a las 18.00 y a las 22.00 horas, volverás a vivir las emociones que te provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en la pantalla grande. El resto de horarios para el sábado y domingo los puedes consultar aquí.

Si te gusta el teatro, la trágica historia del desahucio de una vieja barbería y los relevos generacionales en el mundo de los medios de comunicación llegan este fin de semana a la escena cántabra. Aquí tienes toda la información de la obras que se representan y los días.

También este viernes se celebra la primera jornada del OA2 FuSSion 2018, la competición que combina el surf, el snowborad y el skate y que fue suspendida el pasado fin de semana por el mal tiempo. Este viernes se disputa ya la prueba de surf sobre las olas de Suances, a partir de las 15.00 horas.

Y un buen plan para acabar este viernes es una cena en algún restaurante de Puertochico como La Tolva o Querida Margarita. No te arrepentirás de esta sugerencia.

Sábado Pregón de la Semana Santa, opera y mucho deporte

Este sábado, día de San Patricio, todo se tiñe de verde. Irlanda nos queda un poco lejos, pero para celebrar este 'St. Patrick's Day' nada mejor que una buena cerveza. Hay muchos bares de Cantabria que van a celebrar esta fiesta, porque en España lo que importa es celebrar da igual qué.

En la sala santanderina Black Bird sí celebran San Patricio, con tréboles y cerveza, desde las 20.30 horas. Lo hacen con doble ración de grupos: actúan Miss Soul & The Birds y The Black Girls.

Y de una celebración cristiana a otra. Los católicos tienen una importante cita este sábado: el inicio oficial de la Semana Santa en Santander con el pregón, a cargo del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, a las 19.30 horas en la Catedral. La Banda Municipal además ofrecerá un concierto de música sacra.

Vídeo.

Más música. Muy diferente. Meinstein llega a Santander. Los suyo es un tributo a Rammstein, la banda alemana de metal industrial más importante. Los Meinstein son prácticamente la réplica de las canciones y el espectáculo de la banda germana y en directo logran una puesta en escena increíble. Hasta el momento, tienen un repertorio de 30 canciones al más puro estilo metal industrial, un subgénero del heavy metal. Así que no te pierdas su espectacular show en Escenario Santander a las 21.00 horas.

Este sábado también habrá ópera de lujo en Torrelavega. El sábado se representará 'Norma', de Vicenzo Bellini, y el domingo 'Aída', de Verdi. El tenor español Javier Agulló, junto a las sopranos Mariana Ortiz y Iaia Tso (Taiwan), y la mezzosoprano Rodica Picirenau (Moldavia), además de contar con la Orquesta y Coro de la Ópera Nacional de Kishinau pondrán en escena 'Norma' a las 20.30.

Y en lo que se refiere al deporte. Este fin de semana hay unas cuantas citas que no debes perderte. Por la mañana, a eso de las 9.00 horas, se celebra el II Desafío Óscar Freire, prueba en la que participará el mítico ciclista Miguel Induráin y más de 1.500 cicloturistas de carretera y corredores de mountain bike. Y por la tarde, Laredo se llenará de 'runners' para participar en los 10 Kilómetros. Atletas de élite y populares se darán cita en una prueba que reunirá a 2.000 corredores y el pistoletazo de salida lo dará el atleta palentino Óscar Husillos, ese al que la IAFF descalificó y dejó sin la medalla de oro en la final de los 400 lisos del Mundial indoor de Birmingham.

A cubierto, podrás ser testigo del duelo que los mejores bolistas de Cantabria, Jesús Salmón y Óscar González, jugarán este sábado en la 'bolera' d El Corte Inglés. Estará en juego el Torneo de El Diario Montañés.

Óscar Gonzçalez y Jesús Salmón jugarán este sábado, frente a frente, en la bolera de El Corte Inglés.

El rugby también tendrá su protagonismo este sábado de San Patricio. Si te gusta el Seis Naciones, a las 15.45 horas, podrán ver uno de esos partidos ineludibles, el Inglaterra-Irlanda, desde el estadio de Twickenham (Londres). Los irlandeses ya han ganado el torneo Seis Naciones de este año, pero este sábado busca acabar con el dominio de Inglaterra y llevarse su tercer Grand Slam.

Y todo el que pueda acercarse hasta Cabezón de la Sal, a las 18.00 horas en el pabellón Matilde de la Torre, hay un partido muy importante. El Textil Santanderina de voleibol masculino se juega la permanencia matemática ante el Melilla. Necesita el aliento de todos para lograr una victoria que le asegure estar un año más en la Superliga.

Por último, en Alto Campoo, donde todavía queda nieve a pesar del viento Sur, se disputará la segunda parte del OA2 FuSSion 2018, la prueba de snowboard a las 11.00 horas.

Otra propuesta para este sábado es ir a ver el museo y la destilería Siderit, que está en Puente Arce. No se te olvide que hay que pedir cita en el teléfono 942 80 13 07 o por internet en esta dirección. Cuesta desde 6 a 20 euros, según la experiencia que contrates, y podrás hacer una cata.

Domingo Acaba OA2 FuSSion y el Racing se la juega en El Sardinero

El domingo no olvides que Siguen las fiestas de San José y si hay un pueblo en el que haya buen ambiente a la hora del vermut ese es Astillero. Así que pásate por allí y no te desesperes si encuentras que es complicado aparcar, es que se celebra el G. P. San José de ciclismo para amateurs y habrá un poco de lío. Y si vas por la noche, no te pierdas los fuegos artificiales.

El musical de Dirty Dancing tiene programadas sus dos últimas sesiones el domingo por la tarde (a las 17.00 y a las 20.30 horas). Y también repite la ópera en Torrelavega. 'Aida', de Verdi, con la soprano Iaia Tso (Taiwan) y los tenores Byung Lee (Corea) y Simome Frediani (Italia), además del barítono Pedro Carrillo (Venezuela) sobre el escenario. La cita, a las 19.00 en el Teatro Concha Espina.

La tercera parte y última del OA2 FuSSion 2018, la competición de skate. Si has sobrevivido a la fiesta surfera del sábado por la noche en Suances, a las 9.00 horas del domingo comenzará la prueba de surfskate en la nave de Obsessiona2 de Santander.

El domingo, hay otras dos citas deportivas que hay que seguir. La primera es a las 13.00 horas, con la televisión (TDP). España juega ante Bélgica, en Bruselas, un partido importantísimo -el definitivo- para clasificarse para el Mundial de rugby Japón de 2019. El XV del León tiene que notar el apoyo desde Bélgica.

Por la tarde, habrá que vestirse de verde y acudir al Sardinero para animar al Racing, que recibe al Amorebieta a partir de las 17.00 horas. Con bajas importantes como las de Heber Pena (lesión) y Dani Aquino (sanción) habrá que tirar de clase para llevarse los tres puntos y respirar.