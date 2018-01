Alto Asón carece de dos médicos desde hace mes y medio Los facultativos que han asumido el trabajo de los compañeros que se han trasladado a Asturias dicen que no dan abasto y hay vecinos que se quejan de los retrasos para conseguir cita ANA ROSA GARCÍA Santander Viernes, 12 enero 2018, 07:23

La asistencia sanitaria en la comarca del Alto Asón lleva desde hace mes y medio en manos de cuatro médicos (en Ramales, Arredondo, Soba y Casatablas), cuando la plantilla habitual eran seis. La marcha de dos interinos (antes a cargo de consultas en Ramales y Ruesga) para tomar posesión de las plazas obtenidas en las oposiciones de Asturias ha abierto dos vacantes que aún no se han cubierto. Y los profesionales que han asumido los cupos de pacientes que aún no tienen nuevo médico aseguran que no dan abasto. Sus agendas se han duplicado. No es raro que se vean hasta 50 pacientes en un día, cuando «lo normal serían 30», apunta uno de los profesionales de esta zona, caracterizada por su gran dispersión geográfica.

«No se deja de ver a nadie, eso que quede claro, aunque tengan que esperar más de la cuenta, pero se hace a costa de no parar ni un minuto. Así no podemos seguir», lamenta uno de los médicos, que pone de manifiesto el «desgaste» que supone. Los vecinos de la zona se quejan de que se les retrasa o tarda en dar las citas. «Este martes a un familiar le han dado consulta para el lunes que viene», apunta uno en declaraciones a este periódico. «En Navidades se nos enviaba al consultorio de Casatablas (Soba) o al de Valle, o se recomendaba ir a urgencias a Laredo, donde los trabajadores recomendaban a la gente poner reclamaciones. Tampoco ha habido pediatra durante las Navidades, han mandado un sustituto algunos días sueltos, pero no de continuo», critican. Los médicos dicen que la situación es «insostenible»: «Todo el mundo aguanta un par de días o una semana si ves que está en vías de solución, pero aquí ya llevamos mes y medio, justo en la época de mayor demanda asistencial, y no vemos que tenga pinta de arreglarse». Y lo peor, apostillan, es que la Administración estaba al tanto de la fuga de profesionales a la vista, atraídos por las ofertas públicas de empleo de otras comunidades vecinas.

Ante esta situación, el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, garantiza que «a partir del día 17 se cubrirán esas dos plazas con interinos, puesto que el martes se ofertarán las vacantes». Reconoce que, entre las vacaciones y las bajas laborales, no se ha podido cubrir a todo el personal al 100%. «En el caso concreto del Alto Asón estábamos pendientes de una comisión de servicios, que finalmente no se ha pedido, mientras que el otro puesto se cubriría con el médico de continuidad» (el 'comodín' que habitualmente cubre las ausencias laborales en esta zona).