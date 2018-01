El AMPA del instituto de Colindres se siente «engañada» por la Consejería de Educación Imagen de archivo de una manifestación de los padres del IES Valentín Turienzo, que ya en 2015 exigían la ampliación del centro. / I. Bajo Colindres Se había proyectado la construcción de un edificio de tres plantas, pero finalmente se hará uno de dos y el presupuesto previsto era de de 1.400.000 euros, pero ahora se queda en la midad | Actualmente el IES Valentín Turienzo tiene cerca de 600 alumnos matriculados cuando está contemplado para 400 IRENE BAJO Santander Martes, 16 enero 2018, 21:46

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del instituto de Colindres ha hecho público su malestar con la Consejería de Educación por su falta de respuesta a la demanda de la AMPA de una reunión con los responsables de este departamento para concretar aspectos de la futura obra de ampliación del instituto Valentín Turienzo, ya que el proyecto que se está estudiando para el centro escolar no cumpliría el compromiso inicial de la Consejería, según la AMPA.

La agrupación educativa ya denunció el mes pasado que uno de los proyectos que se barajaban desde el departamento de Educación del Gobierno de Cantabria comprendía menos dotaciones y un menor presupuesto respecto a lo acordado con la Consejería y las necesidades del centro. La demanda de la AMPA no es baladí, ya que algunos alumnos del Valentín Turienzo están recibiendo clases en la biblioteca, el laboratorio o el salón de actos por la acuciante falta de espacio. Asimismo, no ha sido hasta el curso 2015-2016, que la Consejería puso en marcha el primer -y único- ciclo formativo y, de hecho, uno de los objetivos de esta obra era ampliar la oferta de formación profesional, cosa que según la AMPA no será posible si se sigue adelante con este proyecto.

Desde la AMPA han manifestado su «gran malestar» con esta situación y de hecho no descartan movilizaciones, «entre otras una concentración frente a la Consejería de Educación en los primeros meses del año». Afirman que la ampliación que se esta estudiando, además «no coincide con el programa de necesidades firmado el 4 de mayo de 2017», en el cual viene detallado un total de 1.350 metros cuadrados de superficie construida, con un plazo de redacción del proyecto de 5 meses.

Tampoco han obtenido respuesta de la Consejería, según dicen, a la solicitud de una reunión requerida y, a día de hoy, «no tenemos noticias acerca de si está o no redactado algún proyecto». Por otro lado alertan que «de no licitar la obra a primeros de año el problema de espacio será insostenible para el próximo curso».

Asimismo, quisieron dejar claro que desde el AMPA «no se oponen al nuevo proyecto, si bien «nos ha quedado claro que es o eso o nada» e indican que la ampliación pasa de tener tres planta a dos, con la mitad de presupuesto -de 1.400.000 a 700.000 euros-. A su juicio este nuevo proyecto solo servirá para descongestionar las aulas, pero no para ampliar la oferta educativa. Actualmente el instituto de Colindres tiene cerca de 600 alumnos matriculados cuando está contemplado para 400, según sostienen desde la AMPA.