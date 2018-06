Colindres celebra este sábado el encuentro anual de panderetas Los pandereteros comienzan la jornada con un recital en la Alameda. : / Irene Bajo Colindres Será la décima edición de esta cita con los sonidos tradicionales en el municipio, organizada por la Escuela de Folclore de Colindres IRENE BAJO Colindres Viernes, 1 junio 2018, 19:43

El tintineo de las sonajas parece ya escucharse en Colindres, que aguarda la celebración, este sábado, de la décima edición de los encuentros de panderetas, una cita con la música tradicional que todos los años la Escuela Municipal de Folclore organiza en la villa marinera. Su sonido, que se escuchará por las calles de Colindres se ha hecho esperar -normalmente se suele celebrar en el mes de mayo-, el programa y sus invitados vuelve a ser un aliciente que llama a la participación.

La efeméride bien merece que la asistencia sea este año más numerosa, y así se espera. Para ello la organización ha remitido a todas las escuelas de folclore cántabras una carta invitándolas al encuentro y así soplar las diez velas con las amistades que se han ido fraguando a lo largo de esta década. También merece un cumpleaños por todo lo alto la Escuela de Folclore de Colindres, con su presidenta, Meli Ruiz a la cabeza, por su dedicación y esfuerzo en dar visibilidad a la música regional y a las tradiciones de la tierra, darlas a conocer y enseñar a apreciarlas como parte que son de nuestra identidad.

«Aguantar diez años no es fácil», tal como afirmó la presidenta de la agrupación, y de hecho, su objetivo es y siempre ha sido que no caigan en el olvido, que no se pierdan, como así sucede con los encuentros de dulzaina, que han permitido que este instrumento que estaba en desuso en Cantabria haya tomado auge y vuelva a escucharse en la región.

A partir del mediodía los participantes tomarán las calles y los bares al toque de las panderetas

Este sábado se celebrará el encuentro de panderetas, que se caracterizará por la consecución de actuaciones y demostraciones de este instrumento ligado a la tradición musical de nuestra región, bailes al son de las panderetas, así como una charla divulgativa, en la que se dará a conocer las convenciones de la pandereta en la vecina Asturias. El programa diseñado por la Escuela Municipal de Folclore de Colindres cuenta con la colaboración de Etnocant y el Ayuntamiento del municipio.

Los pandereteros se darán cita bajo el balcón de la Casa Consistorial de Colindres a eso de las 12.00 horas, si bien no será hasta media hora más tarde cuando se abra el programa y se empiecen a escuchar las sonajas por las calles y los bares de Colindres. Indispensable es ver a toda la comitiva de pandereteros procesionar por el municipio con sus panderetas adornadas con lazos, cantando tonadas del cancionero popular.

La jornada contará con una charla sobre el instrumento en Asturias y la actuación de Eva Tejedor y 'Les Panderetes'

Actuaciones

Los pandereteros estarán por los bares y calles del pueblo hasta la hora de comer, que se retirarán para disfrutar de una comida en hermandad, recordando a buen seguro, estos diez años ligados a la música regional. Más tarde, a eso de las 18.30 horas, se encontrarán en el salón de actos de la casa de cultura de Colindres, donde escucharán la charla de Eva Tejedor, que acercará a los presentes a la música asturiana y a la manera de tocar el instrumento en esta provincia. Se trata además de la primera vez que acudirán intérpretes asturianos a los encuentros de panderetas, no así a los dulzaina.

Como todos los años, la jornada finalizará con los bailes y la actuación de un grupo invitado, que en este caso se trata de los asturianos 'Les panderetes', que acompañan a Eva Tejedor.