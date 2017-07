El Museo de las Tres Villas Pasiegas reabrió ayer sus puertas al público El interior del museo recrea el modo de vida tradicional de los pasiegos. / Roberto Ruiz Vega de Pas La Agencia de Desarrollo de los Valles Pasiegos se hará cargo del centro hasta la semana que viene, cuando llegue el personal del Emcan JESÚS ORTIZ VEGA DE PAS. Jueves, 27 julio 2017, 08:40

El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, aseguró ayer estar «completamente de acuerdo» con las petición del portavoz del Partido Regionalista Cántabro en el ayuntamiento y exalcalde, Víctor Gómez, de que el Museo de las Tres Villas Pasiegas permaneciese abierto durante el verano, ya que es «una pena» que esté cerrado, pues es un «atractivo para el municipio».

No obstante, el alcalde se mostró molesto ante las manifestaciones de Gómez, quien le acusó de «incompetente», ya que «él (Gómez) también ha sido alcalde y conoce como yo los problemas y las dificultades del asunto».

García explicó que si el museo no ha abierto antes sus puertas a los visitantes ha sido porque el Emcan no ha enviado el personal para hacerlo. Del mismo modo, quiso señalar que entre las funciones del cargo de alcalde no se encuentra la potestad de contratar a alguien temporalmente, sino sacar a concurso una plaza.

Asimismo, el alcalde aseguró que el museo «no ha estado completamente cerrado», ya que tanto él como la bibliotecaria han servido de guías ocasionales del mismo, «a pesar de que estas funciones no nos corresponden a ninguno de los dos».

Apertura

Sin embargo, desde ayer no tendrán que desempeñar de nuevo estas ocupaciones, ya que el Museo de las Tres Villas Pasiegas abrió de nuevo al público gracias al personal de la Agencia de Desarrollo de los Valles Pasiegos. Estos empleados serán quienes se encarguen de guiar a los turistas durante su visita a las instalaciones.

A pesar de esto, se espera que a partir de mediados de la semana que viene sea el Emcan quien se encargue de organizar al personal y regular las visitas.

García no entiende la tardanza, ya que «otros años estaba todo solucionado en junio, pero este no han dado señal hasta esta semana». El alcalde reconoce que en este asunto del museo «no toda la culpa es suya» y espera que las instalaciones comiencen a funcionar con normalidad a partir de ahora.

El Museo de las Tres Villas Pasiegas es un centro de carácter etnográfico en el que los visitantes pueden realizar un completo recorrido por las costumbres del valle, centrándose de forma especial en las villas de Vega de Pas, San Roque de Riomiera y San Pedro del Romeral. Desde la recreación de una típica cabaña pasiega hasta la presentación de los útiles empleados por sus habitantes, todo queda recogido en un museo que es un verdadero símbolo de la comarca pasiega.