Los alumnos del IES Besaya estrenan cocina

Xabier Rodríguez, natural de Barakaldo (Vizcaya), es uno de los dos cocineros que imparten clase en el ciclo formativo de hostelería y turismo del IES Besaya. Este joven chef reside y trabaja en Cantabria desde hace 20 años, y ha vivido experiencias parecidas en un centro de adultos y la escuela de hostelería de Laredo, pero el trabajo con los chavales no deja de ser duro. «Acabamos de empezar y tenemos un grupo majo, aunque el estrés es inevitable, contamos con ello. Poco a poco se irán acostumbrando», comenta, mientras de vez en cuando alza la voz para que los alumnos, chicos y chicas, le hagan caso. En otra sala, Julia González es una de las alumnas que ha pasado de la cocina al servicio de comedor, después de superar el primer curso. «Lo llevo bien -asegura-, me gusta más la sala que la cocina, me parece más entretenido. Además, hay buen ambiente y tenemos un profesor estupendo. En abril comenzaré las prácticas en un hotel». Son chavales muy jóvenes que buscan enderezar el rumbo, después de haber fracasado hasta ahora en su etapa formativa.