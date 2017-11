Las arcas de Cieza ahorrarán 12.000 euros al renunciar el alcalde a su sueldo Agustín Saiz Pérez. / Nacho Cavia Cieza Agustín Saiz (PP), uno de los regidores más veteranos de Cantabria, no tiene claro si repetirá como cabeza de lista en las elecciones de 2019 NACHO CAVIA Cieza Jueves, 9 noviembre 2017, 07:25

El alcalde de Cieza, Agustín Saiz, uno de los más veteranos de Cantabria, aún no sabe si continuará al frente del PP en las próximas elecciones municipales de 2019 pero tiene claro que tendrá que decidirlo en breve y, mientras, para «cerrar especulaciones», ha tomado la decisión de retirarse el suelo parcial que tenía como alcalde, ahorrando a las arcas municipales 12.000 euros anuales. «No quiero polémicas entre vecinos sobre si estoy aquí por el sueldo o no, porque evidentemente no estoy aquí por eso, pero si hay dudas, invito a quienes las tienen a que trabajen a partir de ahora como yo gratis por su municipio». Hasta ahora el alcalde cobraba mil euros brutos mensuales.

Así lo anunció Saiz tras aprobar en pleno la renuncia a su retribución por media jornada al frente del Consistorio. «Nada va a cambiar, seguiré viniendo todos los días al Ayuntamiento, como he hecho hasta ahora, y trabajando lo mismo o más si cabe», declaró.

Sobre su continuidad como alcalde incidió en que tiene «dudas», y antes de decidirse preguntará a sus vecinos, pero, añadió, «ganas por trabajar por mi municipio tengo cada vez más, aunque lo cierto es que también los años pasan y mayor es el cansancio, pero también es mayor la experiencia y eso es fundamental para un Ayuntamiento como éste», declaró.

Entre una cosa y otra habló de cuestiones por hacer. Sobre la posibilidad de lograr un 'sueño' para Cieza, tras «una brutalidad de obras como las que ya hemos realizado en estas décadas», apunta a la puesta en marcha del área de descanso de la A-67 «siempre que logremos la entrada y salida al valle desde la autovía, si no, nos dejaría un poco de lado y no repercutiría tanto como lo haría con esos accesos». Ante la falta de empresas interesadas en un proceso de licitación que se ha repetido ya en varias ocasiones sin éxito, el alcalde apuntó a que «quizá ha llegado la hora de que el Ministerio de Fomento de un paso definitivo para la resolución de ese proyecto».

23 años como alcalde

Agustín Saiz Pérez es uno de los cinco alcaldes más veteranos de Cantabria y viene saldando sus victorias electorales por mayorías absolutas desde su toma de posesión de la Alcaldía en 1994, manteniendo siempre la base principal de su equipo de concejales. Entró como edil en el Ayuntamiento de Cieza en 1983 y se estrenó como alcalde en marzo de 1994, hace 23 años. Desde Alianza Popular al PP, su trayectoria no ha cambiado y aunque mantiene «la misma ilusión, no tantas son las fuerzas para seguir».