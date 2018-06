El Ayuntamiento de Los Corrales abre expediente de apercibimiento a cuatro operarios de su plantilla Josefina González, alcaldesa de Los Corrales. Los Corrales de Buelna El equipo de gobierno arremete contra las críticas del PP por la suciedad de las calles afirmando que «no son quien para dar lecciones» NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Viernes, 15 junio 2018, 07:32

El equipo de gobierno de Los Corrales de Buelna ha arremetido contra las últimas críticas del PP dirigidas a la falta de limpieza en las calles del municipio, asegurando, entre otras cuestiones, que las políticas de empleo del PP han llevado al Ayuntamiento a sufrir una escasez de plantilla que le impide afrontar todo el trabajo que se genera en un municipio como el corraliego. En ese campo la cuestión se agrava, dijo la alcaldesa, Josefina González, por la actitud de algunos trabajadores, una situación que ha llevado al equipo de gobierno a abrir un expediente de apercibimiento a cuatro empleados del servicio municipal de limpieza por posible dejadez de funciones.

«Tenemos un problema importante con el servicio de limpieza, pero no solo nosotros, también en pasadas legislaturas, todos nos hemos quejado de suciedad en las calles, pero ahora, con menos personal aún, ese problema se agrava», dijo González. Explicó que en los últimos tres años se han jubilado o pensionado otros cinco trabajadores municipales y la plantilla se ha reducido al mínimo en un servicio de limpieza con seis operarios y otro de obras y servicios con apenas ocho.

A esa limitada nómina de empleados se suma una situación «que nos ha obligado a abrir un proceso de investigación contra cuatro trabajadores de la plantilla municipal de limpieza, un toque de atención para zanjar que alguien pueda pensar que se puede reír de los vecinos o de nosotros, un punto en el que nos tendrán enfrente y a mí no me van a temblar las manos a la hora de tomar las decisiones necesarias en defensa del interés público», dijo la alcaldesa. Incidió en que «es además injusto que por unos pocos se cargue contra el resto de trabajadores municipales, que en su gran mayoría hacen un trabajo intachable, impecable, mucho más de lo que deben, más allá de sus funciones, algo que agradezco y mucho personalmente porque se ganan su sueldo y mucho más, que ojalá se lo pudiéramos dar». Y afirmó que «por el contrario, es injusto que algunas personas no aprovechen la oportunidad que tienen y se rían de todos y cada uno de los corraliegos».

«No me temblará la mano a la hora de tomar las decisiones necesarias» Josefina González | Alcaldesa

Sobre el expediente, la alcaldesa cerró su intervención afirmando que es un primer proceso de «apercibimiento» que tendrá consecuencias, dijo, «seguiremos adelante y, si es necesario, buscaremos otras salidas, alternativas que plantearemos ante la opinión pública».

En cuanto a las críticas, dijo que «llegan en este contexto y justo antes de poner en marcha los planes de empleo, porque después ya no tendrán opción, cuando el municipio recobre el estado que nosotros también queremos para nuestro pueblo».

Isabel Fernández Concejala«El PP no es quien para darme lecciones sobre cómo llevar mi concejalía» Isabel Fernández | Concejala

En la rueda de prensa estuvo acompañada por la responsable de Servicios Municipales y Medio Ambiente, Isabel Fernández Quijano, quien afirmó en varias ocasiones que «el PP no es quien para darme lecciones sobre cómo gestionar mi concejalía, cuando en algunos pueblos aún estamos esperando que fueran a limpiar en sus ocho años de mandato». Aseguró que ya ha trasladado a los concejales populares el plan de trabajo de los contratados para esas tareas e incidió en que «llegarán a todos los pueblos del entorno de Los Corrales».

También rechazó las críticas el PP sobre la proliferación de ratas, negando tajantemente que hubiera una plaga de roedores y explicando que se ha contratado a una empresa especializada para controlar la presencia de estos animales en las calles desde el inicio de la legislatura. «Tenemos cinco ríos y hacemos obras mejorando aceras y saneamiento, si se ve una rata es inevitable, pasa ahora y ha pasado siempre», afirmó.