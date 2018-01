La Vijanera rechaza la decisión del Gobierno sobre las mascaradas y critica su falta de interés La Vijanera quiere que el Gobierno explique su decisión La asociación de Silio insiste en la necesidad de una figiura de protección conjunta que «preserve la tradición y nos ayude a seguir en ese camino» NACHO CAVIA Molledo Jueves, 18 enero 2018, 17:18

El Gobierno regional ha desestimado el expediente de declaración de las mascaradas -en global- de Cantabria como Bien de Interés Cultural Etnográfico Inmaterial provocando un enfado monumental entre los organizadores de la fiesta que capitanea esa propuesta, La Vijanera. Una de las personas que desde un primer momento ha liderado la iniciativa, César Rodríguez, ha reconocido que los artífices de la recuperación de la fiesta más antigua de Cantabria están «decepcionados» y ha declarado que esperan que se pueda «reconducir» aun esa propuesta. El Gobierno ya ha precisado que promoverá expedientes individuales, por mascarada, en vez de uno conjunto para todas, pero los responsables de La Vijanera siguen apostando por la conjunta.

Rodríguez afirmó que «estamos tan convencidos de lo que hacemos que esperamos que se pueda llegar a buen puerto», aunque también reconoció que «nos han sorprendido la magnitud de la decisión, aunque ya nos habían dejado entrever que esto podía pasar». Los organizadores de las mascaradas, dijo, «sentimos impotencia, porque aún no sabemos exactamente qué se argumenta». Así que pedirán el expediente para adoptar medidas en un proceso que se abrió hace año y medio en toda España.

César Rodríguez reconoció no entender una decisión que se produce en uno de los momentos álgidos de la fiesta de Silió, reconocida internacionalmente. Una visión avalada este mismo mes por la Unión Europea que ha invitado oficialmente a la organización a participar en el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, destacando en la invitación la relevancia de esas celebraciones.

Dentro de las fronteras nacionales el reconocimiento es aún más patente. Este año volverán a ser protagonistas de varios galardones y este fin de semana han recibido un baño de masas en Galicia. Además, la Sociedad Nacional de Antropología ha visitado Silió para hacer trabajo de campo sobre la fiesta, felicitando a los organizadores tanto por el valor de la fiesta como por alejarse de parámetros turísticos, «pero aquí no valoramos lo que tiene la región; no solo con la Vijanera si no con el resto de mascaradas«.

«Esperamos que Cultura nos diga qué quiere hacer con las mascaradas de Cantabria», dijo, para también lanzar una advertencia: «queremos dejar patente que si algún día todo esto toma una vertiente turística los responsables serán quienes ahora no protegen estas fiestas«. Rodríguez insistió en que «precisamente esa declaración preservaría la tradición y nos ayudaría a seguir en ese camino, por lo que decir que algunas mascaradas tienen una 'función primordialmente turística que desvirtúa su valor patrimonial' no es un razonamiento válido».

En ese aspecto aclaró que «nuestra postura es clara, tiene que ser el conjunto de mascaradas el que obtenga esa declaración, como se está haciendo en el resto de comunidades».

Terminó agradeciendo "las muchas muestras de apoyo de todo Cantabria y fuera que estamos recibiendo".

Ha sido el Servicio de Patrimonio Cultural, como órgano instructor del expediente, el que ha informado desfavorablemente la declaración y propuesto el archivo las actuaciones, reconociendo que «estudiadas en profundidad las manifestaciones carnavalescas de invierno en Cantabria, alguna de ellas pudiera ser merecedora de protección, conforme a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, de forma individua».

El Gobierno ha archivado así la resolución de la Dirección General de Cultura de 12 de junio de 2017 que incoaba expediente para la declaración de las Mascaradas Rurales de Invierno como Bien de Interés Cultural (BIC) Etnográfico Inmaterial, La Vijanera de Silió, el Carnaval del Valle de Polaciones, los Carnavales de Piasca, los Zamarrones de los Carabeos y las Marzas del Valle de Soba. Una acuerdo que, para más INRI, se adoptó el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, y ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria.