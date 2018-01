Cartes refuerza su gobierno liberando a la primera teniente de alcalde Lorena Cueto y Agustín Molleda / NC Lorena Cueto supervisará las inversiones «millonarias« previstas para este año, participará en la negociación del convenio colectivo y asumirá el área de mercados NACHO CAVIA Cartes Jueves, 4 enero 2018, 20:00

La Corporación de Cartes ha avalado la liberación a tiempo parcial de un concejal del gobierno socialista para compartir con el alcalde, Agustín Molleda, las tareas de responsabilidad municipal. Será la primera teniente de alcalde, Lorena Cueto, quien asumirá un cargo que se desempeñará en régimen de dedicación parcial mínima del 90% de la jornada laboral.

Conforme al acuerdo adoptado por la Corporación, en atención al grado de responsabilidad del cargo y a su régimen de dedicación y de jornada, la cuantía anual de la retribución bruta se fija en 21.000 euros distribuidos en doce pagas mensuales y dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre, con cargo al recientemente aprobado Presupuesto General. Según el acuerdo plenario, el titular del cargo será dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

La retribución se incrementará anualmente en los términos que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio de la Administración Local.

El alcalde ha explicado que la decisión se ha tomado ante la necesidad de hacer un seguimiento pormenorizado de las inversiones programadas para este año en Cartes, cifradas en más de 2,5 millones de euros. Pero también pondrá en manos de Lorena Cueto otras responsabilidades de gobierno, como la participación en el cierre del convenio colectivo que se está negociando con la plantilla. Otra de las responsabilidades que asumirá es la de la gestión del mercado dominical.

Molleda aseguró que se trata de una persona de su «absoluta confianza» que ha demostrado en esta legislatura su capacidad de gestión en las tareas que ya venía asumiendo, entre ellas la de Hacienda y con ella el plan de contención del gasto que ha culminado con un importante superávit en las cuentas públicas. «Para aquellos que quieran jugar a los sueldos, mi opinión es que quien trabaja debe tener un sueldo digno».

Un sueldo avalado por los presupuestos recientemente aprobados por los miembros del equipo de gobierno socialista, Cartes Sí Puede, la concejala de La Unión y uno de los dos miembros del PRC, Teresa Montero. El portavoz regionalista, Emilio Álvarez, y el PP se abstuvieron.

El alcalde aprovechó para desmentir una vez más su posible marcha del Ayuntamiento, ratificando que su compromiso con su equipo y los cartiegos es volver a someterse a las urnas en 2019. También desmintió que esté preparando a su delfín. «En el PSOE no se entiende de delfines. Los delfines son los candidatos que se presentan primero ante la confianza de sus compañeros para después ponerse en manos de los vecinos. Además, no tengo necesidades de delfines. Tengo un compromiso con el equipo que me acompaña para volver a ser el candidato en Cartes y esa es mi intención».