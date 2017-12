Los Corrales garantiza que contará con cámaras de vigilancia en 2018 Las oficinas de la Sociedad Deportiva Buelna han sido las últimas en sufrir el ataque de presuntos ladrones / DM Vicente González Casado toma posesión de la Concejalía de Personal, Empleo y Seguridad Ciudadana reconociendo que habría que contratar más agentes de Policía NACHO CAVIA Santander Miércoles, 6 diciembre 2017, 08:03

El nuevo concejal de Personal, Empleo y Seguridad Ciudadana en el equipo de gobierno de Los Corrales de Buelna, Vicente González Casado, ha afirmado esta semana que los presupuestos para 2018 incluirán una partida para la instalación de cámaras de vigilancia en distintos puntos claves de la localidad como medida preventiva y disuasoria, además de poder servir para esclarecer, en su caso, algún hecho delictivo. También ha reconocido que sería preciso contratar más agentes de Policía Local, «pero la ley de contratación de funcionarios no nos permite crear nuevas plazas, lo que nos ata de pies y manos». Y añadió que se mantendrán «todos los esfuerzos» por «reforzar la colaboración entre Guardia Civil y Policía Local».

González Casado calificó como un «clamor popular» la necesidad de dar mayor sensación de seguridad a los vecinos ante las noticias repetidas de delitos que se están produciendo en los últimos meses «no solo en este pueblo», dijo. Por esa razón se ha atendido, recordó, la petición de los comerciantes realizada este verano para la instalación de cámaras de vigilancia.

Sobre la situación de la Policía Local recordó que Los Corrales de Buelna está muy por debajo de la ratio exigida por la legislación pero aseguró que «estamos de manos atadas porque no podemos contratar policías según la normativa estatal, cuando necesitaríamos otros seis por lo menos».

En cuanto al funcionamiento del Cuerpo, señaló que ha comunicado al jefe de la Policía Local, Ricardo Fernández, «la necesidad de mayor presencia policial en la calle, no solo para reforzar la sensación de seguridad, sino para cumplir con su misión de apoyo al ciudadano en general, una policía de proximidad, de vecindad».

En ese campo también pidió la colaboración del comercio y ciudadanos, «sin cuya ayuda todo será más complicado». Dentro de esa colaboración incidió en temas como la suciedad en calles y parques por los excrementos de los perros. «Nosotros podemos poner todos nuestros recursos, pero es imposible atajar ese problema sin la ayuda y concienciación de los vecinos».

Pero en ese y otros asuntos dejó claro que «ya advierto que tomaremos en consideración nuevas medidas coercitivas y las ya aprobadas las aplicaremos sin reservas».

También se ha propuesto mejorar la señalización vertical y horizontal en algunas vías del municipio donde se ha borrado prácticamente la pintura, resultando un peligro para conductores y viandantes. Se repondrán esas señales comenzando en la Avenida Cantabria para continuar hacia la periferia.

En su incorporación de nuevo al Ayuntamiento reconoció que afrontar la responsabilidad de un área que ya conocía es una ayuda «pero no me habría importado encarar nuevos retos, otras áreas, no en vano también fui concejal de Educación y Festejos, por ejemplo». Y es que cuenta con una larga experiencia. Entró en el Ayuntamiento de Los Corrales como edil socialista en 1995, siendo concejal hasta 2007, durante algún tiempo también como presidente de la comisión de Personal y Seguridad. Tras diez años fuera del Consistorio vuelve «con ilusión y con ganas de colaborar y no defraudar a nadie, ni a mis compañeros ni a mis vecinos».

El Boletín Oficial de Cantabria acaba de publicar las responsabilidades del nuevo miembro del gobierno de Los Corrales de Buelna como presidente de la comisión citada, integrante de la junta de gobierno y tercer teniente de alcalde.