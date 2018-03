El PRC de Molledo advierte al PSOE de que «no permitirá más desplantes» Equipo de gobierno de Molledo, a la izquierda Verónica Mantecón y a la derecha Teresa Montero La teniente de alcalde del PRC se ha quejado de la «irresponsabilidad» de la alcaldesa socialista por irse de viaje a Bruselas sin informar a sus socios NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Martes, 27 marzo 2018, 09:21

La primera teniente de alcalde de Molledo, la regionalista Verónica Mantecón, ha lamentado la «falta de confianza» en sus socios de gobierno de la alcaldesa socialista, Teresa Montero, ausente durante tres días del Ayuntamiento sin que los regionalistas tuvieran conocimiento oficial de ello. Verónica Mantecón ha asegurado que la legalidad exige dar cuenta de una ausencia superior a las 48 horas, obligando a delegar el cargo, algo que no ha sucedido, dijo, «y que ha coincidido con las vacaciones de la secretaria municipal, con lo que si hubiera sucedido algo no sabemos qué habría pasado». Afirmó que «ha sido una auténtica irresponsabilidad». Por su parte, Teresa Montero aseguró que el pacto «goza de buena salud», pero reconoce que sería mejor «si viniesen más por el Ayuntamiento», dijo, en relación a los ediles del PRC. Lo cierto es que ninguna de las dos mencionó la palabra ruptura.

La situación se ha destapado por el viaje de Teresa Montero junto a un grupo de vecinas participantes en los talleres y actividades programadas por el Ayuntamiento y el Gobierno regional, desplazándose hasta la principal sede administrativa de la Unión Europea en Bruselas.

Mantecón ha reconocido que «el vaso se ha desbordado» cuando se enteró por las redes sociales (en el Facebook del Ayuntamiento) que la alcaldesa había viajado a Bruselas como representante de la Corporación junto a vecinas del pueblo. «Cuál fue mi sorpresa cuando me enteré del viaje, sorpresa que pasó a enfado por la falta de comunicación de un viaje oficial como ese».

No es la primera vez, reconoce también la teniente de alcalde, «cansada» de una actitud «que en nada ayuda a la hora de mantener la confianza que se deben dos socios de gobierno en un Ayuntamiento donde ninguna formación tiene mayoría suficiente».

De momento no habrá ruptura de pacto por parte del PRC, pero Mantecón advierte que «no hay ya margen para nuevas sorpresas ni desplantes». «No toleraremos volver a permanecer ajenos a las circunstancias que rodean la labor de gobierno, en ningún caso», apuntó.

Teresa Montero aseguró, tras conocer las declaraciones de Mantecón, que «agradecería muchísimo que viniese más a menudo al Ayuntamiento a ejercer tareas de gobierno, porque me paso las mañanas trabajando por los vecinos en solitario». Afirmó que la primer teniente de alcalde regionalista «solo viene a las junta de gobierno» pero insistió en que «eso no significa que la salud del pacto no sea buena».

Sobre el caso de su viaje a Bruselas dijo que «si no se ha enterado es porque no viene por el Ayuntamiento, y desde luego no ha sido un secreto, lo sabía todo el mundo, de hecho lo hemos publicado en las redes sociales, lo que demuestra además que no había mala intención». Pero también quiso poner las cosas claras. «¿Que no va a tolerar más desplantes?, nosotros tampoco, porque ella quiere que la llame para todo mientras a mí no me llama para nada, no se entera de las cosas porque no está y cuanto toma decisiones no nos las comunica, pero no por ello he salido yo a los medios».

También se quejó de que han estado juntas en los últimos días y se ha enterado de esa situación por la prensa. Por último explicó que no tiene obligación de delegar sus funciones, que automáticamente quedan delegadas tras dos días de ausencia. «Lo he hecho otras veces y no ha pasado nada, seguramente porque ni se ha enterado que no estaba», terminó.

El PSOE y el PRC cerraron en junio de 2015, tras las últimas elecciones municipales, un acuerdo de gobierno para la legislatura que llevó a la Alcaldía a la socialista Teresa Montero, que ya fue alcaldesa entre 2007 y 2011 también con los regionalistas como socios de gobierno. Aquel pacto se rompió poco antes de finalizar la legislatura, cuando el PRC denunció, como ahora, poco margen de acción en aquella sociedad. La siguiente legislatura el PRC pactó con el PP y en diciembre de 2013 amenazó con romper aquel acuerdo.

El concejal regionalista y teniente de alcalde entonces, Salvador García, pidió al PP un «compromiso firme sobre los proyectos que sustentaron el pacto», un acuerdo que duró toda la legislatura.