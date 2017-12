San Felices aprueba el proyecto de construcción de un nuevo tanatorio Se construirá en Jain sobre una parcela de más de 6.300 metros cuadrados con un presupuesto de 400.000 euros NACHO CAVIA San Felices de Buelna Martes, 5 diciembre 2017, 19:50

El Ayuntamiento de San Felices de Buelna ha dado el visto bueno al proyecto de construcción de su nuevo tanatorio municipal y lo ha hecho anunciando públicamente su intención de licitar la adjudicación del edificio con un presupuesto cercano a los 400.000 euros para levantarlo en el barrio de Jain, sobre una parcela cedida al municipio por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

El alcalde, José Antonio González Linares, explicó que la financiación se acogerá a la línea de subvenciones del departamento que preside Mazón, consejería que ya había rubricado la cesión gratuita al Ayuntamiento de una parcela de 6.389 metros cuadrados destinada a la construcción de esta instalación. Ahora cada administración se repartirá el gasto en un 70% para el Gobierno regional y un 30% para las arcas municipales

La parcela está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana como de dotación pública para equipamiento municipal, terreno colindante a la carretera autonómica CA-170 entre Los Corrales de Buelna y Puente Viesgo. Además, la extensión de su superficie ofrece la posibilidad de ejecutar, junto con el tanatorio, una amplia zona de aparcamiento público.

El alcalde explicó que el proyecto saldrá en los próximos díasa información pública, para después licitarlo y comenzar las obras, si todo va bien, dijo, sobre la primavera. Lo que si ha comenzado ya es la urbanización del terreno, como paso previo imprescindible, una fase que acomete la Consejería de Obras Públicas.

El proyecto fue aprobado con los votos a favor de los nueve concejales del PRC, la abstención del edil del PP y el voto en contra del de IU. El alcalde explicó que San Felices de Buelna «no puede depender del tanatorio de Los Corrales de Buelna y menos de uno como el que se tiene ahora la localidad en el cementerio del Cueto, que no se puede utilizar». Además aseguró que «la línea de subvenciones del Gobierno regional es una oportunidad única que no podemos desaprovechar, una ocasión para que ese servicio esencial del que no disponíamos nos salga por una cantidad mínima, si tenemos en cuenta que la parcela de 30 carros es cedida y Obras aporte el 70% de la obra».