El ganado vuelve a Los Corrales de Buelna un siglo después Santiago Sañudo es el presidente de la Asociación de Ganderos de Coo. / DM La Asociación de Ganaderos de Coo celebrará la feria este sábado con más de 1.200 vacas NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Miércoles, 25 octubre 2017, 08:01

Los Corrales de Buelna recuperará este sábado su feria de ganado gracias al empuje de la Asociación de Ganaderos de Coo, empeñada en el retorno de una cita que dejó de celebrarse a mediados del siglo pasado. Ya tienen fecha en el calendario y empiezan a perfilar lo que será toda una jornada festiva. La fecha elegida es la del próximo sábado, día 28 y el lugar las dos fincas en el pueblo de Coo, punto de llegada de una 'pasá' que recorrerá las calles principales de la localidad. Así lo explicó el presidente de la asociación organizadora, Santiago Sañudo, uno de los profesionales que ideó el retorno de la feria corraliega.

También él confirmó la presencia en esa feria de más de 1.200 vacas y otras 200 cabezas de ganado caballar, ovino y caprino. Una idea que no ha sido fácil desarrollar. En la fiesta de Los Remedios del año pasado, patrona de Coo, un grupo de amigos se preguntó por qué no organizar una feria en un pueblo con una gran importancia en el mundo ganadero y especialmente en la cabaña tudanca. Dicho y hecho. Al cabo de unos días comenzaron a tramitar la petición de fecha en el calendario ganadero y las licencias necesarias para las fincas elegidas como prado ferial. Todo ello con un requisito previo, la constitución de una asociación que avalase el proyecto. Así nació la Asociación de Ganaderos de Coo, una decena de «apasionados» del «ganado y la tierra» que no se han dejado arredrar por ningún trámite burocrático.

Santiago Sañudo reconoció que todo está ya preparado para una jornada que comenzará sobre las 10.30 horas del sábado con la 'pasá' del ganado por las calles del pueblo. Habrá premios para todos los ganaderos y grandes campanos para sortear entre los participantes. Y aunque Coo es conocido por las buenas cabañas de tudanco, Sañudo aseguró que la feria se abrirá a todas las razas. «Hay mucho y buen ganado de todas las razas en la comarca y queremos que sea abierta a todos, para incrementar la participación y lograr una feria muy atractiva». Para ello contarán con el apoyo de los ganaderos y con las ayudas del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, la junta vecinal de Coo, la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y los comercios de la zona.

Casi un siglo después

Felipe Lucio, Capeli, cuenta en su libro 'Historia y Anécdotas de mi Valle' que en Los Corrales de Buelna se celebraba una feria anual los días 25, 26 y 27 de septiembre, concedida por Real Facultad de 21 de febrero de 1793. Para la elección de esas fechas se hacía referencia a ferias próximas como la que se celebraba en Cartes por San Andrés, a principios de diciembre, una feria recuperada también en 2016.

Siete años más tarde, en 1800, se traslada la feria a los días 20, 21 y 22 de enero, coincidiendo con la festividad del patrono de la parroquia del pueblo, San Vicente Mártir. Aunque lo cierto es que el cambio se produjo a petición de los ganaderos, quienes anunciaron que en septiembre aún se trabajaba en los campos «amén que los vecinos suelen carretear por esas fechas».

No hay fecha de su desaparición, pero es posible, según apunta Capeli, que fuese coincidiendo con la invasión napoleónica, «pues Madoz en 1850 no reseña la existencia de la feria».

Lo cierto es que en 1881 se reseña la reinauguración de la feria, el 25 de marzo, en el Campo de la Horcada de Los Corrales de Buelna, junto a la antigua estación de Renfe y entre la carretera a Santander y la de Puente Viesgo, terrenos ocupados hoy por la factoría Mecobusa. También fue de tres días, alargándose al 26 y 27 de marzo. Así hasta que en 1886 la feria de nuevo dejó de convocarse.

Pasaron 30 años y cual Guadiana resurgió la feria, el 9 de octubre de 1916 a instancias del entonces alcalde, Manuel Quijano de la Colina. Hubo actuación de la Banda de Música de Santander y verbena en la Plaza Mayor para conmemorar tan fausto acontecimiento. La feria volvió a utilizar el Campo de la Horcada. Se dieron cita 8.000 cabezas de ganado según las crónicas, con bueyes a 6.000 reales y vacas a mil pesetas. La feria terminó celebrándose todos los segundos domingos de cada mes y duró al menos hasta 1924. A partir de ahí no hay constancia de que se celebrara, al menos con asiduidad.