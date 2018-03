ARCA rechaza la propuesta del PRC de Suances para evitar la demolición de Vuelta Ostrera Luis Palomeque Los regionalistas planteaban que el coste de la demolición se destinase a mejorar las instalaciones actuales y ARCA recuerda que las sentencias están para cumplirse PILAR CHATO y EFE Santander Viernes, 9 marzo 2018, 19:29

La posibilidad de dejar la depuradora de Vuelta Ostrera donde está ahora vuelve a ponerse sobre la mesa, y más ante el descontento generalizado y el rechazo a las ubicaciones que plantea el Ministerio de Medio Ambiente para construir una nueva instalación una vez demolida la actual depuradora, sobre la que pesa una sentencia firme de derribo. Ahora es el PRC de Suances el que ha pedido a ARCA -asociación ecologista promotora de la demanda inicial contra la depuradora- que haga «una reflexión interna» y consulte a sus afiliados sobre la posibilidad de solicitar al Tribunal Supremo (TS) que no ejecute la sentencia, a fin de evitar el «despilfarro» que supondrá construir una nueva depuradora.

A esto se une el hecho de que no hay una nueva aún. Sin embargo ARCA no va a aceptar esas propuesta. Carlos García recuerda que hay una sentencia firme y que las sentencias hay que cumplirlas. «No podemos renunciar a ello porque es una cuestión del Estado democrático. Y la ley está para cumplirla. Creemos en la democracia y hemos funcionado con sus normas. Hemos ido a los tribunales y hemos cumplido lo que han dictaminado, unas veces a favor y otras en contra».

La propuesta del PRC a ARCA consiste en que parte del coste necesario para demoler Vuelta Ostrera se reinvirtiese en mejorar las actuales instalaciones (que costaron 24 millones de euros), concluir el saneamiento integral de los municipios de la zona y construir una carretera para camiones hasta la depuradora que evitase el paso por Cortiguera.

En una rueda de prensa, el responsable del comité local regionalista, Guillermo Blanco, ha asegurado que la petición para «repensar» su postura sobre la sentencia de Vuelta Ostrera fue trasladada «en privado» a Arca hace unos días y, según ha avanzado, fue acogida «con receptividad» por la organización ecologista.

ARCA ha explicado que siempre han sido flexibles con los afectados por las sentencias, pero que una resolución judicial hay que cumplirla. Carlos García duda que pueda revertirse su cumplimiento y recuerda que la asociación ha sido «flexible» ante el derribo -hay dos acuerdos que han permitido aplazarlo hasta tener una nueva-, pero han encontrado «escasa voluntad política». «Vuelta Ostrera está en una zona de dominio público donde está prohibido este tipo de instalaciones y eso hay que corregirlo».

Según Blanco, solo ARCA se puede dirigir al Tribunal Supremo para solicitar cualquier cambio en la sentencia de derribo, por eso ha pedido a la organización que reconsidere su actual postura, lo que opina que «es de sentido común» para evitar más gasto de dinero público y «un clamor popular».

El portavoz de los regionalistas de Suances ha reiterado que su petición a ARCA «se hace desde el respeto» y es una propuesta elaborada «desde la autonomía municipal» por el comité local del PRC, que espera pueda tener el apoyo del Gobierno regional.

En este sentido, ha manifestado que los regionalistas de Suances rechazan «total y absolutamente» la posible construcción de la nueva Vuelta Ostrera en cualquiera de los cuatro emplazamientos previstos en el municipio, además de solidarizarse con los cuatro ayuntamientos vecinos afectados por los otros enclaves posibles.

ARCA ha presentado alegaciones a las propuestas del Ministerio y plantea dos posibles ubicaciones: una en Requejada y otra en una zona frente a la isla de Solvay, en unos suelos industriales formados por rellenos.

Cronología Abril 2001 El Consejo de Ministros declara zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre para ser ocupada por Vuelta Ostrera. Octubre 2005 El Tribunal Supremo anula el acuerdo ministerial y ordena la demolición de la infraestructura. Agosto 2006 El alto tribunal acepta una moratoria de siete años para encontrar una solución antes de demoler la infraestructura. Mayo 2013 El Gobierno del PP aprovechó que el Ejecutivo de Rajoy iba a modificar la Ley de Costas para introducir una disposición que permitía mantener Vuelta Ostrera hasta que las circunstancias económicas permitieran afrontar su sustitución. Octubre 2013 El Tribunal Constitucional anuló la modificación. Marzo 2016 El Estado debió presentar en esta fecha los planes ambientales de las seis ubicaciones alternativas. No lo hizo y ARCA se quejó ante el Supremo, que reactivó la ejecución de la sentencia. Enero 2017 El Supremo conmina al Ministerio a presentar la evaluación ambiental de la nueva depuradora en marzo. De lo contrario, amenaza con cerrar la infraestructura. Mayo 2017 La Sala dicta una nueva providencia y responsabiliza a la ministra Tejerina directamente de la ejecución.

Para Guillermo Blanco, la mejor ubicación para Vuelta Ostrera «es el actual emplazamiento», ya que es la que menos rechazo ciudadano genera, la que tiene menor impacto y la que evitaría «el despilfarro extraordinario» de 90 millones de euros para levantar la nueva estación en otro lugar.

A su juicio, esta misma opinión es «el sentir de una mayoría de personas» de los municipios de la zona, que en los años 90 consiguieron que se construyese Vuelta Ostrera para resolver «el problema histórico» de la contaminación en Suances. Por ello, ha insistido en solicitar a ARCA que haga una reflexión interna sobre la conveniencia de mantener su postura actual de exigir el derribo de la estación depuradora.

La petición al Supremo de paralizar el derribo ya se ha producido en otras ocasiones, pero ARCA pidió la ejecución de la sentencia una vez que esta fue firme y el verano pasado el Alto Tribunal llegó a apremiar al Ministerio de Medio Ambiente para que cumpliera con una resolución judicial dictada ya hacía doce años. ARCA tardó un tiempo en pedir la ejecución de sentencia porque en el año 2005 se llegó a un acuerdo con el ministerio para posponer esa demolición hasta que hubiera una alternativa y que la recuperación de los 80.000 metros de marisma no provocara ningún daño a la ría de Suances. Aquel compromiso suponía la ejecución de unas «pequeñas depuradoras» en la cuenca del Besaya para tratar residuos industriales y verter el agua depurada al río, y no al mar. En 2012, ARCA entendió que ese acuerdo no se estaba cumpliendo y pidió que se cumpliera con la sentencia del año 2005.